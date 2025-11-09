自由開講》非洲豬瘟防疫疏失 不容中市長推卸責任

◎ 不孝



台中市近期非洲豬瘟防疫事件，暴露的不僅是農業局、環保局與動保處等單位操作上的瑕疵，更凸顯市府整體危機管理的不足。市長作為市政總舵手，對整體防疫決策與執行效率，責任不可迴避。

台中市爆非洲豬瘟破口，市府從疫調到防疫作為狀況百出，市長盧秀燕（中）出面道歉，並稱「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。（資料照）

公開資料顯示，市府在疫調、場域管控及資訊通報上均出現延誤。雖然三名局處長被免職，象徵問責，但這只是責任的一部分。防疫工作牽動公共安全、經濟信心與民眾健康，市長必須對全盤決策與跨局處協調負責，而非僅以下屬失職作為擋箭牌。

請繼續往下閱讀...

另一方面，民眾對市府防疫能力的信任也已受考驗。防疫政策需兼顧科學判斷與透明溝通，當資訊不即時或口徑不一致時，恐造成恐慌與不必要的經濟損失。對市民而言，豬肉解禁意味生活逐步回復常態，但對政府而言，這是一堂沉痛的制度化課題。

台中市政府環保局長陳宏益、農業局長張敬昌因執行因非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引被市府免職。（資料照）



防疫不是偶發事件的臨時應對，而是長期性的治理挑戰。市長在危機時刻的決策，不僅影響個人聲望，更直接關乎公共利益。台中防疫失守的事實已擺在眼前，問責焦點不應僅停留在下屬失誤，更應反思市政最高領導者的治理能力與責任承擔。唯有以行動展現改進，市民才可能重建對政府的信任；否則，這場防疫危機留下的，將不只是暫時的經濟與心理衝擊，更是一份持久的疑慮。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法