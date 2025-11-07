自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》全台最熱門的家政考題：光電板的清潔方式

2025/11/07 08:00

◎ 張商陽

在社群平台Threads上，水庫光電板的話題一直熱度不減，我以自己的經驗來說明一下這件事。有幾分證據說幾分話，所以我就「清洗」這件事來說明。

水庫光電板的話題，在社群平台Threads上一直熱度不減。（資料照）水庫光電板的話題，在社群平台Threads上一直熱度不減。（資料照）

第一，沒有人在用鹽酸洗光電板玻璃。

那樣會腐蝕鍍膜，反而造成發電量下降，是反效果。光電板的鍍膜是為了提高透光率，遇酸會被破壞，這種操作根本不可能發生。

第二，清潔劑洗太陽能板是假消息。

我自己的經驗是這樣：工作的雞舍屋頂也有裝光電板，大約半年用清水洗一次。安裝時廠商有給一套APP，可以即時監測發電量。到現在進入第六年，比較不同年份的同一月份，清洗後的數值跟剛安裝時幾乎沒差。足以證明根本不需要清潔劑。

經濟部10月13日公布烏山頭水庫水面型光電板清潔的完整流程，過程中清潔水源引自水庫水，並無使用一滴清潔藥劑。（資料照）經濟部10月13日公布烏山頭水庫水面型光電板清潔的完整流程，過程中清潔水源引自水庫水，並無使用一滴清潔藥劑。（資料照）

真正該擔心的，不是光電板，而是謠言本身。

有人打破光電板做實驗，被留言罵到滿頭包。弔詭的是，如果大家真相信光電板有毒，他應該被支持才對。這說明了一件事：很多人不是在找真相，而是在守護自己的情緒

我覺得有個詞說得很準確，就是「虛擬的既定事實」。大部分人都在一個錯誤的前提下討論，還很有自信地給建議。這就像十年前有人堅信微波爐加熱會「打斷分子鏈」、「造成突變」。如果真那麼厲害，何必研發核武？直接裝上電池、打開開關，丟到敵國就好了不是？

問題不在光電板，也不在清洗，而在我們太習慣相信「看起來像真的的東西」。再加上大家越來越愛看懶人包，造成一個現象：一個事實，各自解讀我們缺的不是滿天飛的資訊，而是查證事實的冷靜與耐心。

（作者為雞農）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書