自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》高齡非原罪 安全駕駛須依真實駕駛人身心狀況評估

2025/11/07 10:00

◎ 黃金舜

臺灣的交通「如同地獄」，2022年底在CNN被報導出驚爆國人認知，並將有礙臺灣名聲及國際觀光發展，當時政府提出將消除此惡名；然而2年後，交通安全還在「地獄邊緣」，今年5月，三峽一名高齡駕駛造成的重大車禍，社會高聲檢討高齡駕駛問題，10月30日，花蓮又傳出一名無照駕駛之自小客車自撞路樹。交通安全改革刻不容緩，不應只針對特定族群或年齡而已，而是應該通盤檢視整體駕駛制度及合格駕照，包含駕照鑑別度、最新交通法規及駕駛人身心狀態評估。

新北市三峽5月發生重大車禍，78歲余姓駕駛不明原因衝撞多名路人，釀成多人死傷悲劇。（資料照）新北市三峽5月發生重大車禍，78歲余姓駕駛不明原因衝撞多名路人，釀成多人死傷悲劇。（資料照）

今年三峽重大車禍因肇事者年齡高達78歲，社會主要關注在高齡駕駛之安全性，政府則修訂了高齡駕駛的換照規定，預計將高齡駕駛人管理規定由75歲下修至70歲，同時配合考照及回訓制度的修改等，期待能增進臺灣用路人的安全然而社會上亦有部分聲音認為，本次改革似僅因為年齡因素，便預設高齡駕駛人「較為危險」，認為涉及年齡歧視及霸凌老人而感到忿忿不平。

有人認為本次改革似僅因為年齡因素，便預設高齡駕駛人「較為危險」，認為涉及年齡歧視及霸凌老人而感到忿忿不平。示意圖。（取自shutterstock）有人認為本次改革似僅因為年齡因素，便預設高齡駕駛人「較為危險」，認為涉及年齡歧視及霸凌老人而感到忿忿不平。示意圖。（取自shutterstock）

政策的擬定不能「憑感覺」，應以科學實證通盤規劃，我認為可由交通事故死傷人數、肇事率及原因檢視目前政策：

一、交通事故死傷人數：

以交通事故死傷人數觀之，近五年（2020至2024年）之事故總數呈現上升趨勢，由2020年的362,393件上升至2023年的402,926件，2024年微幅下降，為393,882件；而死傷人數若以年輕人（18至24歲）以及高齡者（65歲以上）對比，前者趨勢近五年屬平穩微幅下降，由2020年的130,430人下降至113年的113,965人，後者則是穩定上升，已由2020年的59,827人上升至113年的76,009人；至於成年人（25至64歲）亦為穩定上升，由2020年的266,718人至2024年的306,746人，以死傷人數而言，年輕人顯著多於高齡者。

二、肇事率及肇事原因：

以肇事率而言，警政署2021年曾公布2020年道路交通事故肇事原因與肇事者特性分析，依據該分析，每十萬人之肇事率隨年齡遞減，18-29歲為2940件，65-69歲為1411件，70歲以上則為1115件，高齡者每十萬人肇事率低於年輕人。

若以肇事原因分析，因酒後駕車致肇事，肇事率最高者為40-49歲之族群。圖為開名車酒駕肇禍。（資料照，取自竹市消防局）若以肇事原因分析，因酒後駕車致肇事，肇事率最高者為40-49歲之族群。圖為開名車酒駕肇禍。（資料照，取自竹市消防局）

若以肇事原因分析，因酒後駕車致肇事，肇事率最高者為40-49歲之族群，因行人（或乘客）疏失致肇事，肇事率最高者則亦隨年齡成增加趨勢，18至29歲每十萬人肇事為11件，65-69歲為27件，70歲以上更顯著上升至47件。

進一步以行人（或乘客）疏失致肇事，則以「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」1,996件（占46.08％）最多，「穿越道路未注意左右來車」839件（占19.37％）次之，「未依標誌、標線、號誌或手勢指揮穿越道路」663件（占15.30％）再次之；以年齡別來看，則以「70歲以上」1,066件（占24.61％）最多，可見高齡者造成之交通事故，似多非以「駕駛人」身分造成。

由上述各項數據可見，以趨勢而言，近五年（2020至2024）18至24歲者，因交通事故死傷人數趨勢尚屬平穩，而65歲以上高齡者則穩定增加；2020年之交通事故肇事率，則隨年齡增加遞減。因此若以近年幾件重大交通事故肇事者為高齡駕駛，便以年齡認定高齡駕駛人「肇事風險較高」，恐與事實不符。

造成駕駛人不能安全駕駛的原因除飲酒外，亦可能因服用藥物導致身心狀況不佳外，如感冒藥、降血壓藥及肌肉鬆弛藥物，皆可能導致駕駛人頭暈、精神不濟等不適合駕駛之情形，經我於健康臺灣委員會提出建議後，交通部公路局亦於今年8月19日公布「常見用藥安全駕駛指引」，協助駕駛人自我評估，降低交通事故風險。

71歲藝人沈文程代言高齡換照新制。（資料照）71歲藝人沈文程代言高齡換照新制。（資料照）

預計於2026年上路的制度除高齡駕駛管理制度變革外，亦包含駕駛執照考照制度題型變更等措施，確保考照制度之鑑別力，應非針對特定族群，而是一次針對駕照制度的通盤檢討。輔以協助駕駛人自我評估之用藥指引，以及10月底通過之《道路交通管理處罰條例》，加重無照駕駛之罰則，機車駕駛人最高處新台幣3,6000元，汽車駕駛人最高處60,000元，期待臺灣能早日洗刷交通地獄的污名。

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全國聯合會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書