自由開講》全台最熱門的家政考題：光電板的清潔方式

◎ 張商陽

在社群平台Threads上，水庫光電板的話題一直熱度不減，我以自己的經驗來說明一下這件事。有幾分證據說幾分話，所以我就「清洗」這件事來說明。

水庫光電板的話題，在社群平台Threads上一直熱度不減。（資料照）

第一，沒有人在用鹽酸洗光電板玻璃。

那樣會腐蝕鍍膜，反而造成發電量下降，是反效果。光電板的鍍膜是為了提高透光率，遇酸會被破壞，這種操作根本不可能發生。

第二，清潔劑洗太陽能板是假消息。

我自己的經驗是這樣：工作的雞舍屋頂也有裝光電板，大約半年用清水洗一次。安裝時廠商有給一套APP，可以即時監測發電量。到現在進入第六年，比較不同年份的同一月份，清洗後的數值跟剛安裝時幾乎沒差。足以證明根本不需要清潔劑。

經濟部10月13日公布烏山頭水庫水面型光電板清潔的完整流程，過程中清潔水源引自水庫水，並無使用一滴清潔藥劑。（資料照）

真正該擔心的，不是光電板，而是謠言本身。

有人打破光電板做實驗，被留言罵到滿頭包。弔詭的是，如果大家真相信光電板有毒，他應該被支持才對。這說明了一件事：很多人不是在找真相，而是在守護自己的情緒。

我覺得有個詞說得很準確，就是「虛擬的既定事實」。大部分人都在一個錯誤的前提下討論，還很有自信地給建議。這就像十年前有人堅信微波爐加熱會「打斷分子鏈」、「造成突變」。如果真那麼厲害，何必研發核武？直接裝上電池、打開開關，丟到敵國就好了不是？

問題不在光電板，也不在清洗，而在我們太習慣相信「看起來像真的的東西」。再加上大家越來越愛看懶人包，造成一個現象：一個事實，各自解讀。我們缺的不是滿天飛的資訊，而是查證事實的冷靜與耐心。

（作者為雞農）

