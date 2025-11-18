自由開講》美中稀土爭奪與對抗及對台影響

◎ 廖明輝

中國商務部於10月9日早上9點連續發布第61號與第62號公告，宣布對稀土及其相關技術實施出口管制。美中開啟以「稀土」為核心的戰略資源攻防戰。美國雖在川習會後暫時緩和衝突，但雙方在全球稀土產業鏈角力，顯然不會隨「貿易戰休兵」而結束。稀土雖名「稀」，實則不罕見，真正困難的是提煉與分離技術。中國憑藉數十年產業政策與環保外部成本吸收，掌握全球超過九成稀土加工能力。此一優勢讓北京手中握有能影響先進科技命脈的隱形武器。從半導體、電動車、AI運算到導彈導航系統，都無法脫離稀土供應。當中國宣佈境外產品只要含有超過0.1%中國稀土成分就受控出口，並將相關製程技術列入管制清單時，實際上是對全球高科技供應鏈進行全面「壓力測試」。

中國對稀土及其相關技術實施出口管制，美中在全球稀土產業鏈角力，顯然剛要開始。（美聯社檔案照）

川普回應極為強硬。他稱此舉是「中國早在數年前就精心策劃行動，在國際貿易史上前所未見，也是對其他國家的道德恥辱」，威脅加徵100%懲罰性關稅。雖然在川習會後，美方撤回關稅以換取中國延後一年執行管制，但這場外交「休兵」更像是時間換空間。因為在北京「出牌」同時，華府也迅速行動，在20天內與澳洲、日本、泰國與馬來西亞簽署多項關鍵礦產與稀土合作協議，建構「去中化」稀土供應網絡。

在美澳框架協議，美方承諾直接投入資金與政策保障，推動本土與盟國稀土開採、精煉與磁體製造；美日協議則著重於供應鏈的金融支持與技術互補；美泰、美馬合作更擴及回收、地質測繪與市場機制共同制定。美國清楚，真正的競爭不在礦石開採，而在高附加價值的「後段加工」與「材料製造」層面。稀土戰爭的關鍵，不是誰握有礦脈，而是誰掌握價值鏈。然而，結構性問題仍在。中國稀土產業擁有垂直整合優勢。從礦山到磁體工廠形成無縫鏈結。相較之下，西方國家礦產企業分散、政策周期短、環保壓力高，缺乏長期穩定產業政策推動機制。中國能以國家力量承擔低利潤甚至虧損產業，只為鞏固戰略控制；而美國與盟友的自由市場體制，難以在沒有政治共識與長期財政支撐下持續投入。意味著儘管替代供應鏈籌建正在加速，美國短期內仍無法擺脫對中國稀土加工依賴。

根據美澳框架協議，美方承諾直接投入資金，推動本土與盟國稀土開採。圖為澳洲最大稀土業者萊納斯（Lynas Rare Earths）加工廠。（彭博檔案照）

美國財長貝森特坦言，中國「稀土牌」頂多能再發揮1至2年威力，美方已備妥替代方案。他形容中國此舉是「朝天鳴槍」，喚醒全球各國對資源安全警覺。事實上，七大工業國（G7）已明確將「稀土供應鏈去中國化」列為戰略目標，並考慮以「非市場手段」對抗中國主導地位。這場戰略共識的形成，代表西方世界開始認知在能源轉型與軍工科技競賽，掌控資源即掌控未來。

美中稀土對抗本質，是爭奪產業未來主導權，也是科技與地緣政治交織的競爭。台灣，若能在這場競逐找到自身定位，積極布局綠能材料與再生技術，不僅可化被動為主動，建立穩定原料採購與國際合作管道。同時，推動城市礦山回收，建立環保且高效資源再利用體系，將成為實現循環經濟的關鍵契機。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

