自由開講》年金公平的真起點：從「停砍」到「起建」

2025/11/10 09:30

◎ 不孝

立法院司法委員會日前排審國民黨提出的「公教年金停砍法案」，若通過，未來公教退休金將不再調降，而龐大的財政缺口則由全民稅收撥補。表面上是「恢復尊嚴」，實則再度凸顯年金制度的深層不公。

立法院司法及法制委員會今排審「停砍公教年金」相關草案，龐大的財政缺口則由全民稅收撥補。（資料照）

時代力量指出，台灣年金的保障仍嚴重失衡：即使年改後，公教人員平均月領逾5萬元，且享有3萬2,160元的最低保障「樓地板」；勞保年金平均僅2萬5千元，農民老農津貼8,110元，而無職業年金者的國民年金更僅約3,933元。根據衛福部公告的最低生活費15,515元計算，台灣超過240萬名高齡者，每月所得仍低於貧窮線，連基本生活都難以維持。

在此現況下，討論「停砍」顯得極為諷刺。保障退休權益固然重要，但社會資源分配的優先順序更應回到公共倫理的核心：政府的第一責任，是讓每一位高齡者都能跨過貧窮線、過上有尊嚴的晚年，而非優先補貼保障已高的族群。

「樓地板」之下，仍有數百萬名長者在社會縫隙中掙扎。當我們用稅收為部分人加高樓層時，是否也該先為所有人鋪上一張最基本的地板？若政府真有意面對高齡社會的挑戰，應以「基礎年金制度」為改革起點，讓每位長者，不論過往職業，都能享有最低生活保障。

台灣年金的保障仍嚴重失衡，公教人員平均月領逾5萬元，農民老農津貼只有8,110元。（資料照）

這不只是分配的議題，更是價值的抉擇。年金改革的意義，不應停在「不再砍誰」，而應從「重新建立」開始。唯有如此，年金制度才不會成為階層保障的延伸，而能成為全民共享的安全網。

面對高齡化浪潮，若仍以職業為界線分配尊嚴，將是整個社會的退步。期盼賴清德政府能延續蔡英文時期的改革精神，重啟年金國是會議，推動基礎年金制度，讓年金改革真正走向公平。

因為，在一個追求正義的社會裡，「保障退休者」不應只是部分人的權利，而是全體國民的底線。

（作者為退休人士）

