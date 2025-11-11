自由開講》黃仁勳韓國行與台灣半導體的角色

◎ 陳擷安

輝達執行長黃仁勳。（資料照）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳出席APEC企業領袖峰會，演講中多次感謝南韓企業，並特別將K-POP等流行文化融入影片，成功塑造出科技與文化交融的「軟實力外交」。最引人關注的是，他宣布將深化與韓國供應鏈的合作關係，卻在被問及是否讓韓企代工最新GPU時，語帶保留地表示：「還是得看技術能否契合需求。」既是禮貌的外交回應，也是對全球半導體產業的一次提醒：技術契合度與供應鏈可靠性，才是AI時代最珍貴的戰略資產。

台韓的半導體產業一直既競爭又互補。三星電子是韓國的「護國神山」，與台灣的台積電在先進製程與晶片代工領域長期角力。近年來，三星積極布局高效能運算與AI晶片，試圖縮短與台積電的技術差距，也因此成為輝達潛在的合作對象。然而，黃仁勳的回應其實透露了產業的現實：即使擁有雄厚資金與製程能力，若缺乏穩定良率、先進封裝、生態支援與長期合作信任，仍難以承接最尖端GPU的生產任務。

請繼續往下閱讀...

這也正是台積電長年累積出的護城河所在──不僅是製程領先，更是信任與協作鏈條的結晶。對台灣而言，這段話無疑是一面鏡子，提醒我們在「晶片戰略」的全球佈局中，必須持續強化整體供應鏈的競爭力，而非僅以技術領先自滿。

台積電不僅是製程領先，更是跨國AI產業信任與協作鏈條的結晶。（彭博檔案照）

從宏觀角度觀察，輝達此次訪韓可視為AI產業供應鏈重組的前哨。輝達透過多元布局，試圖分散地緣風險，同時強化區域供應彈性。這對台灣提出了三項反思：

第一，台灣必須從「晶圓代工中心」升級為「AI生態樞紐」。僅有製程領先不足以抵禦全球供應鏈重組的風險，需整合設計、封裝、散熱、軟體與運算平台，建立完整AI晶片產業鏈。

第二，政府應強化半導體與AI戰略的聯動政策。推動AI雲端中心、國際研發合作與產學聯盟，使台灣在全球AI產業中從製造角色轉為決策角色。

第三，強化與國際夥伴的信任與透明合作。不論是輝達、英特爾（Intel）或新創晶片公司，台灣都應維持長期技術對話與共同研發機制，讓「台灣製造」不只是代工，而是共同創造價值的象徵。

台灣應與輝達、英特爾等晶片公司維持長期技術對話與共同研發機制。（路透檔案照）

黃仁勳的韓國行不僅是企業間的合作新聞，更是對全球科技秩序的一次示範。當AI驅動的半導體競爭升級為「地緣技術戰略」時，台灣若要延續護國神山的光環，就必須從技術領先轉向「價值鏈主導」。唯有建立跨國信任、深化產業合作、投資人才與創新，台灣才能在下一個AI晶片時代中，繼續扮演不可或缺的關鍵角色。

（作者為科技集團法務）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法