自由開講》從潛艦國造出發：台船邁向海洋科技治理的新藍圖

2025/11/12 10:30

◎ 蔡育德

「海鯤號」的問世，不僅是台灣潛艦國造的重要里程碑，也是一個象徵——台灣終於在深海技術領域，擁有屬於自己的造艦能力。這不只是國防的突破，更是國家科技實力的體現。若從產業發展角度觀察，潛艦國造更是台船（CSBC）轉型為「海洋科技治理企業」的起點。

一、潛艦工程：國家技術主權的象徵與台船的核心價值潛艦工程的本質，是一項「極限工程」。

它集合了材料科學、聲學控制、能源系統、AI運算與壓力殼焊接等跨領域技術，幾乎可與航太工業相提並論。
對台灣而言，這代表的不僅是防衛力量，更是一種技術主權的展現。能建造潛艦的國家，意味著擁有整合複雜系統的能力，也象徵台灣在高端製造與自主研發上的成熟。

潛艦國造讓台船從傳統造船企業，轉化為「國家級技術整合中心」。其核心技術，包括靜音推進、耐壓焊接、深海流體模擬與AI控制，都具備極高的外溢潛能，能推動智慧船廠、自主水下載具與能源工程等新領域。

海鯤號是台灣潛艦國造的重要里程碑，也象徵台灣終於在深海技術領域，擁有屬於自己的造艦能力。（資料照）海鯤號是台灣潛艦國造的重要里程碑，也象徵台灣終於在深海技術領域，擁有屬於自己的造艦能力。（資料照）

因此，潛艦不只是國防裝備，更是台船技術升級的「核能引擎」。

二、海纜工程：從國防科技延伸出的永續產業契機

當台船在潛艦工程中建立起深海耐壓、材料防蝕、結構模擬與自主控制等技術能力後，下一步自然是思考如何將這些能力轉化為民用的經濟動能。這正是「海纜工程」的重要性所在。

海纜工程涵蓋海底電纜、離岸風電基座、深海儲能與水下通訊等系統，是21世紀最具潛力的海洋基礎建設領域。這些工程的核心挑戰——高壓、腐蝕、海流與遠距維修——正是潛艦工程的延伸應用場景。

例如潛艦所使用的高強度低磁性鋼材、複合耐壓艙體設計與靜音推進系統，皆可延伸應用於深海能源基座與水下通訊基礎設施。

台船若能將潛艦技術轉化為民用產品，不僅能延續國防科技的能量，也能在能源轉型與ESG產業中扮演重要角色。這並非「放棄潛艦」，而是讓潛艦技術真正發揮更大的戰略效益。

潛艦國造是「根」，而海洋工程是「枝幹」——根深，才能枝繁。

三、潛艦為核、海纜為環：打造台灣的深藍產業生態

未來的台船，不僅可以持續扮演國防中堅，更可建立一個「深藍雙軸策略」：

A軸：潛艦工程（Defense Core） —— 以潛艦技術作為國家戰略核心，展現自主國防與高端製造能力。

B軸：海纜工程（Civil Extension） —— 以技術外溢帶動海洋能源、通訊與永續產業，建立長期經濟韌性。
透過這樣的雙軸架構，台船不再只是造船公司，而是能整合國防科技、綠能基礎建設與智慧製造的海洋科技平台。

台船不該止於造艦，而應擴展為「治海」，讓台灣在全球海洋產業的非紅供應鏈中，建立技術與價值的雙重主權。（資料照）台船不該止於造艦，而應擴展為「治海」，讓台灣在全球海洋產業的非紅供應鏈中，建立技術與價值的雙重主權。（資料照）

這不僅是企業的轉型方向，也可作為台灣「由防衛走向創新」的國家象徵。
當國防科技能轉化為能源與海洋永續的動力，科技便不只是防衛的工具，而是守護生命與環境的力量。

四、結語：從造艦到治海，展現台灣的科技主權

台船的任務，不該止於造艦，而應擴展為「治海」——以潛艦工程為核心，以海洋科技為延伸，讓台灣在全球海洋產業的非紅供應鏈中，建立技術與價值的雙重主權。

這樣的轉型，不僅回應了國防自主的需求，也呼應了氣候變遷、能源轉型與區域安全的新時代挑戰。

從「造艦」到『治海」，不只是技術的延伸，更是一種文明的成熟——當人類能以科技理解海洋、以智慧尊重自然，這就是島嶼之國最深的美學。

（作者為跨界治理顧問）

