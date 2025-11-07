自由電子報
自由開講》從「上海兄弟」看台灣職棒的統戰陰影

2025/11/07 09:00

◎ 不孝

中國近日高調推出所謂「中國棒球城市聯賽（CPB）」的新球隊「上海兄弟」，隊名、隊徽與台灣中信兄弟隊幾乎如出一轍。這不只是商標侵權或文化挪用的問題，更是一場對台灣文化主體的政治統戰。

「上海兄弟」隊徽（左）與「中信兄弟」神似，引發台灣球迷痛批。（取自網路）「上海兄弟」隊徽（左）與「中信兄弟」神似，引發台灣球迷痛批。（取自網路）

棒球在台灣不僅是一項運動，更是集體記憶與認同的載體。從日治時期嘉農奇蹟到職棒成軍三十多年，台灣的棒球精神早已內化為「我們是誰」的文化語言。而當中國以「上海兄弟」之名重塑這段歷史，實際上是試圖將台灣的棒球敘事收編進「中國棒球」的框架裡。這種文化再製的背後，是政治意圖的延伸——以「共同文化」之名，消解台灣的文化主權。

更值得警惕的是，中國這類行為並非孤例。從山寨「阿里山茶」、挪用「國立故宮」概念，到如今複製「兄弟象」精神，文化掠奪的手段愈發精緻，目的卻始終如一——模糊兩岸界線，削弱台灣的獨特性。若我們僅以商標權或球團權益視之，恐怕低估了其長期影響。

中國以「上海兄弟」之名重塑這段歷史，實際上是試圖將台灣的棒球敘事收編進「中國棒球」的框架裡。圖為「中國棒球城市聯賽」。（取自CBL中國棒球聯賽臉書）中國以「上海兄弟」之名重塑這段歷史，實際上是試圖將台灣的棒球敘事收編進「中國棒球」的框架裡。圖為「中國棒球城市聯賽」。（取自CBL中國棒球聯賽臉書）

面對這場文化戰，台灣社會應從根本重新思考：我們如何守護屬於自己的故事與符號？政府除應透過國際法途徑主張智慧財產權，更應正視文化主權的戰略意義。媒體與民間也應共同揭露、抵制此類文化滲透，讓更多人看見被偷換的符號背後，藏著對台灣認同的侵蝕。

「上海兄弟」或許只是一個球隊的名稱，卻映照出更大的現實——當台灣的文化象徵被他人任意複製時，沉默就等於默許。唯有清醒地捍衛文化主體，我們才能讓「兄弟」這個名字，繼續屬於真正的主人——台灣。

（作者為退休人士）

