脫北廚師的原鄉情結》博士慶功宴釀成的悲劇

◎ 李愛蘭

直到1980年代為止，北韓對博士學位的授予非常有限。後來聽說南韓博士很多，當局便開始鼓勵在大學畢業後授予準博士（碩士）與博士學位。

我曾居住的兩江道，有一所被歸類為中央大學的惠山農林大學。根據政府方針，該校在1994年為14名教授授予博士學位。在北韓，獲得博士學位是極其困難的事，一旦取得，簡直是家族的榮耀。然而，沒想到博士學位竟成了將人生推向崩潰的導火線，發生了令人難以置信的事件。

惠山農林大學的14名教授，舉行博士慶功宴釀悲劇。（作者提供）

1994年7月9日，北韓爆出令人震驚的消息——北韓居民如神明般供奉的金日成去世了。對北韓人民而言，金日成不是凡人，而是降臨人間的神。我也曾誤以為他不需吃飯、不上廁所、不會死。金日成之死，對我來說無異於晴天霹靂。

那天，我和同事們在農場鋤黃豆田。上午10點左右，忽然傳來通知：中午12點將有中央廣播，所有人需立刻下山回單位。大家匆匆放下農活，趕往有電視的住家收看緊急新聞。黑白電視畫面上出現了北韓最資深且語調悲切的男女主播，緩慢而哀傷地播報了金日成的死訊。

在震驚之餘，我們陷入尷尬的境地。聽著死訊，身處同事家中，不知該如何控制表情。彷彿應該熱淚盈眶、肅穆哀悼，但普通人哪裡演得出這場戲？即使去世成亡靈，金日成的影響力仍極其龐大。人們每天兩次參拜金日成銅像，甚至願意步行百里、兩百里，只為獻花。後來山間野花絕跡，連花都難找。幹部可到植物園領花，普通人只好在田野中採集。偶爾還會出現用南瓜花、罌粟花裝飾祭壇的荒唐場面。

對金日成之死的哀悼儼然成了社會地位競賽。為了獲得認可與晉升，人們極盡諂媚，忠誠競賽達到頂峰。全國各地掀起設置祭壇熱潮。即便無法為子女端上一頓像樣的飯菜，卻要砸下所有積蓄準備供品。為了表忠心，連手中僅有的「兌換券（外匯兌換憑證）」10元——相當於北韓工人一個月的生活費——都拿來在外匯商店購買從未嘗過的昂貴食品。

我家也不得不隨大流，用從市場買來的米做年糕，還有魚肉等各種料理，甚至從外匯商店買了罐頭與平民難得一見的高級巧克力，力求不讓祭壇顯得寒酸。帶著供品前往金日成銅像前，赫然發現數百公尺的祭壇隊伍已排在道路上。人太多，後來改為每50人一組進行聯合祭拜。整個惠山市近20萬居民全體出動。

祭拜從午夜持續到清晨5點。隔日為金日成出殯，全國人民從前晚徹夜守靈後，又於翌日清早被動員參加葬禮。辦理金日成十日國葬期間，全國工廠停工，全力投入喪禮。

大聲說笑禁止，言語要節制，穿著也不得太鮮豔，沉重氛圍籠罩整個國家。年輕男女紛紛延期婚禮，60大壽、周歲宴等慶典活動亦被取消。就連我弟弟學哲原訂8月的婚禮也因國情而無限期延後。

李愛蘭院長（左）。（作者提供）

金日成葬禮結束後，肅清風暴襲來。許多人從平壤被流放到地方，高層幹部也遭撤職，發配至礦山、林區等重工業部門。我們所在的惠山市，也有不少人失蹤或受懲罰——被逐出黨籍、撤職、流放，嚴重者甚至淪為政治犯入獄。所有這些皆因哀悼期間「行為不當」。

其中包括惠山農林大學的14名教授，他們於7月9日中午金日成死訊公布時，舉行博士慶功宴。教授們為慶祝取得博士學位，分頭出米、豆、油與金錢，準備了一頓盛宴。那天中午，14位教授歡聚一堂，香氣四溢的油香與醬香讓人食指大動，正當大家準備開動時，電視傳來金日成去世的特別報導。

屋內瞬間陷入冰冷沉寂。吃或不吃，成了天人交戰的難題。吃下去，良心不安；不吃，辛苦準備的美食又太可惜。最後大家下定決心說：「就算父親去世，飯也得吃；都準備好了，就吃吧。」

但即便如此，每一口都如嚼沙般難以下嚥。畢竟金日成非比尋常——他是「神」。那頓飯，最終成了毀掉14名教授與其家庭命運的導火索。

一個月後，哀悼政治的後遺症正式引爆。全國各機關單位被要求撰寫反省報告，針對哀悼期間的行為與思想進行全面審查。博士慶功宴一事被揭發，14名教授全被連同家人一起流放至偏遠山區，變為林業工人，博士學位亦被取消。

若當局真這般嚴苛，那金日成至少也應「事先告知自己會死的日子」才對。再怎麼是博士，也無法預測神的死亡吧？但金日成被人民奉為神，既為神，預告死亡日期又有何難？

不管怎樣，金日成死後一段時間內，人民不得露齒而笑，三伏天也須穿著厚重黑衣，彼此間也要互相表現出哀傷神情。仿效封建時代，北韓的哀悼期長達三年，許多人因此被投入獄中、被撤職、流放山區。回想起來，那真是一段可笑又悲傷的記憶。

（作者為韓國自由統一文化院院長）

