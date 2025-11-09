自由開講》健保制度開源節流 需與各界充分溝通

◎ 黃金舜

健保開辦30年，近日有媒體報導健保陷入「中年危機」，而以目前內、外、婦、兒和急診等「五大皆空」的情況並未顯著改善，加以即將破兆的健保總額，顯見健保制度的改革已刻不容緩，

日前有關預計修正《全民健康保險法》，調整二代健保補充保費之計算方式，將利息、股利、租金等補充保費從現行的每月結算改採年度計算，包括薪資以外的利息、股利等收入將改採年度結算方式收取補充保費，一年累計逾2萬元就要收取2.11%保費，且扣繳上限將從1000萬元改為5000萬元；另亦將調整獎金的計算方式，將現行獎金補充費起徵點由月薪4倍以上改為最低基本工資4倍以上等，希冀透過此方式為健保挹注財源，卻在社會各界大力反對下暫緩實施。

請繼續往下閱讀...

二代健保補充保費之計算方式，引發爭議。（資料照）

「健保不能倒」是社會各界的共識，相關改革不外乎要由「開源」及「節流」二方面著手，然而相關政策務必經相關部會、民間充分溝通，達成共識後執行，本次事關國內投資人的權益，事先卻未與金管會溝通，也是本次社會反彈聲浪巨大的原因之一。

有關開源，衛福部已公告修正《全民健康保險法施行細則》草案，將政府依其他法律規定補助保險對象之保險費，以及受雇者留職停薪期間，政府補助原由雇主負擔之保險費等，排除於《全民健康保險法》第3條第1項之政府法定負擔健保總經費之36％，並回溯至今年起實施，健保署官員受訪時表示今年該部分所造成約134億元缺口已由公務預算撥補，明年則預估將撥補138.9億元，如此為健保經費「開源」的作法，值得肯定。

然而對於目前健保體制，節流其實更為關鍵，在健保總額年年攀升的同時，藥費長年占比超過四分之一，近年約28%，意即藥費隨著健保總額增加，亦呈現穩定增加的趨勢，2024年為27.8%，超過2500億元，此部分其實可以透過二項政策，達到良好的節流效果。

一、學名藥政策推廣及藥品差額制度：

以美國為例，據今年九月美國藥品可近性學會（Association for Accessible Medicines）所發布的報告，2024年美國的處方箋有90%是以學名藥或生物相似性藥開立，但僅占美國藥費花費的12%，學名藥的使用，已為美國省下了4670億元；反之，僅有10%的原廠藥，卻占了藥費88%的比例，用越多、省越多。目前臺灣健保署沒有定期公開學名藥占比的相關數據，不過由健保署公布之公開資訊可得知，近年的占比大約是70%，並且視呈現逐漸提升的趨勢，然而相較之下，學名藥所占金額則大約是40%，高占比低支付額，顯現出學名藥對於降低健保支出具有極大助益，以美國為鑑，臺灣的學名藥用藥占比提升，將進一步節省珍貴健保資源。且臺灣的西藥製造產業於2015年已全面符合國際最高規格的PIC/S GMP製藥標準，政府應帶頭宣導國人，給予本土製藥產業信心。

台灣學名藥占比大約是70%，占比提升將進一步節省珍貴健保資源。（圖取自freepik）

而對於部分依舊傾向選擇特定品牌藥品的病人，我日前也曾投書媒體，認為可效仿日本的藥品差額制度，以「正面表列與上限管理」的方式，即公告可差額的藥品與上限，病人僅需負擔部分價差，並且設計弱勢補助方案，避免形成「階級醫療」。

二、落實分級醫療及自我照護：

除了藥品，部分國人對醫療院所也有「品牌迷思」，即使只是小病也喜歡往大醫院跑，近年政府已透過部分負擔制度的調整，期待能改變國人就醫行為，目前也在正在研議「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收5成部分負擔」等改革方向，期望透過以價制量，落實分級醫療。

石崇良大刀闊斧改革健保沉痾，但重要政策推行前，仍要與各部會和民間充分溝通，以免在施政上好心變壞事。（資料照）

另外，依據今年中華景康藥學基金會公布之信任度調查，在9大專業人員中，藥師信任度名列探花，信任度超過7成，顯見藥事人員的專業深受國人肯定，可加強宣導國人若有身體不適，可先至鄰近社區藥局諮詢，在藥事人員指導下購買並服用指示藥物，亦可經藥師協助評估是否有就醫需求，進一步完善分級醫療的「就醫前階段」。

石崇良部長上任後，積極推動包含「假日輕症中心（Urgent Care Center,UCC）」等試辦計畫，期待能大刀闊斧改革健保沉痾，這點我十分肯定，但也提醒急診背景出身的石部長，在重要政策推行前，仍要與各部會和民間充分溝通，以免在施政上揠苗助長，好心變壞事。

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全國聯合會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法