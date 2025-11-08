汪浩時間》鄭麗文「數典忘祖」，背叛蔣介石

鄭麗文此舉，形同以中共觀點重新詮釋國共鬥爭歷史，等於在政治象徵上「數典忘祖」。若國民黨仍自稱「中華民國的守護者」，就必須釐清立場，否則不僅失去歷史根基，也將失去認同它的人民。

◎ 汪浩

國民黨主席鄭麗文要出席追思吳石的活動，引發社會震撼。若回顧歷史，蔣介石在1950年日記中明確記錄「吳石通匪案」，「吳石通匪有據，殊為寒心」。蔣先後於1950年2月25日、27日及3月27日指示毛人鳳調查與逮捕，並於6月3日記下「吳石案之宣判」。這顯示蔣介石將吳石視為中共滲透國軍的最高層共諜，案件對當時國民黨政府而言，是吳石投共叛國。

國民黨主席鄭麗文8日將參加一場「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。這場大會最主要追思對象，是1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石。（本報資料照、中央社資料照，本報合成）

如今，國民黨主席竟公開參與吳石追思活動，等於否定蔣介石當年反共與國軍犧牲的歷史。這不只是對黨史的遺忘，更是對中華民國體制的背離。吳石雖在中共史觀中被包裝為「中共烈士」，但在中華民國史實中，他是洩漏軍事機密、危及國家存亡的共諜。

鄭麗文此舉，形同以中共觀點重新詮釋國共鬥爭歷史，等於在政治象徵上「數典忘祖」。若國民黨仍自稱「中華民國的守護者」，就必須釐清立場，否則不僅失去歷史根基，也將失去認同它的人民。

鄭麗文視「共諜」為「先烈」，難道是要步吳石後塵嗎？

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

