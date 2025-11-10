自由開講》請盧秀燕不要再自稱「媽媽」

◎ 不孝

台中市長盧秀燕長期以「媽媽市長」自稱，此舉其實削弱了女性領導者應有的權威與專業形象。（資料照）

台中市長盧秀燕長期以「媽媽市長」自居，試圖以親切形象包裹政治。然而，當市政問題層出不窮，這個稱號反而成了諷刺。從空氣污染、治安爭議、建設停滯，到近期非洲豬瘟防疫疑慮，市府的鬆散與延誤，讓人不禁要問：這位「媽媽」，究竟守住了什麼？

政治語言的危險，不在於說錯話，而在於用語掩飾責任。當一位市長以「媽媽」自稱，看似溫情脈脈，實則模糊了公職應有的問責邏輯。母親可以包容疼惜，但市長必須決策與承擔。當市民擔心防疫破口與治理失靈時，他們需要的不是安撫與同理，而是行動與擔當。

更值得警覺的是，「媽媽市長」的修辭揭示了地方政治中根深蒂固的性別框架。女性政治人物往往被期待「柔軟、親民」，彷彿必須藉由家庭角色的轉譯才能被社會接受。然而真正的女性政治力量，不在於母性符號，而在於專業與判斷力。蔡英文不需自稱「媽媽」，陳菊也未靠母愛治理城市。

前總統蔡英文（左）與監察院長陳菊（右）皆未靠「母性符號」來執政。（資料照）

當盧秀燕選擇以「媽媽」自我定位，她其實退回了傳統的溫柔框架，削弱了女性領導者應有的權威與專業形象。

更令人擔憂的是，「媽媽市長」逐漸成為防火牆。每當外界批評，她總能以「媽媽心疼」、「媽媽最懂」化解壓力，把公共討論轉為情緒對話。這種修辭雖能暫時收攏人心，卻稀釋了民主政治的問責基礎，讓治理變成表演。

台中市民不需要被「照顧」的孩子，而是應被尊重的公民。真正的好市長，不是誰的「媽媽」，而是能面對問題、守護安全、帶領城市向前的人。盧秀燕若真心愛台中，請卸下「媽媽」的標籤，回到「市長」的位置。城市需要的不是慈母的安撫，而是領導者的清醒與勇氣。

（作者為退休人士）

