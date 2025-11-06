自由開講》高中自學生告訴鄭麗文 你說錯了！

◎ 張瑞捷

國民黨新任主席鄭麗文近日接受《德國之聲》採訪，在十月底刊出的文章中，他提到：「普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」這句話帶有很大很大的問題，讓我們看看是什麼問題吧！

國民黨主席鄭麗文說普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。（資料照）

問題一。民選的就不會是獨裁者嗎？

關於這個問題，我的看法是，民選領袖不一定就是民主。這聽起來有點繞口。簡單來說，意思就是：「民選出來的領袖，也有可能變為獨裁者。」

最好的例子，就是德國納粹。他們靠民選上台，但是在選舉前使用諸多不法手段打擊政敵，在選舉後將自己變成唯一合法政黨、打壓異議、限制言論自由。這些都是歷史事實，納粹就是由民主選舉進而變成獨裁政權。

獨裁政權之所以要依靠選舉上台，只是因為他們想依靠選舉讓自己是「合法」的政權，他們就是在用民主的制度在毀滅民主。

俄羅斯總統普廷2023年被國際刑事法院發布戰爭罪國際逮捕令。（美聯社檔案照）

而且，這裡提到的納粹與普廷對比只限於同樣為民選上台，以及打壓政敵，還沒有談到納粹大屠殺。

問題二。普廷做了什麼？

雖然普廷是人民選舉出的領袖，但事實上他動用權力，不斷修改規則，甚至解決政敵！

普廷在二〇二〇年修改憲法，將總統任期改為可連任兩次。但是，現任總統普廷不算在內。因此，原本普廷在二〇二四年就要卸任，他硬生生將自己掌權的時間改到十二年後的二〇三六年！這完全打破「權力應受限制」的概念，雖然這彷彿讓俄羅斯的制度依然暢遊在民主海洋中，但事實上普廷是在打破憲法原有的規則，創造只屬於個人量身訂製的法律。

問題三。俄國的反對派遇到什麼事？

阿列克謝．納瓦尼，是俄國的反對派領袖，他經營的反腐基金會長期揭露俄羅斯高層大規模貪腐、也組織許多的抗議運動。納瓦尼曾因許多罪名而入獄，包括貪汙、欺詐、資助極端主義組織等罪名，這些指控都是有政治目的，像是貪汙（葉露芝案），就被歐洲人權法院認定整場審判並不公平，並且這項判決也剝奪了納瓦尼參選總統的權力。而所謂的資助極端組織，也就是指納瓦尼所創立的反腐組織。

俄羅斯前異議領袖納瓦尼曾遭軍用等級的神經毒素暗殺未遂，最後也因政治定罪進入勞教所，最終在勞教所內逝世。（路透檔案照）

納瓦尼曾受過俄羅斯軍用等級的神經毒素暗殺未遂，最後也因政治定罪進入勞教所，最終在勞教所內逝世。

這些行為難道是一個民主國家、民主領袖該做的事？我相信答案一定是否定的。

民選不等於民主，也不等於永遠民主。這也是為什麼應該權力分立，如果權力可以靠民選達成公正，達成永久民主，那麼一百年前魏瑪共和國那本號稱最民主憲法為什麼無法沿用至今？就是因為獨裁者會不斷找漏洞，所以制度需要不斷更新。

現在已經不能認為民選＝100%民主。真正的民主素養，不是只相信當選者，而是願意不斷反思制度，持續監督政治人物。

最後，我想跟鄭麗文主席說，你錯了，普廷就是一位典型的獨裁者。

（高中二年級自學生）

（作者為）

