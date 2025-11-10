自由電子報
評論 > 投書

自由開講》歐盟德拉吉報告一年 成就與挑戰

2025/11/10 19:00

◎ 廖明輝

在《德拉吉報告》（Draghi report）發表一年後，歐盟正站在十字路口。這份由前歐洲央行總裁、經濟學家馬里奧·德拉吉（Mario Draghi）教授所主筆報告，對歐洲競爭力進行深刻剖析，為歐盟提出突破性發展路徑。隨後，歐盟在今年一月以《德拉吉報告》關於歐洲競爭力未來分析為基礎，提出《競爭力指南》作為恢復歐洲活力和促進經濟成長新路線圖。報告指出歐盟提升競爭力的三個必要條件為縮小創新差距 、實現經濟脫碳、及減少依賴，該指南提出將這些必需條件轉化為現實的方法。 

義大利前總理、歐洲央行（ECB）前總裁德拉吉 （Mario Draghi），對歐洲競爭力提出報告。（歐新社檔案照）義大利前總理、歐洲央行（ECB）前總裁德拉吉 （Mario Draghi），對歐洲競爭力提出報告。（歐新社檔案照）

在九月底舉行的會議上，歐盟執行委員會主席馮德萊恩與德拉吉共同檢視報告落實與一年來的成果與挑戰，既彰顯歐盟進取也突顯歐盟的制度性掣肘。

歐盟執委會主席馮德萊恩，檢視報告落實與一年來的成果與挑戰。（美聯社檔案照）歐盟執委會主席馮德萊恩，檢視報告落實與一年來的成果與挑戰。（美聯社檔案照）

首先，歐盟能夠提出《競爭力指南》，反映對德拉吉報告所診斷問題的高度共識與政治意志。90%的措施直接來自報告建議，並且在創新、綠能轉型、國防、財務與市場整合等面向均有具體成果。例如，2000億歐元投資人工智慧、1,000億歐元推動潔淨工業、700億支援創新企業，乃至與墨西哥、南方共同市場簽署貿易協議等，顯示出歐盟已從理念轉向行動。然而，挑戰不減反增。然而，這一年來，歐洲面對地緣經濟壓力加劇。

全球貿易擴張與高附加價值出口兩大成長支柱正在消退，而美中貿易對抗更讓歐洲夾在其間。歐洲韌性正被對美國國防、對中國關鍵材料依賴所削弱，進一步壓縮歐盟自主空間與議價能力。儘管歐盟展開原料戰略專案與防衛整合，但這些行動反而加重財政負擔。

德拉吉報告指出歐洲若不重構成長模式，勢必無法實現數位轉型、氣候目標與國防自主三大願景，更無法支撐高齡化社會長期發展。對於報告所定義三大優先任務，歐盟已在這些方向起步，卻尚未走出制度遲滯與資源分散陰霾。以人工智慧為例，歐洲儘管規劃五座超級AI工廠，且資料中心容量大幅成長，但相比美中，在核心技術規模化與應用推進仍顯不足。

歐盟擬定國防工業戰略，減少對外依賴，提高安全自主性。（路透檔案照）歐盟擬定國防工業戰略，減少對外依賴，提高安全自主性。（路透檔案照）

2024年美國推出40個大型基礎模型，中國15個，歐盟僅3個。中小企業AI採用率甚至仍停留在13%至21%。要推動產業垂直整合AI，首先需突破跨境規範障礙，建立歐盟27會員國之外的「第28個制度」，讓新創企業可在27國間無縫營運；其次，改革如「通用數據保護條例」（GDPR）等高成本法規；最後，公部門應主動以採購創造AI應用市場。

在能源轉型方面，歐洲天然氣與工業電價遠高於美國，成為數位轉型與潔淨產業布局絆腳石。儘管有《潔淨工業協議》與《可負擔能源行動計畫》，但若未改革結構性能源市場，便難以改變電價長期偏高問題。電網建設與核能發展被視為關鍵，但跨境輸電專案目前僅半數進入實際投資階段，審批流程仍然過於冗長。呼籲歐盟應從聯邦層級統籌能源基建計畫，並在短期內透過集體採購與價格透明化改革市場運作機制。

在產業政策方面，歐盟長期分散補助機制成效有限。德拉吉建議比照日本Rapidus半導體建廠模式，集中資源於少數具突破性大型專案。他強調公共採購應成為產業創新「需求引擎」，在AI、雲端、國防、綠色材料等戰略領域，創造足夠規模內需市場與技術標準

制度上，歐盟需加速治理改革。從「邦聯」走向「聯邦」，或許仍需時間與共識，但至少可先透過「願意者聯盟」與「加強合作」機制集中資源。若能結合聯合發債機制支持具生產力共同專案，如數位基礎建設、能源轉型與國防研發，即可減輕分散支出所導致資源浪費。

歐洲歷來最成功的制度創新，如單一市場與歐元，皆建立在明確階段目標與政治承諾上。若未在競爭、韌性與主權三方面重新確立優勢，歐盟恐將在新一輪全球競爭中逐步喪失優勢。

歐盟需要加速治理改革，從「邦聯」走向「聯邦」。（歐新社檔案照）歐盟需要加速治理改革，從「邦聯」走向「聯邦」。（歐新社檔案照）

對台灣而言，德拉吉報告與歐盟回應的經驗提供重要啟示：第一，治理制度必須具備快速調整與集中資源的能力，面對外部風險與內部轉型需有清晰路徑圖；第二，數位與永續並非彼此衝突選項，而是互為增強策略，需同步推進；第三，產業政策不能只依賴補助，而應整合資源支持關鍵技術與戰略領域突破；第四，企業成長與人才發展必須置於制度設計核心，唯有從價值流與人出發，才能創造可持續競爭優勢。德拉吉教授在演講結語這樣說「歐洲公民期待領袖能超越日常事務，面向共同命運，理解挑戰規模。

唯有以共同意志與緊迫行動，才能在非常時期展現非常作為」。這句話對台灣而言，不僅是旁觀者的觀察，也是自我檢視國家競爭力的鏡子。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

