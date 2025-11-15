自由電子報
自由開講》廢除人力仲介制度 讓外勞政策走向正軌

2025/11/15 09:00

◎官文傑

最近所謂的「挺移工聯盟」又在冷飯熱炒，大力主張廢除台灣的人力仲介制度，這些聯盟成員有國際勞工協會（TIWA）、天主教所屬的移工團體、開設人力仲介的桃園群眾服務協會、宜蘭漁工協會以及其他十幾個挺移工團體；對於聯盟的主張我們不反對，更是舉雙手贊成！因為在勞動部錯誤的政策下，台灣人力仲介包山包海服務的畸形發展，已到改弦更張的時候，所以適時廢除這種不當制度，才能讓台灣的外勞政策走向正軌！

移工聯盟痛批政府放任仲介控制移工市場、剝削移工，要求廢除人力仲介制度。（資料照，翻攝臉書）移工聯盟痛批政府放任仲介控制移工市場、剝削移工，要求廢除人力仲介制度。（資料照，翻攝臉書）

其實，早在2015年6月15日，前勞動部長郭芳煜在監察院作證時，即提出廢除人力仲介的主張，讓人力仲介業回歸仲介專業，對郭前部長的提議我們當年極力贊同，但勞動部沒有外勞事務專業人員把關，所有相關業務主管對外勞事務又一知半解，所以延遲至今相應不理，才有現在挺移工團體廢除人力仲介的呼籲

至於挺外勞團體為何視仲介為眼中釘，急欲除之而後快，這又和仲介服務業務多又繁雜脫不了關係！這些挺外勞團體絕大多數都有開設外勞收容中心，當外勞和雇主發生勞資爭議時，只要爭議成立他們就可安置收容爭議外勞，然後向勞動部請領每人每天500元的外勞安置費，一個月一萬五，一年18萬元，只要安置超過百人，一年可淨賺超過千萬元；這些團體從勞動部領到的外勞安置費，每年少則數十萬元，多則超過千萬元，二十多年來就業安定基金已有數十億元落入他們的口袋！在暴利驅使下使得他們對製造勞資爭議趨之若鶩，但其間多數在仲介介入調解下使得爭議消弭於無形，也因此他們對於仲介擋人財路的作為非常不滿，所以經常以仲介剝削外勞為名要求廢除仲介！

自由開講》廢除人力仲介制度 讓外勞政策走向正軌勞動部應全面檢視外勞政策的弊病，重新檢討改革不應存在的各種弊端。（資料照）

台灣的就業服務法明文規定，人力仲介業不得跟外勞收取仲介費，只能收取相當於每天50元左右的服務費，1個月1500元，而且得有服務才能收費，但服務項目卻多到不可勝數，一出差錯即罰款6至30萬元；反觀挺外勞團體，收安置費不須繳稅，開仲介公司不用保證金，打8折收服務費也免開發票，在在顯示經營事業間的不公不義；所以我們贊成挺外勞團體廢除仲介業的主張，更希望勞動部全面檢視外勞政策的弊病，重新檢討改革不應存在的各種弊端，將就業安定基金收歸國庫避免被有心人士掏空，並借助外部專家的監督導正，讓我國的整體經濟政策能回復正軌並永續經營！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

