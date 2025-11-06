自由電子報
矢板明夫觀點》川普促習釋放黎智英 自由露曙光

外界普遍預期，他在處理對中關係時會以「利益優先」為原則，不會主動觸及敏感的人權問題。然而，這次會談的消息卻顛覆了人們的這種印象。原來川普並非無視人權，他仍然關注著那些被壓迫、被囚禁的個人，尤其是黎智英這樣的自由捍衛者。
矢板明夫

矢板明夫

2025/11/06 12:30

◎ 矢板明夫

最近一則消息引起不少人的關注。據天主教媒體EWTN駐白宮記者歐文．詹森透露，一位白宮官員向他證實，川普總統在與中國國家主席習近平的閉門會談中，主動提到了香港《蘋果日報》創辦人黎智英的案件，並要求中共釋放他。這一消息很快得到了黎智英兒子黎崇恩的印證。黎崇恩公開表示，他非常感激川普在會談中為父親發聲，並希望這樣的舉動能讓父親早日重獲自由。

矢板明夫觀點》川普促習釋放黎智英 自由露曙光香港《蘋果日報》、壹傳媒創辦人黎智英遭關押近5年，其子黎崇恩表示，很高興美國總統川普在「川習會」談到釋放黎智英議題。（美聯社檔案照）

這件事令許多人感到意外。因為在川普當選總統時，不少人認為他只關心貿易、關稅、經濟利益，對人權和民主議題並不上心。外界普遍預期，他在處理對中關係時會以「利益優先」為原則，不會主動觸及敏感的人權問題。然而，這次會談的消息卻顛覆了人們的這種印象。原來川普並非無視人權，他仍然關注著那些被壓迫、被囚禁的個人，尤其是黎智英這樣的自由捍衛者。

黎智英的遭遇，代表的不只是他個人的不幸，而是香港新聞自由和言論自由被壓迫的縮影。國際社會多年來一直呼籲中國改善人權狀況，關注新疆、西藏、香港等地的人權問題，但多半只能停留在口頭譴責。中國對這些壓力往往不以為意，因為沒有實際的強制手段讓他們改變做法。

《蘋果日報》創辦人黎智英被關押，民眾在台北西門町聚集聲援。（取自貼文）《蘋果日報》創辦人黎智英被關押，民眾在台北西門町聚集聲援。（取自貼文）

然而，川普的作風一向強硬。他有手段、有籌碼，能夠透過關稅、制裁等方式，讓北京感受到壓力。這也讓外界對黎智英的處境多了一絲希望。或許在川普的任期內，事情真的有可能出現轉機。有人甚至猜測，等到明年四月川普再次訪問中國時，黎智英也許就能獲得自由。

川普（左）和習近平（右）會晤中，主動提到了香港《蘋果日報》創辦人黎智英的案件，並要求中共釋放他。（歐新社檔案照）川普（左）和習近平（右）會晤中，主動提到了香港《蘋果日報》創辦人黎智英的案件，並要求中共釋放他。（歐新社檔案照）

無論人們對川普的政治立場有什麼看法，他這次願意在最高層會談中為一位被囚禁的香港媒體人發聲，本身就是一件值得肯定的事。政治領袖若能在國家利益之外，仍記得那些為信念而受苦的人，這樣的勇氣與責任感，確實令人刮目相看。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

