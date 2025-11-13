自由開講》龍山寺千元買個資 執法不能只看不辦

◎ 李姵瑩

11月2日，有民眾發現有人在台北龍山寺外公開擺攤，聲稱給雙證件就可以領1000元；示意圖。（資料照）

11月2日，有民眾在台北龍山寺外發現，有人公開擺攤，只要民眾願意「影印雙證件」，就能立刻領到1000元現金。現場居然吸引了許多人排隊，場面誇張到讓人覺得「這也太明目張膽」。發文的民眾特別提醒，住在附近的人要多關心家裡的長輩，不要為了小錢而出賣自己的資料。

這起事件看起來只是貪小便宜，但它暴露了一個嚴重的問題：詐騙集團的「上游」已經敢在光天化日之下公開收購個資，我們的執法單位卻好像還停留在「事後追查」的階段，這無疑是治安的一大警訊。

請繼續往下閱讀...

我們必須清楚，這種「影印雙證件」的行為，絕對不是單純的「填問卷」或「辦會員」。雙證件（通常是身分證和健保卡）是申辦各種金融服務最重要的工具。這些不法集團花1000元買你的個資，轉手就可以拿去申辦人頭手機門號、開設虛假的銀行帳戶，甚至成立空殼公司。這些帳戶和門號，最終都會成為詐騙集團「收水」（收取贓款）和「洗錢」的工具。

當這些帳戶被警方列為警示帳戶時，真正犯案的集團早已消失，而那位當初為了1000元交出證件的民眾，卻會成為詐欺案的「共犯」或「幫助犯」，跑法院、背上前科，甚至要負擔高額的民事賠償，這才是不法集團真正的目的。

民進黨立委吳沛憶也在社群平台回應此事。（圖翻攝自Threads＠pay1pay1）

更需要注意的是，為什麼這種攤位會選在龍山寺？因為那裡聚集了許多長輩或經濟相對弱勢的群體。對這些人來說，「1000元」可能是好幾天的生活費，他們很難理解「個資外洩」這種抽象的風險有多可怕。詐騙集團就是看準了這種「資訊落差」和「眼前的需求」，用小利誘惑他們上鉤。這本質上是一種針對弱勢者的精準剝削。等到長輩的帳戶真的被拿去犯罪，他們往往百口莫辯，也缺乏法律資源來保護自己。這種利用人性的弱點來獲取犯罪工具的行為，比一般的詐騙更可惡。

因此，要解決這個問題，光靠民眾在網路上「提醒長輩」是遠遠不夠的。

首先，第一線的警察機關必須拿出魄力。這種公開擺攤收購個資的行為，幾乎就是「犯罪進行式」，警方不應只是「接獲報案」才處理，而應加強巡邏，只要發現就應立即上前盤查，依《個人資料保護法》或《刑法》詐欺罪的預備犯來偵辦，直接「斷其源頭」。

其次，政府的宣導必須更接地氣。不要只拍一些制式廣告，而是應該深入里辦公室、長者關懷據點，用最白話的方式告訴長輩：「拿證件換1000元，等於是幫詐騙集團開門，最後警察會來找你。」只有執法夠快、宣導夠準，才能阻止這種囂張的犯罪行為繼續蔓延。

（作者為從事科技業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法