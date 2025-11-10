自由電子報
自由開講》「Taiwan ARMY」何錯之有？ 莫讓臂章爭議分化國軍

2025/11/10 09:00

◎ 蔣威銘

近日，陸軍為M1A2T戰車部隊設計新臂章，因繡有「Taiwan ARMY」字樣，引發部分退役將領批評，質疑其非「R.O.C. ARMY」（中華民國陸軍）的正式名稱，並稱此為「民進黨化」。身為一名退伍軍人，筆者對此等言論深感不解，認為這不僅是過度解讀，更是對在營袍澤的無謂打擊。

M1A2T的「T」，本就是台灣，我們必須回歸事實。

M1A2T戰車的「T」，即代表「Taiwan」。這是我方向美方採購的客製化型號，用以區別美軍自用版本。因此，在代表該部隊的臂章上標註「Taiwan ARMY」，清晰標示裝備歸屬，本就是國際軍事交流中的常態與務實之舉，邏輯上毫無錯誤，何來政治操作？若將事實的陳述也視為「政治化」，那才是真正將政治凌駕於專業。

國旗在胸，臂章在肩，並行不悖

再者，批評者質疑為何不使用「中華民國陸軍」，此言更是混淆視聽。我們的國軍官兵，胸前早已佩戴清晰的「中華民國陸軍」布章，這代表了我們效忠的國家，臂章的功能，則是用於識別部隊、單位。

這套識別邏輯，與我們的護照如出一轍：護照封面斗大的「TAIWAN」，是為了讓國際快速識別；而「中華民國」（REPUBLIC OF CHINA）的正式國名同樣並陳，官兵胸前有「中華民國陸軍」，臂上有「Taiwan ARMY」，兩者相得益彰，並行不悖。

停止分化，回歸戰備本務

身為退伍軍人，我始終相信在營弟兄的專業與國家認同。國軍需要的，是國人一致的支持與驕傲，而非來自內部的猜疑與分化。當我們將精力耗費在臂章的文字上時，真正該面對的威脅並未減少。筆者懇請，回歸國防專業，莫讓無謂的語義爭執，模糊了強化戰備、守護家園的真正焦點。

（作者為陸軍官校校友、退役軍人）

