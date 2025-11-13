自由開講》中韓「和平共識」的警鐘 台灣切莫誤讀大國綏靖

◎ 陳裕翔

APEC領袖會議上，中韓元首互動備受矚目。習近平與李在明的會談，強調將「為地區和平與發展提供更多正能量」，李在明更在會中疾呼：「和平是亞太未來的首要支柱」。習近平亦順勢提出四點建議，明確傳達「以合作代替對抗、以共贏取代零和」的訊息。在美中對抗升溫、朝鮮半島局勢緊繃的當下，這股來自北京與首爾的「和平共識」，表面上看似是區域局勢中最為珍貴的穩定力量。然而，對身處地緣政治風暴中心的台灣而言，這不僅不是值得慶賀的福音，反而是一道極為嚴峻的戰略警鐘。我們必須深刻體察，這種高舉「和平」旗幟的強權互動，往往是犧牲小國利益的序曲。若台灣僅因「和平」二字便產生不切實際的幻想，而忽視了其背後殘酷的利益算計，恐將陷入萬劫不復的戰略被動。

中韓元首在APEC領袖會議上會談。（美聯社檔案照）

深入剖析南韓的戰略動機，便不難理解李在明政府此刻高倡「和平」的現實主義考量。南韓雖在安全上，必須依賴美日同盟以應對北韓不斷升級的核武威脅，但在經濟上，中國是其無可取代的最大貿易夥伴，兩國產業鏈深度嵌合。李在明政府所追求的，是一種極為精巧的「風險對沖」（Hedging）策略。其外交辭令的核心，旨在向北京傳遞「安全歸安全、經濟歸經濟」的訊號，試圖在華盛頓的安全紅線與北京的經濟利益之間，尋求國家利益最大化的戰略平衡。因此，李在明口中的「和平」，並非亞太結構的根本轉變，而是為了確保南韓經濟命脈不致在美中傾軋下斷裂的「務實綏靖」，其本質是對經濟利益的優先考量，而非對抗陣營的轉向。

同樣地，習近平拋出的「合作共贏」橄欖枝，亦非出於善意，而是更深沉的戰略佈局。當前中國面臨內部經濟增長放緩的巨大壓力，以及外部美國印太戰略強力圍堵的雙重困境。在此情勢下，北京亟需「穩住周邊」，其戰略目標清晰可見：即「分化美國的盟友體系」。南韓，正是這個體系中經濟依賴最深、立場最可能鬆動的一環。習近平以「共贏」為誘餌，目的在於拉攏首爾，使其在美國主導的抗中聯盟中保持消極或中立，進而撕開美日韓印太防線的缺口。這種「以合作代替對抗」的論述，實質上是一種「合縱連橫」，旨在孤立不願屈從其意志的對象——而台灣，顯然正是這個戰略棋盤上最主要的目標。

對台灣而言，中韓「和平共識」所帶來的最大風險，絕非軍事上的立即威脅，而是「戰略上的邊緣化」。當南韓這個同屬美國印太佈局的盟友，都能選擇在經濟上向中國靠攏、在政治上高唱「和平」時，這無疑向國際社會傳遞了一個危險的訊號：即「安全可以依賴美國，經濟可以擁抱中國」。這種「政經分離」的模式，正是北京最樂見的局面，它將大幅削弱美國圍堵戰略的正當性。更令人憂慮的是，這種「大國共識」的形成，往往是以「擱置敏感議題」為代價，而台灣問題，正是最可能被「擱置」或「犧牲」的籌碼。一旦台灣在印太地區的關鍵地位被稀釋，我們將失去在國際牌桌上的議價能力。

台灣應降低對單一市場的依賴，並以半導體等關鍵產業為核心，深化與美、日、歐等民主國家的「安全供應鏈」連結。（法新社檔案照）

面對這股以「和平」為包裝的強權綏靖逆流，台灣的因應之道絕不能是隨之起舞，更不能心存僥倖。首先，我們必須放棄對「大國善意」的任何幻想，唯一的依靠是自身的嚇阻實力。台灣必須加速國防改革、強化後備動員能力，並確保國防預算足以支撐不對稱戰力的建構。其次，在經濟上，台灣更應加速全球佈局，降低對單一市場的依賴，並以半導體等關鍵產業為核心，深化與美、日、歐等民主國家的「安全供應鏈」連結。台灣的價值，不在於我們能在大國之間如何「趨利避害」，而在於我們是否為全球民主秩序與高科技產業鏈中「不可或缺」的一環。唯有強化自身實力，成為無法被忽視、無法被犧牲的存在，才是台灣應對這場「和平」變局的唯一正解。

（作者為資訊業）

