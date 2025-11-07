自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~James Jseng》我知道鄭麗文很瘋，但真的不知道她會這麼瘋！

我們知道鄭麗文很瘋，但真的不知道她會這麼瘋！她現在要去紀念吳石？國民黨的黃復興黨部是死光了嗎？他害死多少國民黨軍隊啊？你是沒看到共產黨在中國幫吳石塑像紀念嗎？共產黨可以紀念他自己的先烈，你國民黨可以去拜共產黨的忠烈祠嗎？
名家分享

名家分享

2025/11/07 20:00

◎ James Jseng

明天（1108）她將以國民黨主席的身份，參加一場由「台灣地區政治受難人互助會」與「台灣民主自治同盟」等具爭議背景的團體舉行的活動，地點選在吳石等人被槍決的台北市馬場町紀念公園，根據採訪通知，活動主題就是「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」。並寫明馬場町紀念公園就是吳石等烈士「就義犧牲」的歷史現場，還提到今年秋祭將邀請鄭麗文，一同「追思先烈」，願「沉默的榮耀，不再沉默」。

國民黨主席鄭麗文8日將參加一場追思慰靈大會，主要對象是1950年破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石。（本報與中央社資料照，本報合成）國民黨主席鄭麗文8日將參加一場追思慰靈大會，主要對象是1950年破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石。（本報與中央社資料照，本報合成）

「沈默的榮耀」這句話就是中共文宣單位年度的主旋律，配合電視劇，民間團體，各級機關，學校，同時間發起學習，觀摩，討論，以學習黨的精神，而整齣戲的主角就是吳石。

吳石，福建福州人，1894年生，1914入保定軍校，1929年入日本陸軍炮兵學校，1934年從日本陸軍大學畢業，回到南京，任國民政府參謀本部第二廳第一處處長，負責日本情報。1936年2月晉升陸軍少將。

1947年1月2，國防部成立史料局，吳石為首任局長，4月，吳石正式加入中國共產黨，此後經常往返上海與福建，送給中國共產黨大量重要軍事情報，在徐蚌會戰前，中國共產黨早就已經取得「淮海戰場形勢圖」跟《敵我雙方兵力位置圖》。

國民黨政府在淮河戰役前擁有全新美式裝備，百萬鐵騎，卻在此重要戰役中屢戰屢敗，一敗塗地，對共產黨來說，吳石當居首功，那對國民黨的蔣家軍隊來說呢？多少黃埔將領落馬，數十萬官士兵在此折翼，中原河山淪陷，情報失利顯然就是主因之一。

吳石對共產黨有多重要？中共成立前夕，吳石隨軍隊撤退台灣，中共華東局給他的代號就是「密使一號」。（取自貼文）吳石對共產黨有多重要？中共成立前夕，吳石隨軍隊撤退台灣，中共華東局給他的代號就是「密使一號」。（取自貼文）

吳石對共產黨有多重要？中華人民共和國成立前夕，吳石隨軍隊撤退台灣，中共華東局給他的代號就是「密使一號」。

1949年8月，共產黨再度與吳石取得聯繫，吳石此時職位已經是國防部參謀本部中將參謀次長，但仍答應繼續為中國共產黨工作，利用職務之便，搜集極其詳盡的台海軍事部署資料，派人前往香港轉交給中共人員，相關內容，據說是直通毛澤東。

1950年3月2日，因為共黨在台「中共台灣省工作委員會」的負責人蔡孝乾被捕，共產黨在台地下組織全面曝光，吳石也在被捕名單之中，5月30開始軍事審判，6月10日便予槍決。

國民黨的黃復興黨部是死光了嗎？吳石害死多少國民黨軍隊啊？圖為國民黨主席選舉前夕，鄭麗文（中）出席餐會，空軍退役上將夏瀛洲（左2）、前黃復興黨部主委季麟連（左1）致贈墨寶。（資料照）國民黨的黃復興黨部是死光了嗎？吳石害死多少國民黨軍隊啊？圖為國民黨主席選舉前夕，鄭麗文（中）出席餐會，空軍退役上將夏瀛洲（左2）、前黃復興黨部主委季麟連（左1）致贈墨寶。（資料照）

所以，我們知道鄭麗文很瘋，但真的不知道她會這麼瘋！她現在要去紀念吳石？國民黨的黃復興黨部是死光了嗎？他害死多少國民黨軍隊啊？你是沒看到共產黨在中國幫吳石塑像紀念嗎？共產黨可以紀念他自己的先烈，你國民黨可以去拜共產黨的忠烈祠嗎？

中國共產黨的年度口號，現在國民黨主席爭著要去附和，不就等於國民黨已經成了共產黨的下行單位，台灣支部？蔣家後代還在台北當市長呢，現在就已經可以在蔣中正臉上塗大便了嗎？

如果鄭麗文真的去了，那就表示，國民黨沒了，完了，蔣家在台灣已經無後，我們台灣人看這場騙局，亂局，只能鼓掌，無比開心。

本文經授權轉載自James Jseng臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書