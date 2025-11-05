自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「不在籍投票」修法 應次第而為、循序漸進！

2025/11/05 08:30

◎ 姚孟昌

本屆立法院甫開議時，藍白黨團即將「不在籍投票」列為本會期優先法案。國民黨立委牛煦庭、王鴻薇、許宇甄、陳菁徽、鄭天財各自提出「不在籍投票法草案」。民進黨團固然贊同修改現行投票方式以回應不在籍選民的需求，惟考慮「不記名投票」關係到「投票祕密性」，反對「通訊投票」；顯見各政黨並非全然反對「不在籍投票」，歧見係在於投票方式以及適用的種類。

自由開講》「不在籍投票」修法 應次第而為、循序漸進！藍、白立法院黨團，主張全面實施「不在籍投票」制度。圖為民眾投票情形。（資料照）

根據《中華民國憲法》第17條：「人民有選舉、罷免、創制及複決之權。」此為憲法保障之人民參政權。選舉與罷免權涉及政府官員與民意代表之選任，由《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》所規範。創制與複決權涉及法律、重大政策以及憲法修正案複決等事務之抉擇，另由《公民投票法》規範之。公民參政權的行使以投票為之，《憲法》第129條規定：「本憲法所規定之各種選舉，除本憲法別有規定外，以普通、平等、直接及無記名投票之方法行之。」立法院固然可為辦理投票之組織與程序予以立法甚至對違法者可科以刑罰，唯立法內容皆不得違反憲法。

倡議增訂「不在籍投票」者訴求是讓選民不會因為人在外地而犧牲投票權利，可節省投票的成本，提升投票率。只是，檢視我國自1996年首次總統直選以來的歷屆投票率，平均為七成五左右。相較於其他歐美先進民主國家，我國投票率並不低。因此，若以提高投票率為目標，現階段大規模採用「不在籍投票」的迫切性與必要性並不大。

反之，「不在籍投票」引發擔憂者在於「妨害秘密投票」、「不當介選」與「做票疑慮」。台灣選民對當年一黨專制時期的選舉弊端，記憶猶新。最近幾次選舉中，除仍有買票賄選傳聞外，尚發生多起錄影監控選民投票行為或查察選民是否已完成投票之爭議，更不用說投票後指控選務機關舞弊做票的謠言四起，可見相較於「投票便利性」，國人更在意選舉的「公民自主」、「投票秘密」與「結果及過程公平」。

「不在籍投票」類型中如通訊投票、特設投票所投票、代理投票、事先投票以及電子投票等，皆無法去除上述疑慮。至於「境外投票」除不合我國長久以來將選舉與戶籍連結的國情，更有招致境外勢力介入操縱的疑懼。另外，選票運輸風險與選務成本提高也非地方選務機關所能承擔。因此，若欲採行「不在籍投票」，現階段唯一可行作法為「移轉投票」，即是允許投票權本人除在戶籍地的指定投票所投票外，亦可經由事先登記，在投票日當天親自前往居住地投票所投票。

立法院民眾黨團提出「不在籍投票草案」，仍引起外界不少疑慮，民眾黨團強調，草案規定為「國內移轉投票」，「範圍侷限在台澎金馬，並未擴及到海外」。（資料照）立法院民眾黨團提出「不在籍投票草案」，仍引起外界不少疑慮，民眾黨團強調，草案規定為「國內移轉投票」，「範圍侷限在台澎金馬，並未擴及到海外」。（資料照）

再者，即使欲開我國民主先河推動「不在籍投票」，也應考慮人民接受程度與地方選務機關的執行能力。此時若堅持將「不在籍投票」納入全國性大選、地方大選乃至於公民投票，恐會欲速則不達。

筆者建議立法院各黨團應區分順序，現階段以落實《公民投票法》第25條為要。先通過《全國性公民投票不在籍投票法草案》，在確保公民投票結果不受外力干預及國人對公民投票結果之信賴前提下，充實補強現行選務機制。嗣後待公民投票之「移轉投票」運作後，觀其成效檢討修正，再逐步適用到全國性大選。

選舉制度事關我國民主憲政的推動與鞏固。為國家長遠大計，「不在籍投票」的修法應次第而為、循序漸進。

（作者為大學教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書