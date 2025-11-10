自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「小霸王」背後-別讓恐龍家長 毀了校園安全

2025/11/10 15:00

◎ 楊智強

新北市汐止某小學四年級男童長期霸凌施暴，同學鼻青臉腫、老師身心俱疲，校園淪為恐懼戰場。市議員張錦豪議會總質詢痛揭，這名「小霸王」背後，家長消極卸責、拒絕配合，學校投鼠忌器，師生安全淪為人質。類似事件層出不窮，根源何在？就是家長把教養責任全盤轉嫁，害慘全班。

新北市議員張錦豪10月30日在市政總質詢，揭露汐止區某國小4年級長期霸凌案，市長侯友宜接下陳情書。（資料照）新北市議員張錦豪10月30日在市政總質詢，揭露汐止區某國小4年級長期霸凌案，市長侯友宜接下陳情書。（資料照）

當失序行為在校園中被容忍、無法被嚴格治理，就是一種「規範無效」的訊號，勢必引發可怕的「破窗效應」，最終被犧牲的，永遠是校園中沉默且弱勢的多數師生。

最令人髮指的是，當事學生的家長竟選擇漠視與逃避監護人職責，形同把不定時炸彈轉嫁給無辜的師長與同學！家長身為孩子的第一監護人，卻公然棄守教養責任，難道社會大眾要一再容許這種「家長甩鍋、學校承擔」的荒謬劇持續上演嗎？

更深層的危機在於，現行法規對教師管教權的不當限縮。部分維權團體過分強調兒少權益，卻造成人權保護嚴重傾斜在少數加害者身上，多數學童淪為長期受害者，第一線教師動輒得咎，面對行為失序的學生只能束手無策，形成恐怖的「寒蟬效應」。

教育主管機關必須立刻痛定思痛、刀下改革，為全體師生打造一個「免於暴力」的安心校園。（資料照）教育主管機關必須立刻痛定思痛、刀下改革，為全體師生打造一個「免於暴力」的安心校園。（資料照）

政府不能再縱容這類恐龍家長，對漠視管教義務的家長，應祭出鐵腕，強制帶回管束、停課輔導、罰鍰追償，甚至公開失責名單，讓這些「甩鍋父母」付出代價。家長不負起責任，就別想讓大多數無辜師生為少數行為人買單。

教育環境是國家根本，我們要求教育主管機關必須立刻痛定思痛、刀下改革，為全體師生打造一個「免於暴力」的安心校園，不讓少數人的失序，持續侵蝕多數人的受教權益。政府應立即建置跨單位快速聯防機制，，強化校園保護措施。校園不是少數家長的甩鍋場，師生不是犧牲品，該是時候向失責家長開刀了。

（作者為嘉義縣教師職業工會副理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書