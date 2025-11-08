賴中強 公民力量》7小時健保改革的啟示：召開財政國是會議，謀定而後動

再次呼籲賴清德總統：召開財政國是會議！廣邀中央、縣市、鄉鎮市三級政府之首長、財政主計官員、衛生社福官員與民意代表，各政黨代表，學者、專家與公民團體代表，青年與學生代表，以全國各界會商，討論《財劃法》再修正、健保、年金、國防及新社福需求之財政規劃。

◎ 賴中強

絕大多數國民不希望健保垮，但是財務健全該怎麼做，確實該溝通，衛福部提出的補充保費方案，竟七小時就喊停。

健保補充保費改革惹議，衛福部表示將廣納意見、暫停爭議部分，待凝聚共識後再推動。（資料照）

我希望賴清德政府與民進黨的朋友們嚴肅記取這次教訓：謀定而後動。

一個好的公共政策，不是官僚與學者在會議桌討論出答案，就可以順利推動。公共政策往往涉及多元社會不同群體的不同利益，沒有人該被完全犧牲，也沒有人可以獨攬利益，更多的是相互妥協與平衡，不同群體的政治溝通本來就是必要。面對藍白國會多數，賴政府推出重大政策，更應先累積民間支持的底氣。

藍白《財劃法》每年挖走中央四千多億，這當然嚴重限縮賴政府有限的政策選擇工具。但是無論健保財務改革方案、公教年金政府撥補規劃、勞保潛藏負債、不對稱作戰國防特別預算、長照、國民年金與社會救助等社福改革，無一不涉及財政來源，增加的稅收或保費誰來負擔？

台灣經濟民主連合、台灣公民陣線於9月25日前往行政院舉辦「召開財政國是會議，審慎研擬財劃法版本」請願行動，並遞交請願信。（資料照）



再次呼籲賴清德總統：召開財政國是會議！廣邀中央、縣市、鄉鎮市三級政府之首長、財政主計官員、衛生社福官員與民意代表，各政黨代表，學者、專家與公民團體代表，青年與學生代表，以全國各界會商，討論《財劃法》再修正、健保、年金、國防及新社福需求之財政規劃，並一併討論中央與地方經費分攤、稅制改革甚或放寬每年15%之舉債上限。

財政國是會議討論結果，有把握形成國人多數支持方案，就向國會提出，放手推動。若無法形成多數支持方案，那也讓國人知道問題在哪，未來幾年該努力的方向在哪。

（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

本文經授權轉載自賴中強臉書

