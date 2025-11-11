自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》黃仁勳韓國行與台灣半導體的角色

2025/11/11 10:30

◎ 陳擷安

輝達執行長黃仁勳。（資料照）輝達執行長黃仁勳。（資料照）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳出席APEC企業領袖峰會，演講中多次感謝南韓企業，並特別將K-POP等流行文化融入影片，成功塑造出科技與文化交融的「軟實力外交」。最引人關注的是他宣布將深化與韓國供應鏈的合作關係，卻在被問及是否讓韓企代工最新GPU時，語帶保留地表示：「還是得看技術能否契合需求。」既是禮貌的外交回應，也是對全球半導體產業的一次提醒：技術契合度與供應鏈可靠性，才是AI時代最珍貴的戰略資產

台韓的半導體產業一直既競爭又互補。三星電子是韓國的「護國神山」，與台灣的台積電在先進製程與晶片代工領域長期角力。近年來，三星積極布局高效能運算與AI晶片，試圖縮短與台積電的技術差距，也因此成為輝達潛在的合作對象。然而，黃仁勳的回應其實透露了產業的現實：即使擁有雄厚資金與製程能力，若缺乏穩定良率、先進封裝、生態支援與長期合作信任，仍難以承接最尖端GPU的生產任務

這也正是台積電長年累積出的護城河所在──不僅是製程領先，更是信任與協作鏈條的結晶。對台灣而言，這段話無疑是一面鏡子，提醒我們在「晶片戰略」的全球佈局中，必須持續強化整體供應鏈的競爭力，而非僅以技術領先自滿。

台積電不僅是製程領先，更是跨國AI產業信任與協作鏈條的結晶。（彭博檔案照）台積電不僅是製程領先，更是跨國AI產業信任與協作鏈條的結晶。（彭博檔案照）

從宏觀角度觀察，輝達此次訪韓可視為AI產業供應鏈重組的前哨。輝達透過多元布局，試圖分散地緣風險，同時強化區域供應彈性。這對台灣提出了三項反思：

第一，台灣必須從「晶圓代工中心」升級為「AI生態樞紐」。僅有製程領先不足以抵禦全球供應鏈重組的風險，需整合設計、封裝、散熱、軟體與運算平台，建立完整AI晶片產業鏈。

第二，政府應強化半導體與AI戰略的聯動政策。推動AI雲端中心、國際研發合作與產學聯盟，使台灣在全球AI產業中從製造角色轉為決策角色。

第三，強化與國際夥伴的信任與透明合作。不論是輝達英特爾（Intel）或新創晶片公司，台灣都應維持長期技術對話與共同研發機制，讓「台灣製造」不只是代工，而是共同創造價值的象徵。

台灣應與輝達、英特爾等晶片公司維持長期技術對話與共同研發機制。（路透檔案照）台灣應與輝達、英特爾等晶片公司維持長期技術對話與共同研發機制。（路透檔案照）

黃仁勳的韓國行不僅是企業間的合作新聞，更是對全球科技秩序的一次示範。當AI驅動的半導體競爭升級為「地緣技術戰略」時，台灣若要延續護國神山的光環，就必須從技術領先轉向「價值鏈主導」。唯有建立跨國信任、深化產業合作、投資人才與創新，台灣才能在下一個AI晶片時代中，繼續扮演不可或缺的關鍵角色。

（作者為科技集團法務）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書