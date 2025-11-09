自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~李明哲》鄭麗文在推動的不是台灣「香港」化 而是「澳門」化

今天的鄭麗文以及國民黨有如當年澳門的華人社團，在打敗國民黨黨內建制派後，全面開始與中國配合，以兩岸和平為名，意圖把中國對台灣歷史、文化、教育敘事，全面滲透台灣社會。他們希望幫助中國政府在台灣複製「澳門模式」，讓中國的歷史文化敘事全面在台灣生根。
名家分享

名家分享

2025/11/09 13:30

◎ 李明哲

如果2028年國民黨主席鄭麗文當選總統，台灣會發生什麼改變？

在統一終局前，國民黨主席鄭麗文要做的就是讓台灣有如當年的澳門一樣，毫無任何衝突的成為中國的囊中物。（資料照）在統一終局前，國民黨主席鄭麗文要做的就是讓台灣有如當年的澳門一樣，毫無任何衝突的成為中國的囊中物。（資料照）

或許是因為鄭麗文接受德國之聲訪問時說過：「北京沒有要把台灣變成第二個香港」，我當時腦中浮現的是澳門主權重回中國的模式。

統治澳門的葡萄牙官員，由於長期統治失當，當地華人長期受到澳葡政府的歧視。長期的衝突，造成在1966年澳門發生了歷史上一場大規模反對澳葡政府的衝突，史稱「一二三事件」。當時左翼華人團體積極動員反對澳葡政府的統治，澳葡政府頒令戒嚴並實行消禁，並試圖強力鎮壓左翼華人團體，而左翼華人團體背後則是中國政府。

由於當時中國政府用武力威脅葡萄牙，經過中國政府和葡萄牙政府的談判，葡萄牙政府全面向中國妥協。澳葡政府正式向全體澳門華人認罪、賠禮，並賠償在這次事件中華人的所有損失。

在這次事件之後，澳葡政府除了管理澳門葡萄牙人內部事務外，整個澳門的治理都移交給澳門左翼華人團體，政治上一切都要以中國的意志為依歸，澳門社會自此被左翼華人團體控制。

澳門社會則與中國高度融合，中國的力量在澳門社會各個階層紮根，澳門華人對中國保有強烈的興趣以及高度的身份認同感。中國國民黨在澳門的力量整個被瓦解。因此很多人認為澳門在1966年就實際回歸中國了。葡萄牙在1975年就想把澳門還給中國，中國甚至還沒有接受。

這也可以解釋澳門在1999年正式回歸中國後，就馬上比照中國制訂國家安全23條立法，澳門回歸中國後幾乎沒有發生過大規模反抗澳門特區政府的社會運動，只有在2014年因為反對澳門特首意圖通過自肥條款，而合法申請集會遊行的「反離保運動」。

在中國政府眼中，澳門在一國兩制的試驗上遠比香港成功。中國在澳門正式回歸前，就全面滲透澳門整個社會階層，經過長時間文化教育洗禮以及共同生活經驗，澳門在正式回歸時，已經與中國社會無異。

而我們從澳門的經驗再回看現在的鄭麗文與國民黨，完全可以理解鄭麗文為什麼會出席8日的「秋祭追思慰靈大會」，縱使這場慰靈大會配合中國政府，現場佈景卻將共諜吳石列為「犧牲烈士」，更以專文緬懷吳石。同時搭配鄭麗文前陣子接受德國之聲訪問，認為普廷並不是獨裁者。以及中國首次設立台灣光復紀念日。

國民黨主席鄭麗文8日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思包括前高階共諜吳石等人。（資料照）國民黨主席鄭麗文8日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思包括前高階共諜吳石等人。（資料照）

如果再把國民黨推舉配合中國宣傳機制的區桂芝出任「課審會委員審查會」委員，並讓館長成為黨內「青年沙龍」的模範，這些過去國民黨會避嫌但現在毫不掩飾的行為。

今天的鄭麗文以及國民黨有如當年澳門的華人社團，在打敗國民黨黨內建制派後，全面開始與中國配合，以兩岸和平為名，意圖把中國對台灣歷史、文化、教育敘事，全面滲透台灣社會，縱使這些敘事，完全否定過去的國民黨。

他們希望幫助中國政府在台灣複製「澳門模式」，讓中國的歷史文化敘事全面在台灣生根。更希望透過在國會的多數，更改台灣的本土教育，讓台灣人認同中華文化，認同自己是中國人。讓中國侵略台灣台灣人完全喪失反抗意志，如果2028年鄭麗文當權的國民黨成為台灣的執政黨，更會以「憲法規定我們是中國人」為理由，向全世界宣告：依照中華民國憲法，兩岸關係完全是中國內政，並預設台灣未來必須和中國統一的終局。

在統一終局前，鄭麗文要做的就是讓台灣有如當年的澳門一樣，毫無任何衝突的成為中國的囊中物，而不是像香港一樣，從1997年開始不斷和中國政府發生衝突。鄭麗文要做的是對台灣價值做根本的「刨根」，讓台灣人能真正人心回歸中國。

未來隨著鄭麗文在中國力量介入下全面掌控國民黨，國民黨黨內還在主張中華民國的人士，就會像1966年澳門的國民黨力量一般，逐漸式微。

國民黨主席鄭麗文要做的，是對台灣價值做根本的「刨根」，讓台灣人的心真正回歸中國；示意圖。（路透檔案照）國民黨主席鄭麗文要做的，是對台灣價值做根本的「刨根」，讓台灣人的心真正回歸中國；示意圖。（路透檔案照）

（作者為人權工作者）

本文經授權轉載自李明哲臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書