自由開講》鄭魁向共諜致敬 如何面對忠烈祠「反共」英靈？

國民黨新任主席鄭麗文上任後頻頻向中國示好，8日她將出席統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。這場儀式表面悼念受難者，實際卻是向中共間諜吳石等人致敬——這位被中共命名為「密使一號」的國防部中將，曾長期向中共洩漏國軍機密，成為共軍勝利的關鍵推手。

國民黨主席鄭麗文8日將參加一場「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。這場大會最主要追思對象，是1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石；鄭代表國民黨出席，被解讀是敵我不分，接受中共的史觀。（本報資料照、中央社資料照，本報合成） 鄭麗文的出席，不只是一次祭典，而是政治姿態的展現。當中國正熱播歌頌吳石的統戰影集《沉默的榮耀》，國民黨主席卻選在此時與統派團體同台致敬共諜，這舉動不僅挑戰社會的歷史記憶，更衝擊國民黨自身的精神根基。

回顧國民黨的歷史，忠烈祠中陳列著無數在國共戰爭中犧牲的軍人與情報員，他們以「反共復國」為志。如今黨主席向背叛他們、助敵取勝的人致敬，這不只是象徵上的矛盾，更是價值上的倒轉。那些在中國戰場、金門炮火中殉國的將士英靈，若能見此場景，又會作何感想？

台北忠烈祠中陳列著無數在國共戰爭中犧牲的軍人與情報員。（資料照） 或有人辯稱這是出於轉型正義的精神。然而，真正的轉型正義是對歷史真相的釐清與制度反省，而非在敵我未明之際，模糊忠奸界線。吳石的情報外洩，造成無數國軍官兵犧牲，這不是「歷史和解」能一筆抹去的事。

國民黨若真要改革，首先該回答：是否仍承認「反共」是建黨精神之一？若否，那忠烈祠中的反共先烈，又該如何安放？

政治人物可以選擇立場，但歷史不能被隨意改寫。當國民黨選擇向共諜致敬的那一刻，它不只是背離了先人，也讓人質疑它是否還理解民主與自由的代價。台灣社會不缺和解，但不能以遺忘為代價。

（作者為退休人士）

