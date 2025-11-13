自由電子報
自由開講》共爹騙我千百遍 我待共爹如初戀

2025/11/13 09:00

◎ 愚工

國民黨主席鄭麗文像是與渣男陷入熱戀的初戀少女般，對中共滿滿憧憬。（資料照）國民黨主席鄭麗文像是與渣男陷入熱戀的初戀少女般，對中共滿滿憧憬。（資料照）

史實顯示，第一次鴉片戰爭後，大清帝國國力逐漸走向衰落，沙俄通過一連串的不平等條約，取得中國外東北和外西北154萬平方公里的領土。民國時期，在蘇聯的支持下，外蒙古獨立，唐努烏梁海則被蘇聯兼併。

對於這些原本是「中國不可分割的一部分的領土」，中共建政後不但噤聲無力要回，還對當時的蘇聯百般奉承，視俄如爹。由是「俄爹虐我千百遍，我待俄爹如初戀」這句片語成了中國社會自嘲的熱詞。

11月2日，本報「鄭麗文的獨裁歪論是『危險情人夢』」，及「『三個否定』鄭主席還剩下什麼？」兩篇文章針對鄭麗文近來「視中共如爹」的言論提出針貶。

史實顯示，中國國民黨與中國共產黨1927年至1950年，為了爭奪中國的執政權而進行兩次內戰。這段歷史包含兩次合作（首次國共合作和抗日統一戰線）和兩次內戰（1927-1937年的第一次國共內戰和1945-1950年的第二次國共內戰）。在第二次內戰中，中國共產黨獲勝，建立中華人民共和國，中國國民黨則敗逃台灣。其間，國民黨上當受騙吃盡中國共產黨的苦頭。

怎奈，中國國民黨似乎騙不怕，自2005年連戰的和平之旅，到馬英九的要相信習近平，近日新任國民黨主席鄭麗文更像與渣男陷入熱戀的初戀少女，對中共滿滿憧憬，相信幸福就在咫尺。中共的誠信惡跡連自家的前國務院總理溫家寶都誓言要「大力推動政府誠信、商務誠信等系列的誠信建設」，西方國家被中共「坑矇拐騙偷」的案例更是族繁不及備載。

中國前國務院總理溫家寶。（路透檔案照）中國前國務院總理溫家寶。（路透檔案照）

鄭麗文若是因為個人感情要相信中共這位渣男，吃虧上當那是她個人的事。但若要把台灣賠進去，那就相當惡質。鄭麗文這種行為，套句中共民間的話，就是「共爹騙我千百遍，我待共爹如初戀」

（作者從商）

