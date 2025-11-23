自由開講》社區保全參與防災士培訓 政策配套不足

◎ 張家榕

公寓大廈駐衛保全 融合社會防衛韌性政策之探討



內政部警政署於2025年10月22日發布函文，推動「保全種子教官接受防災士培訓」計畫，要求保全人員年底前取得防災士資格，否則取消資格，強化管理。此政策旨在藉教育訓練手段，提升保全人員防災與救護能力，使其不僅維護社區安全，也成為公寓大廈防災關鍵力量。傳統保全多專注於秩序維護，隨著防災韌性理念深化，保全需具備地震、火災、急救等專業技能，能在災害時迅速引導避難與救援。

由於防災士培訓場次的不足，一些公益團體結合保全機構，學員自行出資辦理防災士培訓專班。（張家榕提供）

然而，實施過程中面臨挑戰，包括保全人員多為私營企業雇用，工時與薪資問題影響培訓意願，且流動率高；公寓規模與管理能力不一，部分社區缺乏防災資源；住戶防災意識參差，影響成效。建議政府加強補助，鼓勵將防災士資格納入聘用條件，推動管理委員會與住戶共同參與防災教育，並利用科技提升培訓與資訊共享效率。同時建立持續評估機制，確保政策落實。

公寓大廈駐衛保全是社區防災韌性的核心執行者，政府明確規劃提升其防災專業，期望保全從安全維護擴展至防災救護，成為自助互助的中堅力量。

新北市今年辦理防災士訓練情況。（資料照）



培訓課程場次不足或免費與自費不一

但是，儘管政策設計具備前瞻性，但是實務上已出現培訓課程場次不足或免費與自費的觀望現象，畢竟兩者有近3000元的差異；而主管機關另一個推動的「服勤人員」培訓課程，亦出現類似亂象，在面對政府準備開罰的政策執行，培訓單位除收費不一出現極大差距外，學員還必須千里迢迢、起早摸黑地找課上，甚至連六都之一的桃園市，竟然沒有培訓課程的開班，如此要馬兒壯又沒草餵馬的不食人間煙火行徑，主管機關似應詳實探訪基層與統籌規劃，不宜造成民怨或政策窒礙。

總而論之，社會防衛韌性政策未來需政府、物業管理與保全人員協力，克服困難，優化制度與訓練，讓防災政策深入生活，保障居民生命財產安全，推動台灣城市社區邁向更強韌的未來。

（作者為台灣物業優化精進協會創會理事長）

