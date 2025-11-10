自由電子報
自由開講》APEC的「黎智英」突襲 美中人權角力再闢戰場

2025/11/10 13:30

◎ 陳裕翔

在韓國慶州舉行的亞太經合會（APEC），本應是亞太各國領袖在當前複雜的全球經濟情勢下，尋求貿易共識、穩定供應鏈的關鍵場合。然而，美國總統川普卻在與中國國家主席習近平的閉門會晤中，拋出了一枚震驚四座的外交突襲彈——當面、直接地籲請北京釋放香港壹傳媒創辦人黎智英。

據3名知情人士及1名美國政府官員透露，美國總統川普10月30日在韓國與中國國家主席習近平會晤時，曾直接呼籲釋放被囚的香港媒體大亨黎智英。（資料照）據3名知情人士及1名美國政府官員透露，美國總統川普10月30日在韓國與中國國家主席習近平會晤時，曾直接呼籲釋放被囚的香港媒體大亨黎智英。（資料照）

此舉不僅瞬間撕裂了APEC刻意營造的「經濟合作」氛圍，更將美中之間最為棘手、也最為敏感的人權與主權問題，赤裸裸地攤在兩國最高領導人的談判桌上。川普此舉，究竟是其「交易式外交」的又一次極限施壓，還是其第二任期對人權價值的重新擁抱？不論動機為何，黎智英的名字在「川習會」上被公開提及，已使這場經濟峰會徹底變質，更為本已脆弱的美中關係，投下了一顆難以預測的超級變數。

平心而論，川普的執政風格向來是「美國優先」與「交易至上」，人權議題在其首任任期中，鮮少是其外交政策的核心關切。此次一反常態，選擇在APEC這樣的多邊經濟場合，點名道姓要求釋放黎智英，其背後的政治算計遠比表面上的「正義呼籲」來得複雜。

首先，是為了鞏固其國內的政治需求，展現對中強硬的姿態，並回應國會兩黨長久以來對香港《國安法》的共同關切。其次，這更符合川普「極限施壓」的談判藝術，將黎智英的自由，與美中之間懸而未決的貿易逆差、高額關稅、乃至科技圍堵等更龐大的議題，暗中掛鉤。

美國總統川普將被囚的香港媒體大亨黎智英的自由，與美中之間懸而未決的貿易逆差、高額關稅等更龐大的議題，暗中掛鉤。（路透檔案照）美國總統川普將被囚的香港媒體大亨黎智英的自由，與美中之間懸而未決的貿易逆差、高額關稅等更龐大的議題，暗中掛鉤。（路透檔案照）

黎智英案，對川普而言，與其說是一個必須拯救的「人權鬥士」，不如說是一個可以操作、可以交換、用以撬動北京底線的「戰略籌碼」。這場看似突兀的籲請，實則是精心計算過的政治表演。

川普這記突如其來的「人權牌」，無疑是將習近平置於一個極為尷尬的境地。APEC的主旋律本應是中國所倡導的「亞太命運共同體」與「開放合作」，川普此舉卻是當眾揭開了「國安法」的瘡疤，迫使北京必須在主場之外回應最不願觸碰的內政問題

對習近平而言，這是一個兩難的死局：倘若在北京「全面依法治國」的大旗下，因美國總統的一句話就釋放了已被定罪的黎智英，無異於承認了《港區國安法》的司法獨立性屈服於外部壓力，這將嚴重打擊其統治威信；但若強硬回絕，又將坐實西方世界對其「人權迫害者」的指控，使其在APEC拉攏區域夥伴的努力付諸東流。

川普的真正目的，或許並非期待北京「放人」，而就是要製造這種「裡外不是人」的窘迫，藉此削弱中國在國際場合的道德制高點與議程主導權。

這場發生在APEC的「黎智英營救」戲碼，對真正身陷囹圄的黎智英本人而言，恐怕是福禍相倚。川普的公開聲援，固然能讓全球短暫聚焦香港已逝的自由，但同時也可能觸動北京最敏感的神經，將黎智英的案件打上「外國勢力干預」的死結，使其處境更加艱難，成為大國角力的「人質」。

而對香港的未來，此事件更是無情的諷刺，它證明了香港的命運，已徹底淪為中美兩強牌桌上的籌碼，其法治與自由，只在大國元首需要「出牌」時才被想起。對一旁的台灣而言，這更是一堂震撼教育：所謂的「國際聲援」，即便是來自美國總統，也往往包裹著複雜的國家利益與交易算計。將國家的安全與尊嚴，寄望於強權領袖的「一句話」，無異是將命運交託他人之手，其風險不言而喻。

美國總統川普的公開聲援，恐怕會使被囚的香港媒體大亨黎智英處境更加艱難，成為大國角力的「人質」。（法新社檔案照）美國總統川普的公開聲援，恐怕會使被囚的香港媒體大亨黎智英處境更加艱難，成為大國角力的「人質」。（法新社檔案照）

總結而論，川普在APEC的「黎智英之聲」，絕非單純的人道呼籲，而是一場高明的政治豪賭，將人權議題「武器化」，用以在經濟峰會上開闢第二戰場。這起事件徹底戳破了APEC長期以來試圖維持的「經濟歸經濟、政治歸政治」的虛假和平。

黎智英的釋放，固然是所有關心自由者所樂見，但我們絕不能天真地以為，這代表全球人權的勝利。相反地，這揭示了一個更殘酷的現實：當「人權」可以被當作籌碼在峰會上公開叫價時，它就已經失去了其普世價值的純粹性台灣在觀看這場大國博弈時，除了對黎智英先生的遭遇表示同情，更應警惕，當強權領袖的善意都能被標上價碼時，唯有自身的實力，才是捍衛民主與自由的唯一屏障。

（作者從事資訊業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

