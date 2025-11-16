自由開講》從黃明志涉毒案 論流行音樂藝術創作與反毒議題

◎ 張天泰

大馬歌手黃明志（左）與台灣歌手謝和弦（右）都曾陷入毒品爭議。（資料照）

近日，42歲大馬歌手黃明志捲入「護理女神」謝侑芯的猝死案，並因初步尿檢對4種毒品呈陽性反應，面臨擁毒和濫用毒品的指控。目前警方朝向謀殺案偵辦，同在飯店房內的歌手黃明志在11月5日深夜現身吉隆坡警局投案，經歷9天的審問，黃明志透露這是他經歷過時間最長的一次拘留。



黃是具備社會批判性、反諷幽默性的馬來西亞創作歌手，在華語流行音樂界非常少見。此次因貪吸毒一時快感，等同樂壇折損勇於直言得罪威權政府、批判時政、反諷社會議題的創造力音樂人才！



慾是深淵。

「慾是深淵」係指人類的慾望是無窮無盡的，如同深不見底的深淵，一旦陷入其中，便難以自拔，最終可能導致痛苦、煩惱甚至災難。



在台灣的謝和弦，曾多次因吸食大麻等毒品登上新聞版面，對其形象與事業造成嚴重影響，並因此被判刑。

請繼續往下閱讀...

西方流行音樂人，同樣有因吸毒負向影響個人健康、職業生涯和公眾形象，甚至喪命的案例。例如惠妮·休斯頓（Whitney Houston）一代全球流行音樂天后，卻深受毒品所害。她曾多次進出戒毒所，最終於2012年因毒品相關原因驟然離世，震驚全球；貓王，艾維斯·普里斯萊（Elvis Presley）為傳奇搖滾歌手，長期依賴處方藥物，最終於1977年去世，驗屍報告顯示體內含有多種藥物成分；吉米·罕醉克斯（Jimi Hendrix）為著名搖滾吉他手，他的音樂風格影響深遠，但也因藥物濫用，年僅27歲便英年早逝；珍妮絲·賈普林（Janis Joplin）為美國藍調搖滾歌手，同樣是27歲俱樂部（多位在27歲死亡的著名音樂人）成員，死因是海洛因過量；寇特·柯本（Kurt Cobain）為超脫樂團（Nirvana）主唱，長期與毒癮和抑鬱症鬥爭，最終自殺身亡，其毒癮問題對其身心造成巨大傷害；麥克‧米勒（Mac Miller）為美國饒舌歌手，因藥物過量意外去世。

故在此，我要討論兩個議題：

第一，流行音樂藝術創作，是否要成為合理化嗑藥吸毒的理由。



在現實生活，的確有部分偏差人士，認為流行音樂藝術創作的靈感需要倚靠藥物，或性濫交縱慾來支持，但我認為流行音樂藝術創作不會是合理化嗑藥吸毒的理由。

因緣際會，多年前我很榮幸認識了在台灣從事音樂創作的林強大哥，林強大哥是一位非常真誠的音樂創作前輩，他除大方教我兩句寫歌詞的秘訣，更無私地分享他對音樂的態度，及對於人生的感悟，對於藝術創作的想法，林強大哥曾這麼說：「真正的藝術靈感，只能從正當生活中去獲取，在學習與知識中激發，在藝術工作的經驗中去發現，且必須是良善的生活行為與修養，才能有益於社會眾人。」

台灣音樂人林強強調，真正的藝術靈感，只能從「正當生活」中獲取。（資料照）



流行音樂藝術的創作原理需走「正道」，經接觸觀察我發現，林強大哥屬於頓悟型的老靈魂藝術創作者，其使用成德之道轉化為藝術創作基礎的行動路徑，秉持的是人格美與道德美，要達至藝術創作的巔峰，身體力行把這理論一步一腳印，落實於日常生活，再次將藝術創作的善美影響力擴張於人間，林強大哥後來得到台灣的「國家文藝獎」，印證這個理論是有效的。



流行音樂藝術之神不會沉溺在嗑藥吸毒的肉體快感中，因為肉體快感會是無底黑洞，被慾望控制後很快會因此失去人性，也會加速身心敗亡。



第二，討論國家社會如何根治毒品議題。



如何根治吸毒者毒品的來源──販毒者。菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在其總統任內（2016-2022）曾發動的掃毒戰爭，實施鐵腕執法，嚴厲打擊毒品犯罪，導致數千人死亡，引發了嚴重的人權爭議和國際社會的強烈譴責。杜特蒂發動的掃毒戰爭對是否有效減少販毒活動，存在爭議。

菲律賓前總統杜特蒂曾發動掃毒戰爭，實施鐵腕執法，導致數千人死亡，引發國際社會的強烈譴責。（法新社檔案照）

許多分析人士和人權組織指出，該行動主要針對最底層的吸毒者和小型販毒者，而對主要的跨國販毒核心影響甚微。而國際特赦組織、聯合國相關機構以及多項研究結果均指出，儘管多國（特別是東南亞地區）對販毒施以重刑甚至死刑，但毒品市場依然猖獗。



真正的毒梟和大型販毒網絡並未受到根本動搖，死刑對販毒者是否有強大的嚇阻作用？



上述核心問題，以及「反毒教育」要怎麼做才能根治此議題，需要國家社會各方賢達、專家人士的集體智慧和學問力，一起來尋求政策解法！

最後，如果黃明志擁毒和濫用毒品2項罪名成立，將至少判罰坐牢2年、打3鞭、以及罰款；如果後續調查黃為謀殺，據當地刑事法典302條文，謀殺罪成可判死刑或監禁30至40年及鞭答最少12下。



但目前沒有公開的「謀殺證據」細節，調查仍在進行中，最終結論需等待官方的法醫和毒理學報告。此案為證據中心，不是臆測中心，部分要扯和案情無關，和黃有私人恩怨要落井下石的人士，可以收手了。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

☆少一份毒品就多一份健康，自由電子報提醒您遠離毒品☆

（作者為教育博士、政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法