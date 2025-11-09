自由開講》花蓮不該只被看見一次！ 談觀光問題

◎ 林則葹

花蓮觀光的問題，不是沒有活動，而是沒有核心。

我們到底要告訴世界什麼？是「風景漂亮的地方」？還是「值得停留的地方」？

這幾年，縣府一再強調要「振興觀光」，卻始終看不到一個能說服人的方向。活動一場接著一場，燈光閃耀、補助公告一張張貼出，熱鬧過後，街上又安靜下來，店門又關上。

這幾年，縣府最擅長的是「行銷自己」，而不是「治理地方」；圖為花蓮夏戀嘉年華邀請藝人演出，但舞台螢幕一直播放「創辦人傅崐萁總召歡迎您」的跑馬燈。（資料照）

若花蓮只是靠舉辦活動來湊熱度，那所有的宣傳都只是泡泡，再多人潮，也無法變成真正的動能。

一、例行的活動太多 堆壘未來的少之又少

這幾年，縣府最擅長的是「行銷自己」，而不是「治理地方」。

從市集擺攤到演唱會，從一次性補助到觀光抽獎，我們看到的是熱鬧的現場，卻聽不到明確的未來。

地方治理的重點，不在於「辦幾場活動」，而在於能不能幫助產業自立、能不能留下年輕人、能不能形成長期的經濟循環。

當每一個城市都在靠自己找生路時，縣府卻只顧著拍影片、喊口號。

這不是行銷花蓮，這是在消耗花蓮的耐心。

二、觀光應該是生活 而不是表演

我常說，花蓮的觀光不該只是「觀」與「光」，而應該是「生活」與「同行」。

我們擁有最乾淨的空氣、最真誠的店家、最豐富的節氣飲食與地方故事。這些都能成為「慢遊花蓮」的魅力主題，只要縣府願意用時間與誠意，把它整理成整體策略。

花蓮有條件成為「台灣最有溫度的旅遊城市」，但前提是：縣府要願意投資在人的能力，而不是煙火的亮度。

花蓮擁有最乾淨的空氣、最豐富的地方故事，這些都能成為「慢遊花蓮」的魅力主題；圖為花蓮南濱自行車道。（資料照）

三、別人怎麼做？我們又在等什麼？

台南，用文化說故事，讓旅人走進巷弄也能遇見歷史。

屏東，把「永續」變成品牌，打造綠色旅遊與社區導覽的新模式。

台東，靠「慢」建立態度，讓創作者與旅人都願意多停留一天。

而花蓮呢？我們有山有海、有文化、有故事，卻始終沒有整合、沒有策展、沒有品牌。縣府忙著做短期促銷，卻從沒回答過一個根本的問題：花蓮，要成為什麼樣的城市？

四、從「造勢經濟」走向「造未來的能力」

縣府現在的觀光策略，是典型的「造勢經濟」：靠宣傳維持人氣，靠補助撐指標。

但花蓮真正需要的，是「造未來的能力」。

中央推動的地方創生、文化觀光與永續旅遊，本該是花蓮最有潛力的方向，卻因縣府缺乏整合與執行，長期淪為「喊口號」的政策。

地方治理不能永遠停在「應急」與「包裝」，花蓮需要願景、需要連貫的策略，需要真正了解產業與文化的人，來帶領地方走出長期依賴補助的循環。

花蓮觀光策略長期因縣府缺乏整合與執行，淪為「喊口號」的政策；圖中人物為花蓮縣長徐榛蔚。（資料照）

五、花蓮的軟實力 值得被認真對待

花蓮的軟實力，其實比誰都強。

文化與故事的再生力：支持地方導覽、文化活動、文學、音樂、工藝，讓觀光不只是「走馬看花」，而是「走進花蓮」。這裡有作家、有創作者、有職人、有長者的智慧。這些都是能打動人的文化內容。

品牌與形象的整合力：縣府應該統整花蓮的品牌調性，而非讓每場活動各自為政。若能把「自然＋文化＋創生」轉化為明確主軸，花蓮就能擁有自己的國際語言。

地方連結的共創力：政府不該只是活動主辦方，而要成為平台搭建者。

讓民宿、工藝者、農民、青年團隊彼此串聯，才能形成真正的地方經濟網絡。

六、從被看見一次 到被記住很久

花蓮不缺風景，也不缺人才。缺的是縣府對未來的誠意。

觀光不只是經濟活動，更是地方價值的展示。當其他縣市用文化、創意與永續打造城市名片時，花蓮卻還在原地舉辦下一場「振興活動」。

我們不能再讓花蓮只被看見一次。

我們要讓花蓮被記住、被理解、被珍惜。這才是花蓮觀光真正的亮點，也是縣府該做到、人民該要求的責任。

（作者為花蓮縣議員）

