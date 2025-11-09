自由開講》川習會與川普對中國核威脅

◎ 廖明輝

眾所矚目的「川習會」在美中兩國領導人短短一個多小時閉門會談即草草結束，遠低於川普預估的三小時會談時間。表面上，雙方雖仍保持外交禮儀，但從細節可見，這場會談不僅缺乏實質進展，甚至透露出冷峻與對峙氣氛。會議開始前一個小時，川普於「真實社群」（Truth Social）發文，指示美國戰爭部「立即」重啟核武測試。雖然可能是川普談判前施壓對手慣用伎倆，但這項突如其來發文，無疑為川習會前本已緊繃美中競爭態勢火上加油，也讓這場川習會的政治意涵遠超出表面。

美國總統川普近日在社群媒體「真實社群」發文指出，有鑑於其他國家的核試驗計畫狀況，他已指示「戰爭部」以同等規模重新開始美國核武測試。（法新社檔案照）

從肢體語言切入，川普一如過往展現強人姿態，主動、積極地伸手示好，而習近平則明顯神情冷淡，面無表情幾乎未給出正面互動。川普此行明顯希望能拿出具體成果對MAGA支持者交代，他急需一場外交勝利鞏固民意；而習近平則顯然不願在此時讓步，他選擇用低調和被動來冷處理川普的企圖。從雙方發言內容來看，也可窺見會談成果蒼白無力。

請繼續往下閱讀...

川普無稿致詞不到一分鐘，幾乎是例行外交禮儀發言；習近平則照稿唸三分鐘半，面色沉重，幾乎無情緒波動。值得關注的是，當川習會後記者問川普會前一小時突如其來的「核武器測試指令」時，川普不作回應，顯示美中之間的戰略互信，可能比外界想像得還要低。

美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在南韓會晤，雙方陣營透露出冷峻與對峙氣氛。（美聯社檔案照）

川普在真實社群媒體發文提到，美國擁有全球最龐大核武庫，俄羅斯居次，中國則「遠遠落後，但五年內將迎頭趕上」。表面是炫耀美國軍力，但從實際內容來看，真正意圖在於警告中國加速軍備擴張趨勢，並藉此強化「中國威脅論」。

事實上，若美國真的重啟核武測試，將不只是戰術上的軍事決策，更挑戰國際核武控制體系。這項決定不僅可能引發軍備競賽，也勢必讓中國加快核武現代化進程，進一步推升美中間的安全困境。

川習會結束後，川普於空軍一號發表談話，宣稱與習近平的會談「滿分10分可以給到12分」，並強調雙方已「達成共識」，預期將很快簽署協議。根據川普說法，雙方主要就關稅與稀土等經貿議題交換意見並取得共識。針對中國協助遏制芬太尼流入美國的努力，川普宣布對芬太尼關稅將從20%降至10%。

針對中國進口商品整體關稅稅率，從原先57%下調至47%。另外，雙方在敏感戰略物資「稀土」議題取得協議，中國同意延後一年實施出口管制，顯示美中在高科技與戰略資源可能釋出短期緩和信號。但若從戰略層面來看，川普要求戰爭部立即重啟核武測試行動，顯然已經超越傳統外交操作。他嘗試將「核武器」優勢引入美中競爭場域，從而迫使中國就範或至少延緩軍事科技發展節奏。但這種做法也非常冒險，尤其是習近平對外部威脅敏感度極高，對於任何被視為「挑釁」舉動往往以強硬手段回應。

1946年至1958年，美國在馬紹爾群島的比基尼環礁進行核試驗，在此期間共引爆24枚核彈。（路透檔案照）



綜上所述，這場川習會，突顯美中競爭早已超越經貿的關鍵現實，逐步邁向地緣政治與軍事安全角力。川普發文提及核武舉動，不只是威嚇工具，更可能成為未來全球戰略穩定最大變數。在此脈絡下，川習會草率結束，可能反映出美中新冷戰前奏，台灣須持續關注。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法