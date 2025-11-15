自由電子報
評論 > 投書

自由開講》校安事件處理 支持孩子比撇責任重要

2025/11/15 08:30

◎ 蔣辰平

前陣子看到非洲豬瘟疫情的新聞，我心裡突然浮現一種熟悉感。疫情明明還在，事情也還沒有完全釐清，但社會最先看到的，往往不是「如何一起面對」，而是「誰應該負責」。

我在學校工作多年，看到校安事件處理時的現場，也常常是這樣。事件一發生，先討論的不是怎麼陪孩子，而是「會不會被記一筆」。無論是學生衝突、情緒失控、家庭突發狀況，甚至是意外事故，第一線老師最清楚：

全國教育產業總工會日前在立法院召開記者會，希望教育部應修法、建立專責校安人力並提供穩定財政支持。（資料照）全國教育產業總工會日前在立法院召開記者會，希望教育部應修法、建立專責校安人力並提供穩定財政支持。（資料照）

• 先要確定事件性質

• 接著考慮是否要「通報」

• 再開始準備紀錄、佐證、會議、簽陳

而在這一切發生的同時，孩子還在那裡。

可能哭著、可能害怕、可能無助、可能不知道發生什麼事。但現場的人，很容易就被一堆程序和責任分類「拉走」。不是誰不願意陪，而是制度會讓每個人下意識地想：我如果多做一步，會不會變成我要負責？這不是個人的問題，是一種「害怕承擔會帶來麻煩」的文化。

自由開講》校安事件處理 支持孩子比撇責任重要新北市某國中男學生9月中旬從採光罩墜落至地下停車場 幸送醫無礙。（資料照）

當大家都在畫界線，孩子就被留在界線中間。我聽過很多現場的對話：

「這是導師的學生，你要先處理。」

「情緒問題應該交給輔導室。」

「家長沒配合也沒辦法，我們已經做了。」

「先寫紀錄，我們要備查。」

沒有任何一句是惡意，但是這些話加起來，就是：「先釐清責任，再討論孩子。」

久了，校園會變成一個「每個人都很忙，但沒有人真正接住孩子」的地方。校安處理最重要的不是程序，而是「先止血」。

如果孩子已經受傷、崩潰、害怕、混亂，那麼第一步應該是：

屏縣某國中校園，9月初傳出國中生被同學持美工刀劃傷，縫了十多針。（家屬提供）屏縣某國中校園，9月初傳出國中生被同學持美工刀劃傷，縫了十多針。（家屬提供）

• 先讓現場安全下來

• 先有人蹲下來陪

• 先讓孩子知道「我不是一個人」

流程、紀錄、責任歸屬，是後面要做的事，不是第一件事。就像在意外現場，沒有人會先問「你是哪一科的」之後才開始急救。校安不是辦案，是陪伴。不是分工，是一起扛。

我不是說不需要流程、制度、報告。那些都很重要。但更重要的是順序：先接住人 → 再處理事。

如果我們把流程擺在情感之前，把責任擺在支持之前，那不只是孩子會受傷，前線老師也會越來越疲憊、越來越恐懼

自由開講》校安事件處理 支持孩子比撇責任重要屏縣該名受傷學生的家長出示診斷書。（資料照）

結語

校安事件處理，其實是一個最簡單的道理：在危機裡，陪伴比報告重要，接住比定罪重要。不論是老師、家長、行政或主管，我相信大家其實都希望孩子能被好好對待。也許我們可以從下一次事件開始，先停一秒，問一句：「現在誰最需要被支持？」如果願意先問這句話，校園會慢慢不一樣。

（作者為屏東縣教育產業工會副秘書長、屏東縣教師會理事、彭厝國小教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com



