自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

汪浩時間》鄭麗文「數典忘祖」，背叛蔣介石

鄭麗文此舉，形同以中共觀點重新詮釋國共鬥爭歷史，等於在政治象徵上「數典忘祖」。若國民黨仍自稱「中華民國的守護者」，就必須釐清立場，否則不僅失去歷史根基，也將失去認同它的人民。
汪浩時間

汪浩時間

2025/11/08 09:00

◎ 汪浩

國民黨主席鄭麗文要出席追思吳石的活動，引發社會震撼。若回顧歷史，蔣介石在1950年日記中明確記錄「吳石通匪案」，「吳石通匪有據，殊為寒心」。蔣先後於1950年2月25日、27日及3月27日指示毛人鳳調查與逮捕，並於6月3日記下「吳石案之宣判」。這顯示蔣介石將吳石視為中共滲透國軍的最高層共諜，案件對當時國民黨政府而言，是吳石投共叛國。

國民黨主席鄭麗文8日將參加一場「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。這場大會最主要追思對象，是1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石。（本報資料照、中央社資料照，本報合成）國民黨主席鄭麗文8日將參加一場「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。這場大會最主要追思對象，是1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石。（本報資料照、中央社資料照，本報合成）

如今，國民黨主席竟公開參與吳石追思活動，等於否定蔣介石當年反共與國軍犧牲的歷史。這不只是對黨史的遺忘，更是對中華民國體制的背離。吳石雖在中共史觀中被包裝為「中共烈士」，但在中華民國史實中，他是洩漏軍事機密、危及國家存亡的共諜。

鄭麗文此舉，形同以中共觀點重新詮釋國共鬥爭歷史，等於在政治象徵上「數典忘祖」。若國民黨仍自稱「中華民國的守護者」，就必須釐清立場，否則不僅失去歷史根基，也將失去認同它的人民。

國民黨主席竟公開參與吳石追思活動，等於否定蔣介石當年反共與國軍犧牲的歷史。（資料照）國民黨主席竟公開參與吳石追思活動，等於否定蔣介石當年反共與國軍犧牲的歷史。（資料照）

鄭麗文視「共諜」為「先烈」，難道是要步吳石後塵嗎？

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書