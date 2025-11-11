自由電子報
自由開講》處理非洲豬瘟疫情 台中市府荒腔走板

2025/11/11 08:00

◎ 張商陽

據媒體報導，台中市政府宣稱清消已完成，但案場卻持續出現陽性反應。直到國軍入場協助，才發現現場豬糞根本沒清乾淨，甚至有高達十餘公分的豬糞鈣化層。這不是清消，是掩飾。從業的人都知道，那種厚度要用鏟子一層一層刮，連機具都嫌難推，怎麼可能靠噴藥水解決？

梧棲案例豬場髒亂遠超過預期，尤其豬糞與污水結成厚達10公分的污泥層，出動上百人次國軍與化學兵現場清消超過24小時才完成。（軍方提供）梧棲案例豬場髒亂遠超過預期，尤其豬糞與污水結成厚達10公分的污泥層，出動上百人次國軍與化學兵現場清消超過24小時才完成。（軍方提供）

以禽流感為例，清消不是噴藥水，而是讓整棟雞舍回到「沒有雞、沒有糞、沒有病毒」的狀態。撲殺後清空、刮糞、刷牆、晾乾、再驗，乾淨到什麼都沒有才算過關。只要雞舍有機物，病毒就有可能存活，豬舍也是一樣的道理。

會發生這種事，可能性只有兩種。第一，台中市動物保護防疫處根本沒有去現場看第二，有看，但是抱著「這樣就好」的心態。這兩種都一樣可怕，前者是怠惰，後者是無恥。因為這不是擦錯桌子，而是把全國防疫拖進風險裡。

更離譜的是，這樣的案場為什麼台中沒有取締過？還可以養超過兩百隻？照規定，環境不合格的豬舍早該關。結果地方放著不管，出事才喊中央支援。中央背鍋、地方撇清，戲碼一樣重演。

防檢人員前往豬農住家採檢。（市府提供）防檢人員前往豬農住家採檢。（市府提供）

現在已經驗出病毒入侵養豬戶的生活環境，這代表什麼？代表病毒不只在豬舍裡，而是走進人的生活圈。連養豬戶的家門、車輛都在危險範圍內，這已經不是防疫破口，而是社區滲透。防疫失守到這個地步，誰還能說問題只是現場沒洗乾淨？

這一連串的荒腔走板行徑，從事件發生，到廚餘處理、清消過程，都沒有把問題解決，反而製造更大的問題。就說廚餘處理一件就好，這幾天有下雨，那正在發臭的廚餘傾倒點是不是要開始溢流了？這樣的情況，讓人無法想像這是一個「養豬大市」該有的防疫水準。

直到現在，整件事情讓畜牧同業都下巴砸破地板。乾脆讓中央接管吧，再讓台中自己瞎搞，台灣很快就沒有豬可以養了。

（作者為蛋農）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

