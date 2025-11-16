自由開講》再生能源不是政治光譜的選擇 而是台灣競爭力的試金石

◎ 林仁斌

去年總統大選，藍綠白三方皆提出綠能願景，普遍主張2030年再生能源占比應達3成，各黨執政縣市也紛紛推出宣示。台中市政府強調光電發電量成長5倍，民眾黨籍的金門縣長更在金湖水庫上鋪設光電板。這些具體作為顯示，無論政治光譜如何，發展再生能源早已是不可逆的潮流。

部分藍白政治人物刻意抹黑光電與風電政策。更拖慢台灣能源轉型的腳步。圖為烏山頭水庫設置的太陽光電板。（資料照）

令人疑惑的是，部分藍白政治人物明明知道再生能源是全球共識，卻仍在公共討論中散播錯誤訊息，甚至刻意抹黑光電與風電政策。這種「選前支持、選後唱衰」的矛盾行為，不僅誤導社會，更拖慢台灣能源轉型的腳步。

放眼全球，為了達成淨零排放目標，各國無不加速投資再生能源。歐盟、美國、日本等地皆訂定擴增計畫。企業界也以行動響應：台積電承諾2040年達成百分之百使用再生能源（RE100），蘋果、Google等國際大廠更早已全面採用綠電。聯合國氣候大會更呼籲，2030年前全球再生能源裝置容量應提升為目前的3倍。

當然，再生能源的發展並非沒有問題。土地使用爭議、環評程序與電網穩定等挑戰確實存在，但這些都應透過理性討論、透明治理與科學決策來改善，而非被政治口水與假訊息綁架。若將個案誇大扭曲成「綠能等於貪腐」或「光電毀壞環境」，不僅偏離事實，也削弱全民對能源轉型的信任。

為了達成淨零排放目標，台積電承諾2040年達成百分之百使用再生能源。（歐新社檔案照）

再生能源不是政黨之爭，而是國家競爭力的基礎。當全球供應鏈重組、碳邊境稅制度上路，綠電已成為進入國際市場的入場券。若台灣仍陷於政治攻防與陰謀論中，只會錯失產業轉型的契機。

因此，政府應加速建立合理的法規與市場機制，確保再生能源發展能兼顧環境、產業與地方利益；企業需持續創新，提高能源效率與安全性；社會大眾更應以長遠眼光，支持這場能源轉型。因為這不只是能源政策的選擇，更是台灣能否在全球綠色經濟競賽中站穩腳步的關鍵。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

