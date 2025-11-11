自由開講》雖不張揚卻足以撼動世界——蕭美琴歐洲議會演說的意義

◎ 不孝

「雖不張揚，但是溫柔而堅強。」這是歐洲議員對蕭美琴副總統的評語，也道出了台灣外交最真實的底色。

副總統蕭美琴現身IPAC峰會現場，震撼現場與會眾人。（IPAC提供）

在歐洲議會的會場裡，當副總統蕭美琴出現在對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會現場、在如雷掌聲中步上講台的那一刻，不只是一次外交突破，更是台灣民主向世界再一次的證明。這場出乎意料的現身，事前保密到連歐洲議員都不知情，卻在現場掀起震撼。那一刻，世界看見了台灣——不是被動的議題對象，而是主動的民主行動者。

蕭副總統的演說，並非激昂的口號，而是以堅定語氣闡述台灣的信念：「我們相信自由的政治與經濟體系，能帶來繁榮與和平。」她沒有誇張地訴求悲情，而是以冷靜的理性，陳述台灣對全球民主韌性的貢獻——晶片供應鏈的穩定、社會防衛的堅實、對國際秩序的責任。這是一場溫柔卻堅毅的外交演講，一如她長年在國際舞台上代表台灣時的姿態：不爭吵、不退讓。

北京的抗議聲照例隨之而來，但與其說那是「強烈反對」，不如說是台灣被看見的迴響。當中國譴責「違反一中原則」，歐洲議會卻選擇以掌聲回應。這正是地緣政治的轉折點：民主國家不再讓台灣被排除在討論之外。

蕭美琴在歐洲議會的演說，不只是一次突襲式的外交亮相，而是一場民主自信的展演。她讓世界看見，台灣不需高聲宣誓主權，因為我們早已以實際的自由、法治與公民參與，活出了國家的形狀。

很高興，銀幕上顯示的是「蕭美琴——台灣副總統」。

而我們期待有一天，銀幕上能顯示：「蕭美琴——台灣國總統」。

副總統蕭美琴9日自歐洲搭機返台，她在桃園機場表示，台灣的國際處境一直以來都很困難，沒有一件事情是容易的。但我們始終沒有退縮，因為我們相信台灣人民跟世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會。更因為有全體國人的努力與堅持，讓我們在不曾停止的艱困與挑戰中，也要一步一步開創我們的道路。（資料照）

（作者為退休人士）

