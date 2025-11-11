自由開講》「川普牌」地方失靈 共和黨的民生警鐘

◎ 陳裕翔

川普的個人魅力，或許足以在全國大選中凝聚一股龐大的勢力，但在地方選舉中，選民顯然更為務實。（彭博檔案照）

美國近日舉行的多場州長與市長地方選舉，結果堪稱是共和黨的一場重大挫敗，更是對前總統川普個人政治影響力的一次嚴峻「壓力測試」。這場被視為總統大選前哨戰的選舉，其結果清晰地傳達了一個訊號：當選民的荷包與日常生計面臨壓力時，空洞的政治動員與意識形態之爭，顯然不堪一擊。

共和黨的慘敗，凸顯了「生活成本」問題已成為壓倒一切的政治主軸，同時也無情地暴露了川普的「動員力」，在非總統大選的賽局中，已出現顯著的遞減效應。然而，這場勝利對民主黨而言，也絕非高枕無憂的喜訊，反而使其內部早已暗潮洶湧的「左右派路線之爭」，更加浮上檯面。

此次共和黨的潰敗，其核心並非戰術失誤，而是「戰略失焦」。共和黨候選人，無論是主動或被動，大多選擇了緊貼川普的政治議程，試圖複製其在總統大選中激發「鐵粉」的動員模式。然而，他們顯然錯估了選民的優先順序。在物價高漲、房貸利率飆升、保險費用暴漲的巨大「生活成本」壓力下，選民渴望的是能解決具體民生問題的方案，而非遠在天邊的文化戰爭或對過往選舉的爭議。

川普的個人魅力，或許足以在全國大選中凝聚一股龐大的勢力，但在地方選舉中，選民顯然更為務實。這場選舉證明了，川普的「背書」不再是萬靈丹，當他本人不在選票上時，其「動員力」便無法有效轉嫁，這對高度依賴川普模式的共和黨而言，實是一大警訊。

在物價高漲、房貸利率飆升的巨大「生活成本」壓力下，選民渴望的是能解決具體民生問題的方案；圖為美國聯準會。（路透檔案照）

反觀民主黨，雖然取得了帳面上的勝利，但這場勝利更像是「共和黨的失敗」，而非「民主黨的成功」。事實上，這次的選舉結果，非但沒有緩解、反而加劇了民主黨內部的路線焦慮。民主黨的勝利，很大程度上是依靠中間選民與溫和派的支持，他們對共和黨的極端化感到厭倦，並在「民生」議題上選擇了民主黨的穩健論述。

然而，這卻與黨內「進步派」（左派）所追求的激進改革路線，形成了強烈扞格。勝利，究竟是證明了「中間路線」的正確？還是只是暫時壓抑了左派要求「擴大社會福利」的呼聲？民主黨正陷於「鞏固中間選民」與「滿足激進基礎盤」的兩難之中，這場「左右派路線之爭」，將是其能否在未來持續執政的最大變數。

這場地方選舉的結果，是美國兩黨政治的一面照妖鏡。對共和黨而言，這是一次殘酷的「去魅」過程：他們必須嚴肅反思，在後川普時代（或川普影響力衰退的時代），黨的未來究竟應建立在什麼樣的論述之上？若無法提出一套超越政治動員、能有效回應「生活成本」焦慮的具體政策，僅靠川普的個人光環，顯然已不足以贏得選舉。而對民主黨而言，這場勝利則是一份「帶刺的禮物」。他們必須在左派的理想主義與中間選民的現實主義之間，尋找到一條能凝聚共識的執政鋼索，否則，今日的勝利，極可能在內部的路線撕裂中，轉瞬即逝。

（作者從事資訊業）

