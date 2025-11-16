自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》再生能源不是政治光譜的選擇 而是台灣競爭力的試金石

2025/11/16 09:30

◎ 林仁斌

去年總統大選，藍綠白三方皆提出綠能願景，普遍主張2030年再生能源占比應達3成，各黨執政縣市也紛紛推出宣示。台中市政府強調光電發電量成長5倍，民眾黨籍的金門縣長更在金湖水庫上鋪設光電板。這些具體作為顯示，無論政治光譜如何，發展再生能源早已是不可逆的潮流。

部分藍白政治人物刻意抹黑光電與風電政策。更拖慢台灣能源轉型的腳步。圖為烏山頭水庫設置的太陽光電板。（資料照）部分藍白政治人物刻意抹黑光電與風電政策。更拖慢台灣能源轉型的腳步。圖為烏山頭水庫設置的太陽光電板。（資料照）

令人疑惑的是，部分藍白政治人物明明知道再生能源是全球共識，卻仍在公共討論中散播錯誤訊息，甚至刻意抹黑光電與風電政策。這種「選前支持、選後唱衰」的矛盾行為，不僅誤導社會，更拖慢台灣能源轉型的腳步。

放眼全球，為了達成淨零排放目標，各國無不加速投資再生能源。歐盟、美國、日本等地皆訂定擴增計畫。企業界也以行動響應：台積電承諾2040年達成百分之百使用再生能源（RE100），蘋果、Google等國際大廠更早已全面採用綠電。聯合國氣候大會更呼籲，2030年前全球再生能源裝置容量應提升為目前的3倍。

當然，再生能源的發展並非沒有問題。土地使用爭議、環評程序與電網穩定等挑戰確實存在，但這些都應透過理性討論、透明治理與科學決策來改善，而非被政治口水與假訊息綁架。若將個案誇大扭曲成「綠能等於貪腐」或「光電毀壞環境」，不僅偏離事實，也削弱全民對能源轉型的信任。

為了達成淨零排放目標，台積電承諾2040年達成百分之百使用再生能源。（歐新社檔案照）為了達成淨零排放目標，台積電承諾2040年達成百分之百使用再生能源。（歐新社檔案照）

再生能源不是政黨之爭，而是國家競爭力的基礎。當全球供應鏈重組、碳邊境稅制度上路，綠電已成為進入國際市場的入場券。若台灣仍陷於政治攻防與陰謀論中，只會錯失產業轉型的契機。

因此，政府應加速建立合理的法規與市場機制，確保再生能源發展能兼顧環境、產業與地方利益；企業需持續創新，提高能源效率與安全性；社會大眾更應以長遠眼光，支持這場能源轉型。因為這不只是能源政策的選擇，更是台灣能否在全球綠色經濟競賽中站穩腳步的關鍵。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書