自由開講》中共威脅沈伯洋 等同威脅所有台灣人 大家勇敢來當台獨分子

◎ 陳啟濃

中共不僅在中國境外發動附屬團體恐嚇排擠反共團體，還威脅台灣的政治人物，其中民進黨立委沈伯洋是典型人物。國台辦前日宣布公安機關決定對台獨頑固份子沈伯洋立案偵查，此舉引發台灣網友強烈抨擊，顯見台灣人不會受到中共發動統戰計謀的威脅。

國台辦日前宣布公安機關決定對台獨頑固份子沈伯洋立案偵查，此舉引發台灣網友強烈抨擊。（資料照）

越是中共發動要通緝查辦的人士，就是對中共政權具有最大的威脅力量的人士。沈伯洋跟曹興誠組織黑熊學院，喚醒台灣人的敵情意識，將中共的暴力邪惡本質，讓台灣人得以深入了了解，並訓練民眾可以有足夠的自我防衛能力。所以沈伯洋威脅到中共的政權，並不僅是沈伯洋是所謂台獨份子，而是他的作為，動搖到兩岸人民對中共政權的認同，得以瓦解中共統戰台灣的計畫。

請繼續往下閱讀...

中共要想有穩固的統治基礎，就必須要瓦解分化人民的團結力量，人民力量無法團結，自然對中共政權無法構成威脅。所以國台辦特別強調沈伯洋是「極少數頑固的台獨分子」這個說法就是在進行分化。先前有所謂的「台獨名單」，把台灣人區隔開來，謊稱即使統一後中共只要對少數台獨分子治罪，多數台灣人仍然可以保有安居樂業的生活。現在先將沈伯洋區隔出來，抹黑他是所謂「頑固的台獨分子」。

公安機關決定對台獨頑固份子沈伯洋立案偵查，引發爭議。圖為辜寬敏基金會論壇，與會民眾高舉「我們都是沈伯洋」、「我是頑固台獨分子」等手舉牌，聲援沈伯洋。（資料照）

除了進行對台灣人的區隔與分化，中共還擅長階段性的懲治對政權構成威脅者。所以雖然宣示只要對付台獨分子，因為台獨分子就是主張在台灣的中華民國是主權獨立的國家，跟中華人民共和國互不隸屬，這樣的主張讓中共失去併吞台灣的合法理由，當然也構成在中國合法統治權的挑戰。台獨分子如果被消滅或不再堅持，接下來中共要對付的，就是反對共產黨專制統治的所有台灣人。

事實上根本沒有所謂台獨分子，那是中共創造出來要瓦解台灣人守護自由民主國家的說法。中華民國目前早已不屬於中共統治，即使再成立一個台灣共和國，更不是屬於中共統治。中共最大的目的是要消滅中華民國，不讓台灣繼續保有民主自由的體制。凡是支持台灣的民主體制人民作主的國家，我們都可以是台獨分子，團結一心，粉碎中共分化的伎倆。

（作者為政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法