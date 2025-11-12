自由電子報
黑熊學院》立陶宛強悍 台灣何時能有捍衛主權最大公約數？

立陶宛的強悍是民主國家值得學習的對象。而作為民主自由的台灣，何時能有捍衛主權的最大公約數？
黑熊學院

黑熊學院

2025/11/12 21:00

◎ 黑熊學院

近期立陶宛發生數起邊境遭入侵的事件，據查應為白俄羅斯的走私氣球。

立陶宛當機立斷，直接宣布關閉邊境，事實上他們在一週內就頻繁關閉4次機場。

立陶宛發生數起邊境遭入侵的事件，立陶宛直接宣布關閉邊境，一週內就頻繁關閉4次機場。（取自貼文）

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）面對邊境遭入侵，強硬地說：「我們不容許任何混合攻擊，將採取最嚴厲的手段。」

立陶宛已將國防開支提高到至少佔GDP的3.5%（遠高於北約2%的標準）。

事實上，立陶宛的防衛態度向來以強悍出名。縱觀民主國家，這樣的果斷態度仍也是非常少見，例如：

1.立陶宛正緊急採購烏克蘭開發的「聲學無人機探測系統」，部署防空部隊靠近邊境。「聲學無人機探測系統」簡單來說，就是在城市邊境裝載收音麥克風，以聲波原理偵測防範無人機。

2.北約協同：與盟國（如西班牙、匈牙利）加強了在立陶宛的「空中預警」任務。

3.加強「步槍兵聯盟」等民防與準軍事組織，並強化徵兵制，確保後備力量充足。

4.向民間取經：祭出高額獎金，邀請企業共同思考提升空域安全（如反無人機）的相關對策。

5.應對海上騷擾：立陶宛同樣也遭遇海纜被（俄羅斯）割斷的問題。於是，北約在今年初啟動「波羅的海哨兵」行動，其中就包括立陶宛海軍，使用水下無人載具加強對關鍵海底基礎設施（電纜、管道）巡邏。

立陶宛海纜曾遭遇俄羅斯割斷。圖為北約「波羅的海哨兵」行動，使用水下無人載具加強對關鍵海底基礎設施巡邏。（歐新社檔案照）

關閉機場與邊境、停止貨物運輸往來，會不會帶來不便、經濟會不會帶來衝擊？一定會。

立陶宛非常清楚「敵人是誰」、「國家安全優先」，因此大家共同承擔。這樣的覺悟是來自於曾經滅國的慘痛教訓。

立陶宛也是相當支持台灣的友邦之一，是第一個以「台灣」之名設立代表處的國家。

立陶宛的友誼之舉還因此被中共進行外交降級與經濟制裁，更對德國廠商進行經濟脅迫，要求不得採購立陶宛製造的零件。

但立陶宛沒有屈服。時至今日，立陶宛的境內已沒有任何中國外交官。

立陶宛的強悍是民主國家值得學習的對象。而作為民主自由的台灣，何時能有捍衛主權的最大公約數？

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

