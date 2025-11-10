自由開講》「小霸王」背後-別讓恐龍家長 毀了校園安全

◎ 楊智強

新北市汐止某小學四年級男童長期霸凌施暴，同學鼻青臉腫、老師身心俱疲，校園淪為恐懼戰場。市議員張錦豪議會總質詢痛揭，這名「小霸王」背後，家長消極卸責、拒絕配合，學校投鼠忌器，師生安全淪為人質。類似事件層出不窮，根源何在？就是家長把教養責任全盤轉嫁，害慘全班。

新北市議員張錦豪10月30日在市政總質詢，揭露汐止區某國小4年級長期霸凌案，市長侯友宜接下陳情書。（資料照）

當失序行為在校園中被容忍、無法被嚴格治理，就是一種「規範無效」的訊號，勢必引發可怕的「破窗效應」，最終被犧牲的，永遠是校園中沉默且弱勢的多數師生。

最令人髮指的是，當事學生的家長竟選擇漠視與逃避監護人職責，形同把不定時炸彈轉嫁給無辜的師長與同學！家長身為孩子的第一監護人，卻公然棄守教養責任，難道社會大眾要一再容許這種「家長甩鍋、學校承擔」的荒謬劇持續上演嗎？

更深層的危機在於，現行法規對教師管教權的不當限縮。部分維權團體過分強調兒少權益，卻造成人權保護嚴重傾斜在少數加害者身上，多數學童淪為長期受害者，第一線教師動輒得咎，面對行為失序的學生只能束手無策，形成恐怖的「寒蟬效應」。

教育主管機關必須立刻痛定思痛、刀下改革，為全體師生打造一個「免於暴力」的安心校園。（資料照）

政府不能再縱容這類恐龍家長，對漠視管教義務的家長，應祭出鐵腕，強制帶回管束、停課輔導、罰鍰追償，甚至公開失責名單，讓這些「甩鍋父母」付出代價。家長不負起責任，就別想讓大多數無辜師生為少數行為人買單。

教育環境是國家根本，我們要求教育主管機關必須立刻痛定思痛、刀下改革，為全體師生打造一個「免於暴力」的安心校園，不讓少數人的失序，持續侵蝕多數人的受教權益。政府應立即建置跨單位快速聯防機制，，強化校園保護措施。校園不是少數家長的甩鍋場，師生不是犧牲品，該是時候向失責家長開刀了。

（作者為嘉義縣教師職業工會副理事長）

