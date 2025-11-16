自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從黃明志涉毒案 論流行音樂藝術創作與反毒議題

2025/11/16 12:20

◎ 張天泰

大馬歌手黃明志（左）與台灣歌手謝和弦（右）都曾陷入毒品爭議。（資料照）大馬歌手黃明志（左）與台灣歌手謝和弦（右）都曾陷入毒品爭議。（資料照）

近日，42歲大馬歌手黃明志捲入「護理女神」謝侑芯的猝死案，並因初步尿檢對4種毒品呈陽性反應，面臨擁毒和濫用毒品的指控。目前警方朝向謀殺案偵辦，同在飯店房內的歌手黃明志在11月5日深夜現身吉隆坡警局投案，經歷9天的審問，黃明志透露這是他經歷過時間最長的一次拘留
 
黃是具備社會批判性、反諷幽默性的馬來西亞創作歌手，在華語流行音樂界非常少見。此次因貪吸毒一時快感，等同樂壇折損勇於直言得罪威權政府、批判時政、反諷社會議題的創造力音樂人才！
 
慾是深淵。

「慾是深淵」係指人類的慾望是無窮無盡的，如同深不見底的深淵，一旦陷入其中，便難以自拔，最終可能導致痛苦、煩惱甚至災難。
 
在台灣的謝和弦，曾多次因吸食大麻等毒品登上新聞版面，對其形象與事業造成嚴重影響，並因此被判刑。

西方流行音樂人，同樣有因吸毒負向影響個人健康、職業生涯和公眾形象，甚至喪命的案例。例如惠妮·休斯頓（Whitney Houston）一代全球流行音樂天后，卻深受毒品所害。她曾多次進出戒毒所，最終於2012年因毒品相關原因驟然離世，震驚全球；貓王，艾維斯·普里斯萊（Elvis Presley）為傳奇搖滾歌手，長期依賴處方藥物，最終於1977年去世，驗屍報告顯示體內含有多種藥物成分；吉米·罕醉克斯（Jimi Hendrix）為著名搖滾吉他手，他的音樂風格影響深遠，但也因藥物濫用，年僅27歲便英年早逝；珍妮絲·賈普林（Janis Joplin）為美國藍調搖滾歌手，同樣是27歲俱樂部（多位在27歲死亡的著名音樂人）成員，死因是海洛因過量；寇特·柯本（Kurt Cobain）超脫樂團（Nirvana）主唱，長期與毒癮和抑鬱症鬥爭，最終自殺身亡，其毒癮問題對其身心造成巨大傷害；麥克‧米勒（Mac Miller）為美國饒舌歌手，因藥物過量意外去世。

故在此，我要討論兩個議題：

第一，流行音樂藝術創作，是否要成為合理化嗑藥吸毒的理由。

在現實生活，的確有部分偏差人士，認為流行音樂藝術創作的靈感需要倚靠藥物，或性濫交縱慾來支持，但我認為流行音樂藝術創作不會是合理化嗑藥吸毒的理由

因緣際會，多年前我很榮幸認識了在台灣從事音樂創作的林強大哥，林強大哥是一位非常真誠的音樂創作前輩，他除大方教我兩句寫歌詞的秘訣，更無私地分享他對音樂的態度，及對於人生的感悟，對於藝術創作的想法，林強大哥曾這麼說：「真正的藝術靈感，只能從正當生活中去獲取，在學習與知識中激發，在藝術工作的經驗中去發現，且必須是良善的生活行為與修養，才能有益於社會眾人。」

台灣音樂人林強強調，真正的藝術靈感，只能從「正當生活」中獲取。（資料照）台灣音樂人林強強調，真正的藝術靈感，只能從「正當生活」中獲取。（資料照）
 
流行音樂藝術的創作原理需走「正道」，經接觸觀察我發現，林強大哥屬於頓悟型的老靈魂藝術創作者，其使用成德之道轉化為藝術創作基礎的行動路徑，秉持的是人格美與道德美，要達至藝術創作的巔峰，身體力行把這理論一步一腳印，落實於日常生活，再次將藝術創作的善美影響力擴張於人間，林強大哥後來得到台灣的「國家文藝獎」，印證這個理論是有效的。
 
流行音樂藝術之神不會沉溺在嗑藥吸毒的肉體快感中，因為肉體快感會是無底黑洞，被慾望控制後很快會因此失去人性，也會加速身心敗亡。
 
第二，討論國家社會如何根治毒品議題。
 
如何根治吸毒者毒品的來源──販毒者。菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在其總統任內（2016-2022）曾發動的掃毒戰爭，實施鐵腕執法，嚴厲打擊毒品犯罪，導致數千人死亡，引發了嚴重的人權爭議和國際社會的強烈譴責。杜特蒂發動的掃毒戰爭對是否有效減少販毒活動，存在爭議。

菲律賓前總統杜特蒂曾發動掃毒戰爭，實施鐵腕執法，導致數千人死亡，引發國際社會的強烈譴責。（法新社檔案照）菲律賓前總統杜特蒂曾發動掃毒戰爭，實施鐵腕執法，導致數千人死亡，引發國際社會的強烈譴責。（法新社檔案照）

許多分析人士和人權組織指出，該行動主要針對最底層的吸毒者和小型販毒者，而對主要的跨國販毒核心影響甚微。而國際特赦組織、聯合國相關機構以及多項研究結果均指出，儘管多國（特別是東南亞地區）對販毒施以重刑甚至死刑，但毒品市場依然猖獗。
 
真正的毒梟和大型販毒網絡並未受到根本動搖，死刑對販毒者是否有強大的嚇阻作用？
 
上述核心問題，以及「反毒教育」要怎麼做才能根治此議題，需要國家社會各方賢達、專家人士的集體智慧和學問力，一起來尋求政策解法！

最後，如果黃明志擁毒和濫用毒品2項罪名成立，將至少判罰坐牢2年、打3鞭、以及罰款；如果後續調查黃為謀殺，據當地刑事法典302條文，謀殺罪成可判死刑或監禁30至40年及鞭答最少12下
 
但目前沒有公開的「謀殺證據」細節，調查仍在進行中，最終結論需等待官方的法醫和毒理學報告。此案為證據中心，不是臆測中心，部分要扯和案情無關，和黃有私人恩怨要落井下石的人士，可以收手了。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

☆少一份毒品就多一份健康，自由電子報提醒您遠離毒品☆

（作者為教育博士、政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書