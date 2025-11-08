自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

賴中強 公民力量》7小時健保改革的啟示：召開財政國是會議，謀定而後動

再次呼籲賴清德總統：召開財政國是會議！廣邀中央、縣市、鄉鎮市三級政府之首長、財政主計官員、衛生社福官員與民意代表，各政黨代表，學者、專家與公民團體代表，青年與學生代表，以全國各界會商，討論《財劃法》再修正、健保、年金、國防及新社福需求之財政規劃。
賴中強

賴中強

2025/11/08 10:30

◎ 賴中強

絕大多數國民不希望健保垮，但是財務健全該怎麼做，確實該溝通，衛福部提出的補充保費方案，竟七小時就喊停。

健保補充保費改革惹議，衛福部表示將廣納意見、暫停爭議部分，待凝聚共識後再推動。（資料照）健保補充保費改革惹議，衛福部表示將廣納意見、暫停爭議部分，待凝聚共識後再推動。（資料照）

我希望賴清德政府與民進黨的朋友們嚴肅記取這次教訓：謀定而後動。

一個好的公共政策，不是官僚與學者在會議桌討論出答案，就可以順利推動。公共政策往往涉及多元社會不同群體的不同利益，沒有人該被完全犧牲，也沒有人可以獨攬利益，更多的是相互妥協與平衡，不同群體的政治溝通本來就是必要。面對藍白國會多數，賴政府推出重大政策，更應先累積民間支持的底氣。

藍白《財劃法》每年挖走中央四千多億，這當然嚴重限縮賴政府有限的政策選擇工具。但是無論健保財務改革方案、公教年金政府撥補規劃、勞保潛藏負債、不對稱作戰國防特別預算、長照、國民年金與社會救助等社福改革，無一不涉及財政來源，增加的稅收或保費誰來負擔

賴中強 公民力量》7小時健保改革的啟示：召開財政國是會議，謀定而後動台灣經濟民主連合、台灣公民陣線於9月25日前往行政院舉辦「召開財政國是會議，審慎研擬財劃法版本」請願行動，並遞交請願信。（資料照）

再次呼籲賴清德總統：召開財政國是會議！廣邀中央、縣市、鄉鎮市三級政府之首長、財政主計官員、衛生社福官員與民意代表，各政黨代表，學者、專家與公民團體代表，青年與學生代表，以全國各界會商，討論《財劃法》再修正、健保、年金、國防及新社福需求之財政規劃，並一併討論中央與地方經費分攤、稅制改革甚或放寬每年15%之舉債上限。

財政國是會議討論結果，有把握形成國人多數支持方案，就向國會提出，放手推動。若無法形成多數支持方案，那也讓國人知道問題在哪，未來幾年該努力的方向在哪。

（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

本文經授權轉載自賴中強臉書

延伸閱讀

【召開財政國是會議，審慎研擬財劃法版本】 經民連0925行政院請願行動

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書