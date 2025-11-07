名家分享~James Jseng》我知道鄭麗文很瘋，但真的不知道她會這麼瘋！

我們知道鄭麗文很瘋，但真的不知道她會這麼瘋！她現在要去紀念吳石？國民黨的黃復興黨部是死光了嗎？他害死多少國民黨軍隊啊？你是沒看到共產黨在中國幫吳石塑像紀念嗎？共產黨可以紀念他自己的先烈，你國民黨可以去拜共產黨的忠烈祠嗎？

◎ James Jseng

明天（1108）她將以國民黨主席的身份，參加一場由「台灣地區政治受難人互助會」與「台灣民主自治同盟」等具爭議背景的團體舉行的活動，地點選在吳石等人被槍決的台北市馬場町紀念公園，根據採訪通知，活動主題就是「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」。並寫明馬場町紀念公園就是吳石等烈士「就義犧牲」的歷史現場，還提到今年秋祭將邀請鄭麗文，一同「追思先烈」，願「沉默的榮耀，不再沉默」。

國民黨主席鄭麗文8日將參加一場追思慰靈大會，主要對象是1950年破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石。（本報與中央社資料照，本報合成）

「沈默的榮耀」這句話就是中共文宣單位年度的主旋律，配合電視劇，民間團體，各級機關，學校，同時間發起學習，觀摩，討論，以學習黨的精神，而整齣戲的主角就是吳石。

請繼續往下閱讀...

吳石，福建福州人，1894年生，1914入保定軍校，1929年入日本陸軍炮兵學校，1934年從日本陸軍大學畢業，回到南京，任國民政府參謀本部第二廳第一處處長，負責日本情報。1936年2月晉升陸軍少將。

1947年1月2，國防部成立史料局，吳石為首任局長，4月，吳石正式加入中國共產黨，此後經常往返上海與福建，送給中國共產黨大量重要軍事情報，在徐蚌會戰前，中國共產黨早就已經取得「淮海戰場形勢圖」跟《敵我雙方兵力位置圖》。

國民黨政府在淮河戰役前擁有全新美式裝備，百萬鐵騎，卻在此重要戰役中屢戰屢敗，一敗塗地，對共產黨來說，吳石當居首功，那對國民黨的蔣家軍隊來說呢？多少黃埔將領落馬，數十萬官士兵在此折翼，中原河山淪陷，情報失利顯然就是主因之一。

吳石對共產黨有多重要？中共成立前夕，吳石隨軍隊撤退台灣，中共華東局給他的代號就是「密使一號」。（取自貼文）

1949年8月，共產黨再度與吳石取得聯繫，吳石此時職位已經是國防部參謀本部中將參謀次長，但仍答應繼續為中國共產黨工作，利用職務之便，搜集極其詳盡的台海軍事部署資料，派人前往香港轉交給中共人員，相關內容，據說是直通毛澤東。

1950年3月2日，因為共黨在台「中共台灣省工作委員會」的負責人蔡孝乾被捕，共產黨在台地下組織全面曝光，吳石也在被捕名單之中，5月30開始軍事審判，6月10日便予槍決。

國民黨的黃復興黨部是死光了嗎？吳石害死多少國民黨軍隊啊？圖為國民黨主席選舉前夕，鄭麗文（中）出席餐會，空軍退役上將夏瀛洲（左2）、前黃復興黨部主委季麟連（左1）致贈墨寶。（資料照）

所以，我們知道鄭麗文很瘋，但真的不知道她會這麼瘋！她現在要去紀念吳石？國民黨的黃復興黨部是死光了嗎？他害死多少國民黨軍隊啊？你是沒看到共產黨在中國幫吳石塑像紀念嗎？共產黨可以紀念他自己的先烈，你國民黨可以去拜共產黨的忠烈祠嗎？

中國共產黨的年度口號，現在國民黨主席爭著要去附和，不就等於國民黨已經成了共產黨的下行單位，台灣支部？蔣家後代還在台北當市長呢，現在就已經可以在蔣中正臉上塗大便了嗎？

如果鄭麗文真的去了，那就表示，國民黨沒了，完了，蔣家在台灣已經無後，我們台灣人看這場騙局，亂局，只能鼓掌，無比開心。

本文經授權轉載自James Jseng臉書





