自由開講》藍白三強接受選民考驗 是否過關？

2025/11/09 09:30

◎ 邱炳進

政治人物欲更上一層樓，必須受到長期且全面性的檢驗，任何短期的風起雲湧，或靠媒體公關長期包裝，或光喊美麗的詞彙，什麼道德的長城，正義的化身，最終是否表裡如一，終究要面對現實世界的拷問。

近年來，藍白兩黨竄起的3位政治人物，由左至右分別為台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌。（資料照，本報合成）近年來，藍白兩黨竄起的3位政治人物，由左至右分別為台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌。（資料照，本報合成）

藍白三位竄起的政治人物，終須受社會的嚴酷的檢視，是否經得起考驗，結果終於顯現：

人稱盧媽媽的台中市長盧秀燕

廣結善緣，媒體公關一級棒的媽媽市長盧秀燕，任內雖無重大可傳頌的政績，卻被拱為國民黨2028年爭取大位的強棒。然而，此次不敢承擔國民黨主席的重任，只選擇風平浪静過日子，只打順風球的盧市長，由於她的退卻，才會冒出紅統的鄭麗文當上國民黨主席，由於鄭的當選，2028是否仍然是盧市長代表中國國民黨競逐大位，已出現變數。

近期為了台中梧棲一個養豬埸出現非洲豬瘟，暴露了盧市長的治理能力，到底死了多少條豬，有幾個獸醫到過現埸，迄今都兜不攏，疫調就拖了10餘天。才一家養豬場發生問題而已，善後處理卻荒腔走板，台灣多數人民敢託付給她，面對複雜萬端的國政問題嗎？

近期台中梧棲養豬場爆發的非洲豬瘟，讓人看到了台中市長盧秀燕荒腔走板的善後能力。（資料照）近期台中梧棲養豬場爆發的非洲豬瘟，讓人看到了台中市長盧秀燕荒腔走板的善後能力。（資料照）

口才便給的韓國瑜

2018年在高雄市造成風潮，然，韓國瑜被突如其來的勝利沖昏了頭，他進中聯辦，又急於参選總統，大輸蔡英文300多萬票，市長任內諸多離譜的言行，激起高雄市民強力的反彈，終被高票霸免。

2024年當上立法院長，本是韓國瑜樹立新形象的良機，然而黨性堅強的韓院長，近2年的立法院長表現，可謂歷任最欠缺高度的立法院長，立法院的形象低落，韓院長未秉公主持議事，這些爛帳都對韓院長更上一層樓，造成負面影響。

曾經揚起風帆的黃國昌

民眾黨主席黃國昌所幹過狗皮倒灶之事，超出吾人想像，像他這種心術不正的國會議員，在任何一個民主國家，早就應下台一鞠躬了，如今尚有臉皮欲競逐新北市長，一個仇恨值這麼高的政治人物，競逐市長的當選機率宛如阿婆生子

黃國昌的下埸，就是應驗了「多行不義，必自斃」的明訓，立法委員應是他政治身涯最終的身影了。

（作者為教職退休）

