自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台中市民請盧市長 拔除民調的魔戒

2025/11/08 10:00

◎ 李歐

盧秀燕當了台中市長，七年來獲得極高的施政滿意度，因此她能夠北上到行政院嗆聲卓院長，在公開場合疾言厲色對嗆問她為何不反共的民眾，更在議會不爽議員質詢內容就離席走人。高民調雖然給了盧市長強勢作風的底氣，也成為她捨不下的魔戒，讓她沉迷於民調的追求。所謂物極必反，台中爆發的非洲豬瘟，瞬間讓她從雲端摔回地面。

自由開講》台中市民請盧市長 拔除民調的魔戒盧秀燕當台中市長，七年來獲得極高的施政滿意度。（資料照）

幾天來，社會對台中市府防疫檢疫的荒唐行徑，各種指責排山倒海而來，副市長、農業局長、環保局長、衛生局長、以及動保處長被推至前線擋砲火，市長能閃就閃。

然而，我在這裡要為火線上的市府員工叫屈。為什麼呢？

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，各種指責排山倒海而來，副市長鄭照新出面說明。（資料照）台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，各種指責排山倒海而來，副市長鄭照新出面說明。（資料照）

請進入台中市政府官網看看公園野餐日的廣告，答案全都在裡面。那是台中市政府為第四屆年度盛宴所製作。

野餐日於11月2日分別在全市29區30處的公園浩浩蕩蕩開辦，除了吃吃喝喝之外還有：草地閱讀趣、食農教育、野餐墊佈置競賽、DIY體驗、毛小孩創意造型大賽、青農市集活動、永續生活、文青手作、音樂合奏......等林林總總的活動。你們可知道這些龐雜棘手的工作由什麼單位承辦？什麼人來做呢？讀者可以在廣告文本中分辨出各個局處的責任區，更可以想像基層員工必須如何擱置正規業務、如何全力投入，才能構築出盧市長所要的「面子工程」。

自由開講》台中市民請盧市長 拔除民調的魔戒「2025台中市民野餐日」於11月2日在全市串聯舉辦。（市府提供）

不僅公園野餐日，提高盧市長滿意度的，還有一波接一波的鍋烤節、物調券、購物節、音樂節...經年鏖戰，早已兵疲馬困，市府團隊能不出事嗎？

10月29日盧市長終於說出：如有缺失絕不包庇寬貸。她要處罰失職的政府員工，我卻要問：「罪魁禍首是誰？」

盧秀燕把基層公務員當機器使用，做她民調的工具人，本業都不勝負荷了，還要無止息的透支精神、體力和時間，以換取市長個人的民調。如今出了事，要被調查，要被處罰，這公平嗎？

身為台中市民，我不得不為他們叫屈！

（編按︰隨著中央積極因應搶救破口，在1106防疫管制陸續解封，從疫調到防疫狀況百出的中市府，面對究責聲浪不斷，盧市長是日宣布農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良免職）

（作者為台中市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書