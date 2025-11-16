自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

脫北廚師的原鄉情結》博士慶功宴釀成的悲劇

惠山農林大學的14名教授，他們於7月9日中午金日成死訊公布時，舉行博士慶功宴。教授們為慶祝取得博士學位，分頭出米、豆、油與金錢，準備了一頓盛宴。那天中午，14位教授歡聚一堂，香氣四溢的油香與醬香讓人食指大動，正當大家準備開動時，電視傳來金日成去世的特別報導。
◎李愛蘭

◎李愛蘭

2025/11/16 16:00

◎ 李愛蘭

直到1980年代為止，北韓對博士學位的授予非常有限。後來聽說南韓博士很多，當局便開始鼓勵在大學畢業後授予準博士（碩士）與博士學位。

我曾居住的兩江道，有一所被歸類為中央大學的惠山農林大學。根據政府方針，該校在1994年為14名教授授予博士學位。在北韓，獲得博士學位是極其困難的事，一旦取得，簡直是家族的榮耀。然而，沒想到博士學位竟成了將人生推向崩潰的導火線，發生了令人難以置信的事件。

惠山農林大學的14名教授，舉行博士慶功宴釀悲劇。（作者提供）惠山農林大學的14名教授，舉行博士慶功宴釀悲劇。（作者提供）

1994年7月9日，北韓爆出令人震驚的消息——北韓居民如神明般供奉的金日成去世了。對北韓人民而言，金日成不是凡人，而是降臨人間的神。我也曾誤以為他不需吃飯、不上廁所、不會死。金日成之死，對我來說無異於晴天霹靂。

那天，我和同事們在農場鋤黃豆田。上午10點左右，忽然傳來通知：中午12點將有中央廣播，所有人需立刻下山回單位。大家匆匆放下農活，趕往有電視的住家收看緊急新聞。黑白電視畫面上出現了北韓最資深且語調悲切的男女主播，緩慢而哀傷地播報了金日成的死訊。

在震驚之餘，我們陷入尷尬的境地。聽著死訊，身處同事家中，不知該如何控制表情。彷彿應該熱淚盈眶、肅穆哀悼，但普通人哪裡演得出這場戲？即使去世成亡靈，金日成的影響力仍極其龐大。人們每天兩次參拜金日成銅像，甚至願意步行百里、兩百里，只為獻花。後來山間野花絕跡，連花都難找。幹部可到植物園領花，普通人只好在田野中採集。偶爾還會出現用南瓜花、罌粟花裝飾祭壇的荒唐場面。

對金日成之死的哀悼儼然成了社會地位競賽。為了獲得認可與晉升，人們極盡諂媚，忠誠競賽達到頂峰。全國各地掀起設置祭壇熱潮。即便無法為子女端上一頓像樣的飯菜，卻要砸下所有積蓄準備供品。為了表忠心，連手中僅有的「兌換券（外匯兌換憑證）」10元——相當於北韓工人一個月的生活費——都拿來在外匯商店購買從未嘗過的昂貴食品。

我家也不得不隨大流，用從市場買來的米做年糕，還有魚肉等各種料理，甚至從外匯商店買了罐頭與平民難得一見的高級巧克力，力求不讓祭壇顯得寒酸。帶著供品前往金日成銅像前，赫然發現數百公尺的祭壇隊伍已排在道路上。人太多，後來改為每50人一組進行聯合祭拜。整個惠山市近20萬居民全體出動。

祭拜從午夜持續到清晨5點。隔日為金日成出殯，全國人民從前晚徹夜守靈後，又於翌日清早被動員參加葬禮。辦理金日成十日國葬期間，全國工廠停工，全力投入喪禮。

大聲說笑禁止，言語要節制，穿著也不得太鮮豔，沉重氛圍籠罩整個國家。年輕男女紛紛延期婚禮，60大壽、周歲宴等慶典活動亦被取消。就連我弟弟學哲原訂8月的婚禮也因國情而無限期延後。

李愛蘭院長（左）。（作者提供）李愛蘭院長（左）。（作者提供）

金日成葬禮結束後，肅清風暴襲來。許多人從平壤被流放到地方，高層幹部也遭撤職，發配至礦山、林區等重工業部門。我們所在的惠山市，也有不少人失蹤或受懲罰——被逐出黨籍、撤職、流放，嚴重者甚至淪為政治犯入獄。所有這些皆因哀悼期間「行為不當」。

其中包括惠山農林大學的14名教授，他們於7月9日中午金日成死訊公布時，舉行博士慶功宴。教授們為慶祝取得博士學位，分頭出米、豆、油與金錢，準備了一頓盛宴。那天中午，14位教授歡聚一堂，香氣四溢的油香與醬香讓人食指大動，正當大家準備開動時，電視傳來金日成去世的特別報導。

屋內瞬間陷入冰冷沉寂。吃或不吃，成了天人交戰的難題。吃下去，良心不安；不吃，辛苦準備的美食又太可惜。最後大家下定決心說：「就算父親去世，飯也得吃；都準備好了，就吃吧。」

但即便如此，每一口都如嚼沙般難以下嚥。畢竟金日成非比尋常——他是「神」。那頓飯，最終成了毀掉14名教授與其家庭命運的導火索。

一個月後，哀悼政治的後遺症正式引爆。全國各機關單位被要求撰寫反省報告，針對哀悼期間的行為與思想進行全面審查。博士慶功宴一事被揭發，14名教授全被連同家人一起流放至偏遠山區，變為林業工人，博士學位亦被取消。

若當局真這般嚴苛，那金日成至少也應「事先告知自己會死的日子」才對。再怎麼是博士，也無法預測神的死亡吧？但金日成被人民奉為神，既為神，預告死亡日期又有何難？

不管怎樣，金日成死後一段時間內，人民不得露齒而笑，三伏天也須穿著厚重黑衣，彼此間也要互相表現出哀傷神情。仿效封建時代，北韓的哀悼期長達三年，許多人因此被投入獄中、被撤職、流放山區。回想起來，那真是一段可笑又悲傷的記憶。

（作者為韓國自由統一文化院院長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書