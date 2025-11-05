自由開講》自豪「我是中國人」？ 模糊台灣主權的話術

◎ 不孝

國民黨新任黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，喊出「讓台灣人自豪地說我是中國人」，並強調「九二共識是通關密碼」。她進一步主張，依中華民國憲法「我們都是中國人」，並批評民進黨「去中國化」，讓台灣人遠離「本來承繼的資產」。

國民黨新任主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪，喊出「讓台灣人自豪地說我是中國人」。（資料照）

這番言論揭示的不只是鄭麗文的政治立場，也反映出國民黨在兩岸論述上的矛盾：既想討好北京，又不敢正面面對台灣主體的現實。她堅稱「北京沒有要把我們變成第二個香港」，但香港的命運早已證明，「一國兩制」從未平等存在，只有「一國」的服從。

「不該仇視中國」若僅止於倡議和平理性，固然值得肯定；但若忽視中國在軍事恫嚇、外交打壓與資訊滲透的現實，反而要求台灣人卸下防備，這種「去仇恨」實則成了「去警覺」。和平從來不是單方面的心願，而是建立在互相尊重與對等之上的成果。

香港主權移交25年後，中國國家主席習近平演說已提出了他眼中新的「一國兩制」版本，即香港全面中國化、愛國者治港。（歐新社檔案照）



令人擔憂的並非鄭麗文認同「中國人」的選擇，而是她將這種認同包裝成政治「通關密語」，試圖以模糊語言掩飾主權事實。台灣人說「我是台灣人」，並非出於仇恨，而是民主社會對自身命運的自覺與堅持。

鄭麗文說「台灣不能成為第二個烏克蘭」，但若拒絕警醒、輕忽威脅，台灣反而更可能失去成為自己的機會。真正值得自豪的，不是誰替我們定義的身分，而是我們自己選擇的自由。

（作者為退休人士）

