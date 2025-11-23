自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》社區保全參與防災士培訓 政策配套不足

2025/11/23 08:00

◎ 張家榕

公寓大廈駐衛保全 融合社會防衛韌性政策之探討

內政部警政署於2025年10月22日發布函文，推動「保全種子教官接受防災士培訓」計畫，要求保全人員年底前取得防災士資格，否則取消資格，強化管理。此政策旨在藉教育訓練手段，提升保全人員防災與救護能力，使其不僅維護社區安全，也成為公寓大廈防災關鍵力量。傳統保全多專注於秩序維護，隨著防災韌性理念深化，保全需具備地震、火災、急救等專業技能，能在災害時迅速引導避難與救援

由於防災士培訓場次的不足，一些公益團體結合保全機構，學員自行出資辦理防災士培訓專班。（張家榕提供）由於防災士培訓場次的不足，一些公益團體結合保全機構，學員自行出資辦理防災士培訓專班。（張家榕提供）

然而，實施過程中面臨挑戰，包括保全人員多為私營企業雇用，工時與薪資問題影響培訓意願，且流動率高；公寓規模與管理能力不一，部分社區缺乏防災資源；住戶防災意識參差，影響成效。建議政府加強補助，鼓勵將防災士資格納入聘用條件，推動管理委員會與住戶共同參與防災教育，並利用科技提升培訓與資訊共享效率。同時建立持續評估機制，確保政策落實

公寓大廈駐衛保全是社區防災韌性的核心執行者，政府明確規劃提升其防災專業，期望保全從安全維護擴展至防災救護，成為自助互助的中堅力量。

自由開講》社區保全參與防災士培訓 政策配套不足新北市今年辦理防災士訓練情況。（資料照）

培訓課程場次不足或免費與自費不一

但是，儘管政策設計具備前瞻性，但是實務上已出現培訓課程場次不足或免費與自費的觀望現象，畢竟兩者有近3000元的差異；而主管機關另一個推動的「服勤人員」培訓課程，亦出現類似亂象，在面對政府準備開罰的政策執行，培訓單位除收費不一出現極大差距外，學員還必須千里迢迢、起早摸黑地找課上，甚至連六都之一的桃園市，竟然沒有培訓課程的開班，如此要馬兒壯又沒草餵馬的不食人間煙火行徑，主管機關似應詳實探訪基層與統籌規劃，不宜造成民怨或政策窒礙。

總而論之，社會防衛韌性政策未來需政府、物業管理與保全人員協力，克服困難，優化制度與訓練，讓防災政策深入生活，保障居民生命財產安全，推動台灣城市社區邁向更強韌的未來。

（作者為台灣物業優化精進協會創會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書