自由開講》「Taiwan ARMY」臂章是信念象徵 不是意識形態的戰場

2025/11/11 09:00

◎ 不孝

陸軍M1A2T戰車成軍典禮上，一枚繡有「Taiwan ARMY」的臂章，竟在國會掀起政治風暴。國民黨立委黃仁質疑此舉「違憲」、甚至「放棄金馬」，要求國防部說明「為何不是中華民國陸軍」。然而，這場質詢反映的，恐怕不是對國軍定位的真憂慮，而是對「台灣」兩字過度的政治恐懼。


國防部長顧立雄的回應清楚明白：M1A2T中的「T」代表台灣，象徵美方依《台灣關係法》與「對台六項保證」提供的防衛性武器。臂章僅具紀念性質，並未改變國軍體制，也未觸及主權認定。陸軍左胸仍繡著「中華民國陸軍」，這正是制度與現實並存的寫照。

事實上，國軍為「中華民國」而戰，守護的疆土當然包括台、澎、金、馬。但我們也不該忽視「台灣」這個字所承載的現代意義。它代表生活在這片土地上的人民與民主制度，是國軍守護的具體所在。當外部威脅不斷，「Taiwan ARMY」的標誌不該被視為分裂，而是團結的象徵。

黃仁所謂的「憲法疑慮」，其實反映出一種對現實的逃避。今日的中華民國，早已不再是憲法地圖上那個虛擬的「大中國」。從憲政實踐到民主發展，國家認同早已落腳於這塊島嶼。堅守憲法的精神，不是拘泥於文字的疆界，而是維護人民的自由、安全與生活方式。

一枚臂章，若能激起政治恐懼，那真正需要檢討的，或許不是臂章設計，而是我們對「台灣」兩字的心結。當士兵穿上印有「Taiwan ARMY」的制服時，他們不是在否認中華民國，而是在提醒社會：

保衛這片土地的信念，必須與現實對接，才能產生真正的力量。

「Taiwan ARMY」不是挑釁，而是自信。那是一種從歷史傷痕中長出的堅定，宣示我們早已準備好為自己的家園而戰。

（作者為退休人士）

