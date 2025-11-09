自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》健保制度開源節流 需與各界充分溝通

2025/11/09 10:00

◎ 黃金舜

健保開辦30年，近日有媒體報導健保陷入「中年危機」，而以目前內、外、婦、兒和急診等「五大皆空」的情況並未顯著改善，加以即將破兆的健保總額，顯見健保制度的改革已刻不容緩，

日前有關預計修正《全民健康保險法》，調整二代健保補充保費之計算方式，將利息、股利、租金等補充保費從現行的每月結算改採年度計算，包括薪資以外的利息、股利等收入將改採年度結算方式收取補充保費，一年累計逾2萬元就要收取2.11%保費，且扣繳上限將從1000萬元改為5000萬元；另亦將調整獎金的計算方式，將現行獎金補充費起徵點由月薪4倍以上改為最低基本工資4倍以上等，希冀透過此方式為健保挹注財源，卻在社會各界大力反對下暫緩實施。

二代健保補充保費之計算方式，引發爭議。（資料照）二代健保補充保費之計算方式，引發爭議。（資料照）

「健保不能倒」是社會各界的共識，相關改革不外乎要由「開源」及「節流」二方面著手，然而相關政策務必經相關部會、民間充分溝通，達成共識後執行，本次事關國內投資人的權益，事先卻未與金管會溝通，也是本次社會反彈聲浪巨大的原因之一。

有關開源，衛福部已公告修正《全民健康保險法施行細則》草案，將政府依其他法律規定補助保險對象之保險費，以及受雇者留職停薪期間，政府補助原由雇主負擔之保險費等，排除於《全民健康保險法》第3條第1項之政府法定負擔健保總經費之36％，並回溯至今年起實施，健保署官員受訪時表示今年該部分所造成約134億元缺口已由公務預算撥補，明年則預估將撥補138.9億元，如此為健保經費「開源」的作法，值得肯定。

然而對於目前健保體制，節流其實更為關鍵，在健保總額年年攀升的同時，藥費長年占比超過四分之一，近年約28%，意即藥費隨著健保總額增加，亦呈現穩定增加的趨勢，2024年為27.8%，超過2500億元，此部分其實可以透過二項政策，達到良好的節流效果。

一、學名藥政策推廣及藥品差額制度：

以美國為例，據今年九月美國藥品可近性學會（Association for Accessible Medicines）所發布的報告，2024年美國的處方箋有90%是以學名藥或生物相似性藥開立，但僅占美國藥費花費的12%，學名藥的使用，已為美國省下了4670億元；反之，僅有10%的原廠藥，卻占了藥費88%的比例，用越多、省越多。目前臺灣健保署沒有定期公開學名藥占比的相關數據，不過由健保署公布之公開資訊可得知，近年的占比大約是70%，並且視呈現逐漸提升的趨勢，然而相較之下，學名藥所占金額則大約是40%，高占比低支付額，顯現出學名藥對於降低健保支出具有極大助益，以美國為鑑，臺灣的學名藥用藥占比提升，將進一步節省珍貴健保資源。且臺灣的西藥製造產業於2015年已全面符合國際最高規格的PIC/S GMP製藥標準，政府應帶頭宣導國人，給予本土製藥產業信心。

台灣學名藥占比大約是70%，占比提升將進一步節省珍貴健保資源。（圖取自freepik）台灣學名藥占比大約是70%，占比提升將進一步節省珍貴健保資源。（圖取自freepik）

而對於部分依舊傾向選擇特定品牌藥品的病人，我日前也曾投書媒體，認為可效仿日本的藥品差額制度，以「正面表列與上限管理」的方式，即公告可差額的藥品與上限，病人僅需負擔部分價差，並且設計弱勢補助方案，避免形成「階級醫療」。

二、落實分級醫療及自我照護：

除了藥品，部分國人對醫療院所也有「品牌迷思」，即使只是小病也喜歡往大醫院跑，近年政府已透過部分負擔制度的調整，期待能改變國人就醫行為，目前也在正在研議「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收5成部分負擔」等改革方向，期望透過以價制量，落實分級醫療。

石崇良大刀闊斧改革健保沉痾，但重要政策推行前，仍要與各部會和民間充分溝通，以免在施政上好心變壞事。（資料照）石崇良大刀闊斧改革健保沉痾，但重要政策推行前，仍要與各部會和民間充分溝通，以免在施政上好心變壞事。（資料照）

另外，依據今年中華景康藥學基金會公布之信任度調查，在9大專業人員中，藥師信任度名列探花，信任度超過7成，顯見藥事人員的專業深受國人肯定，可加強宣導國人若有身體不適，可先至鄰近社區藥局諮詢，在藥事人員指導下購買並服用指示藥物，亦可經藥師協助評估是否有就醫需求，進一步完善分級醫療的「就醫前階段」。

石崇良部長上任後，積極推動包含「假日輕症中心（Urgent　Care Center,UCC）」等試辦計畫，期待能大刀闊斧改革健保沉痾，這點我十分肯定，但也提醒急診背景出身的石部長，在重要政策推行前，仍要與各部會和民間充分溝通，以免在施政上揠苗助長，好心變壞事。

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全國聯合會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書