自由開講》台中市民請盧市長 拔除民調的魔戒

◎ 李歐

盧秀燕當了台中市長，七年來獲得極高的施政滿意度，因此她能夠北上到行政院嗆聲卓院長，在公開場合疾言厲色對嗆問她為何不反共的民眾，更在議會不爽議員質詢內容就離席走人。高民調雖然給了盧市長強勢作風的底氣，也成為她捨不下的魔戒，讓她沉迷於民調的追求。所謂物極必反，台中爆發的非洲豬瘟，瞬間讓她從雲端摔回地面。

盧秀燕當台中市長，七年來獲得極高的施政滿意度。（資料照）



幾天來，社會對台中市府防疫檢疫的荒唐行徑，各種指責排山倒海而來，副市長、農業局長、環保局長、衛生局長、以及動保處長被推至前線擋砲火，市長能閃就閃。

然而，我在這裡要為火線上的市府員工叫屈。為什麼呢？

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，各種指責排山倒海而來，副市長鄭照新出面說明。（資料照）

請進入台中市政府官網看看公園野餐日的廣告，答案全都在裡面。那是台中市政府為第四屆年度盛宴所製作。

野餐日於11月2日分別在全市29區30處的公園浩浩蕩蕩開辦，除了吃吃喝喝之外還有：草地閱讀趣、食農教育、野餐墊佈置競賽、DIY體驗、毛小孩創意造型大賽、青農市集活動、永續生活、文青手作、音樂合奏......等林林總總的活動。你們可知道這些龐雜棘手的工作由什麼單位承辦？什麼人來做呢？讀者可以在廣告文本中分辨出各個局處的責任區，更可以想像基層員工必須如何擱置正規業務、如何全力投入，才能構築出盧市長所要的「面子工程」。

「2025台中市民野餐日」於11月2日在全市串聯舉辦。（市府提供）



不僅公園野餐日，提高盧市長滿意度的，還有一波接一波的鍋烤節、物調券、購物節、音樂節...經年鏖戰，早已兵疲馬困，市府團隊能不出事嗎？

10月29日盧市長終於說出：如有缺失絕不包庇寬貸。她要處罰失職的政府員工，我卻要問：「罪魁禍首是誰？」

盧秀燕把基層公務員當機器使用，做她民調的工具人，本業都不勝負荷了，還要無止息的透支精神、體力和時間，以換取市長個人的民調。如今出了事，要被調查，要被處罰，這公平嗎？

身為台中市民，我不得不為他們叫屈！

（編按︰隨著中央積極因應搶救破口，在1106防疫管制陸續解封，從疫調到防疫狀況百出的中市府，面對究責聲浪不斷，盧市長是日宣布農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良免職）

（作者為台中市民）

