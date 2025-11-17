自由電子報
自由開講》美中短期戰術休戰 長期戰略對抗

2025/11/17 20:00

◎ 廖明輝

日前在韓國釜山舉行的「川習會」對話，雖被川普高調渲染為「非常成功」，稱會談「打12分」，遠超「滿分10分」。但若剖析會談過程與實質內容，這場「川習會」更像是外交「止痛藥」，為美中短期危機降溫，卻難掩雙邊長期結構性對抗與不信任。

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）會面，中國承諾恢復美國大豆進口，並暫緩一年稀土出口限制。（美聯社檔案照）美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）會面，中國承諾恢復美國大豆進口，並暫緩一年稀土出口限制。（美聯社檔案照）

首先，在經貿層面，雙方確實做出某些象徵性交換。美國宣佈對中國「芬太尼關稅」減半至10%，將其對中進口商品關稅水準降低至47%。作為回應，中國則配合美國遏止芬太尼流入美國作為，承諾恢復美國大豆進口，並暫緩一年稀土出口限制。這些成果看似緩解貿易緊張，實則缺乏結構性突破。尤其中國對於關鍵礦產鎵與鍺等單獨出口管制仍然維持，顯示北京對戰略物資談判籌碼未鬆手，也為未來再起爭端埋下伏筆。習近平在這場會談未能實現多項核心目標。例如，中方未能換取美方在台灣問題明確讓步，亦未能解除對輝達最新AI晶片出口限制。顯示即使中國在部分戰略物資握有籌碼，但美方對於關鍵科技與地緣安全議題仍維持強硬立場，毫不妥協。

更令人訝異的是，在川習會召開前一小時，川普突如其來地透過真實社群平台發文，指示「戰爭部」立即恢復核武測試。這項從1992年以來，將近33年來首次政策轉向，明確傳達美國對中施壓「硬實力」訊號。不僅削弱會談合作氣氛，更將美中關係重新推回冷戰時代對峙陰影下。川普在會後讚揚習近平為「偉大領導人」，形容中國為「偉大國家」，但這些言語與會前劍拔弩張軍事姿態形成強烈反差。從中國官媒新華社低調報導與缺乏具體協議內容來看，雙方似對會談成果並未有一致解讀，反而顯現各自解讀、各取所需的戰略本質。另外，雙方在川習會後未發布聯合聲明，也未公開任何協議文本，本身就透露協議脆弱性。

從宏觀戰略格局來看，川普政府在會前宣佈「澳英美三方安全夥伴」承諾升級，美澳共同投資超過30億美元用於關鍵礦產。同時，川普在訪韓時也批准韓國部署核潛艇，這些行動與核武測試議題相互呼應，顯示美國正以更強硬軍事姿態牽制中國區域影響力。儘管這些安排並未在川習會被廣泛討論，但其時機與象徵意義不容忽視。川普藉強化與盟邦安全連結，試圖建立「圍堵中國」戰略網絡壓縮北京地緣戰略空間。因此，儘管川習會在釜山會談暫時避免美中在台灣或晶片等敏感議題直接對撞，也為雙邊經貿關係注入曖昧緩和氛圍，但這種「戰術休戰」更像是兩位強勢領導人為內部與外交需求所做短期妥協。

澳洲國防部長夏普斯（左起）、美國國防部長奧斯汀和英國國防大臣馬勒斯日前在美國會商，同意深化「澳英美三方安全夥伴關係」。（法新社檔案照）澳洲國防部長夏普斯（左起）、美國國防部長奧斯汀和英國國防大臣馬勒斯日前在美國會商，同意深化「澳英美三方安全夥伴關係」。（法新社檔案照）

從美中競逐本質來說，川習會未能解決美中「戰略對抗」結構性矛盾，美中在科技、軍事、地緣政治等層面的戰略對抗仍將持續，甚至加劇。川習會雖然讓市場短暫鬆一口氣，但真正風險未曾遠離。雙方看似達成「共識」，實則各有盤算，沒有共同戰略願景，只剩戰術交鋒。這場會議不是終點，而是延緩衝突爆發的開始，美中兩大國以一年時間，換取各自戰略布局空間。未來的美中關係，仍將在休戰與對抗之間，搖擺前行。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

