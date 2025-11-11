自由電子報
自由開講》台灣新國防敘事 不怕戰但準備得更聰明

2025/11/11 11:30

◎ 張厚光

勇氣面對，並不是想挑起戰爭，而是拒絕讓恐懼決定未來。台灣追求和平，不是因為脆弱，而是因為我們比任何人都珍惜自由得來不易。我們或許無法決定風暴何時來臨，但能決定自己是否挺直腰桿迎接它。成熟的國家，不是喊打，也不是跪求和平，而是有信心、有智慧、有能力守住家園。和平，絕不該成為勒索自由的籌碼。

近日，共軍再次舉行環島軍演，H-6K戰略轟炸機越越台海中線，配合「識別、警告、驅離、攔截」演練，戰備宣傳與恫嚇語言同步齊發，試圖把恐懼製造成常態。這些不是新聞事件，而是政治訊號──對方用軍機告訴世界：他準備好動手，問題是我們準備好了沒。

我國國防部持續掌握中國軍機、軍艦在我國周遭活動情形。圖為中共軍機示意圖。（資料照）我國國防部持續掌握中國軍機、軍艦在我國周遭活動情形。圖為中共軍機示意圖。（資料照）

有人說，只要談就能換和平；有人相信，只要不反抗就不會被盯上。但世界不是童話國度。和平不是他人施捨，而是你有實力、有意志、有底牌時，對手才會尊重的結果。台灣要的和平不是屈服式和平，而是有尊嚴的和平。

台灣不是好戰的民族，我們愛生活、愛家人、愛自由的晚風與街燈、愛民主社會能夠辯論與妥協的秩序。正因如此，我們不能被迫接受粗暴世界觀：拳頭最大者就是正義。

面對戰狼式的處世哲學，台灣的態度不是模仿，而是堅持──我們可以勇敢，但不必粗暴；可以強大，但不必咆哮；可以防衛，但不必失去文明。

所以台灣的新國防敘事不是「怕」，也不是「拚命硬幹」，而是聰明、分散、科技、人民韌性。不是大國軍備競賽，而是小島智慧生存戰。所謂「防衛固守、重層威懾」，不是教條，而是現代世界的生存策略：能抗電子干擾、能維持通訊、能快速修復、能保護資訊、能保持社會信心。台灣的武器，不只是飛機與火箭，更是技術、制度、透明、民主。

國防部在10月9日發表今年度國防報告書，聚焦全社會防衛韌性。（軍聞社資料照）國防部在10月9日發表今年度國防報告書，聚焦全社會防衛韌性。（軍聞社資料照）

在此框架下，台灣需要的不是恐懼動員，而是文明自信。我們捍衛的是一種生活方式──小孩可以安心上學、老人能在公園下棋、夜市燈火不必被警戒聲覆蓋、市民可以批評政府而不消失。我們守護民主，不是浪漫，而是務實。因為這世界太多人的願望，就是活成我們現在的樣子。

對岸習慣問：你怕不怕？

台灣應該回答：我不怕，也不盲勇。我只是決定不讓你替我定義未來。

我們不是要戰，而是做好準備、不被嚇倒、不被分化、不被洗腦。台灣的心法很簡單──**不是挑釁，是站得直；不是求戰，而是不接受被威脅下跪。**世界尊重堅定者，而不是恐懼者。

在波濤前，我們不是無助的島，而是選擇自由的島。

我們不喊打，也不跪拜；我們相信智慧勝過咆哮、文明勝過野蠻、團結勝過恐懼。因為真正的勇敢，是把和平留在自己這邊，而不是寄望別人的仁慈。

台灣不是怕戰，而是準備得更聰明。

而聰明，是我們最堅硬的盾，也是最柔軟的光。

（作者為漢翔航空員工）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

