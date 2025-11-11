自由電子報
自由開講》剖析美中台關係～黎安友對了，台灣安了！

2025/11/11 10:00

◎ 周鉅原

10月24至26日全美中國研究學會在紐約長島艾達妃大學 （Adelphi University）舉辦第67屆的年會。星期六的晚餐邀請哥倫比亞大學黎安友教授就美中臺關係做專題演講，黎安友教授是知名的中國專家。在國內學界政界都有不少賢達前輩都是他指導下而頗有成就的學生。

哥倫比亞大學教授黎安友分析美中台關係，是知名的中國專家。（資料照）哥倫比亞大學教授黎安友分析美中台關係，是知名的中國專家。（資料照）

黎安友教授從50年代Dean Acheson、70年代的Kissinger一路回顧到目前川普-習近平時代的美中臺三角關係。他說目前的情況是習近平一個人決定政策。無獨有偶的是在美國也是川普一個人決定所有的政策。他分析包括政策成敗的風險（cost of defeat and victory）。習近平對臺的選項包括武力攻擊、封鎖。資訊戰包括undermine Taiwan，影響輿論，臺灣面臨的堅韌性的挑戰包括能源、糧食、民防、海底電纜以及疑美論。臺灣的資產包括晶片、貿易投資等。

當然他提到最近的美中臺三角關係可能的發展。他的結論是如果川習會結束之後，有一個公開的記者招待會，那將是他的惡夢（A Trump-Xi press conference is my nightmare）。所以川習會結束之後，沒有召開記者招待會，我再印證川普在會前回應媒體有關川習會所說的「Taiwan is Taiwan」，我心裡面就想：黎安友對了，臺灣安了! 

黎安友的演講當中提到習近平是臺灣的資產（Xi is Taiwan’s asset’）。筆者在Q & A的時候，有一個簡短的回應。我提出了在2018年底九合一地方選舉，執政黨大敗。

小英總統甚至面臨了綠營4位大老在報上發表公開聲明建議小英不要再競選連任。筆者當時在臺北，也感受到當時的氣氛，的確相當的嚴峻。

自由開講》剖析美中台關係～黎安友對了，台灣安了！習近平於2019年談話，重新定義九二共識為「共同努力謀求國家統一」，刪去一中各表的空間。（法新社檔案照）

幸好習大大2019新年元旦的那一份聲明。把整個氣氛都改變過來。而且在經過一年的努力。小英總統不但順利的當選連任。而且贏得了一場非常漂亮的選戰。但是我提出這樣的情況，（也許）不會再重演。

所以我認為Xi was an asset for Taiwan..在我的筆記上我是寫上了Xi may be an asset for Taiwan。

而且我的筆記寫上黎安友教授的結論 ： 「和平解決臺灣問題才能確保美國的國家利益 （ Peaceful resolution is to safeguard US national interest）。」這篇短文還沒有事先經過黎安友教授的review，如果文字有所出入，先向黎安友教授致歉。

（作者為紐約市大學經濟系教授）

