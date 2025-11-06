自由電子報
評論 > 專欄

林修民 半導體看天下》荷蘭在2019年未能「反中併」半導體活動 才有近期荷中紛爭

最近半導體界的國際大事，就是荷蘭安世半導體同時要面對荷蘭跟中國兩個政府的管制，導致出不了貨以致於下游的汽車客戶都面臨缺料無法出貨的風險。
林修民

林修民

2025/11/06 20:00

◎ 林修民

最近半導體界的國際大事，就是荷蘭安世半導體同時要面對荷蘭跟中國兩個政府的管制，導致出不了貨以致於下游的汽車客戶都面臨缺料無法出貨的風險。

近期，荷蘭與中國就安世半導體（Nexperia）控制權的爭議，引發市場對車用晶片供應鏈的擔憂。（路透檔案照）近期，荷蘭與中國就安世半導體（Nexperia）控制權的爭議，引發市場對車用晶片供應鏈的擔憂。（路透檔案照）

如果我們看這個問題癥結的核心，就是因為在2019年的時候荷蘭國內沒有像台灣在2015年開始的反中資併購台灣半導體（俗稱反紫光）活動，簡單來講就是荷蘭那時候沒有奇遊團，所以才搞到今天的局面。

這事件的背景就是中國的聞泰科技在2019年併購了荷蘭的安世半導體， 金額高達268億人民幣，是當年中國最大的跨境併購案之一。

隨著美中科技貿易戰的開打，中國聞泰科技繼華爲，中芯等等之後在2024年也進入了美國的實體清單之內。

在今年上個月，美國修改了實體清單規則，在實體清單內的公司只要持股超過50 %以上的附屬公司也適用實體清單的規定，這導致聞泰科技的荷蘭子公司安世半導體也面臨了美國出口管制。

安世半導體荷蘭總部已停止支付中國區員工薪資，並全面中止系統使用權限，事件持續升溫。（路透檔案照）安世半導體荷蘭總部已停止支付中國區員工薪資，並全面中止系統使用權限，事件持續升溫。（路透檔案照）

這顯然對荷蘭的半導體業而言是一個非常重大的打擊。

因為荷蘭的安世半導體並不像中國的相同處境企業一樣有中國國家的保護。在自由民主陣營的國家當中，不會有企業敢跟這些美國在實體清單的企業有關聯，連銀行都會抽銀根，歐美日的客戶也會全部跑光光。

在此情況下，安世半導體幾乎只能倒閉，或者他有一條路就是把現在目前仍然在荷蘭的研發人員、研發機密及前端晶片製造的工廠全部搬到中國去，但問題是這樣子就會引發荷蘭政府的高度不滿，覺得你根本就是在竊取荷蘭的重要資產，光是荷蘭員工的裁撤就足夠讓荷蘭政府抓狂了。

在此情況底下，荷蘭政府就引用了1952年頒布的貨物供應法來阻止任何可能危害公司作為歐洲經濟關鍵駕駛鏈的決策，以保證歐洲供應鏈的安全。

於是荷蘭政府決定接管安世半導體並暫停了中籍執行長的職務。

但荷蘭的舉動也引發了中國的不滿。由於安世半導體的後段封測在中國進行，於是中國政府下令就禁止安世半導體在中國封測完後的晶片出口。

所以，我們現在就看到安世半導體荷蘭總公司發給全球的客戶說現在生產的產品不保證品質，而安世半導體中國分部反而反批荷蘭總部的說法，毫無根據，並揚言採取法律行動。形成母公司跟子公司互嗆的局面。

我們現在就看到安世荷蘭總公司說現在生產的產品不保證品質，而中國分部反而反批荷蘭總部的說法。示意圖。（路透檔案照）我們現在就看到安世荷蘭總公司說現在生產的產品不保證品質，而中國分部反而反批荷蘭總部的說法。示意圖。（路透檔案照）

筆者之前強調，在晶片的市場只會出現人權自由與專制極權兩個陣營，而這兩個價值觀是不可能同時相容併存的。

2019年安世半導體要出售給中國的時候，荷蘭沒有像台灣因為有反紫光的事件，要求中資不可以併購半導體這種關鍵物資，最後讓中國併購成功，所以才導致今天這樣子難堪的局面。

2019年安世半導體要出售給中國的時候，荷蘭沒有像台灣因為有反紫光的事件。（資料照）2019年安世半導體要出售給中國的時候，荷蘭沒有像台灣因為有反紫光的事件。（資料照）

在2022年烏俄戰爭爆發之前，不只荷蘭、歐洲普遍各國還處在能源靠俄國、經濟靠中國的國家策略底下。因為俄羅斯的能源便宜，而中國的市場誘人。

但天下沒有白吃的午餐這句話是永恆不變的真理，來自極權恐怖國家的禮物絕對不是免費的，不但不是免費的而且還是最貴的。

（作者為科技專欄作家）

