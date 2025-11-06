名家分享~扛布者》從紡織業 看消失中的中產階級

或許對一些人來說有感覺，但還是很虛幻，只是從我們紡織業當中，多少也可以感覺到這樣的味道越來越明顯，不只是品牌這邊的需求，而是訪店時的感覺，都感覺到消費者正在往兩極化前進。

◎ 扛布者-為紡織而活的男子

·

#消失

.

中產階級正在消失。

.

或許對一些人來說有感覺，但還是很虛幻，只是從我們紡織業當中，多少也可以感覺到這樣的味道越來越明顯，不只是品牌這邊的需求，而是訪店時的感覺，都感覺到消費者正在往兩極化前進。

作者訪店時，都感覺到消費者正在往兩極化前進。（取自貼文）.其實不是那麼健康。

.

#先說

.

品牌面好了。

.

其實這幾年關於所謂的【高端】布料需求雖說有減少，但其實幅度沒有那麼大，我們自己接觸到的品牌蠻多還是在找那些能在【機能】、【舒適】、【環境友善】中取得完美均衡點的頂尖布料。

.

開發是很困難，但這個範圍內品牌也不會吝嗇出錢開發、買單。

.

雖說用量可能不像過去那麼巨大，只是如果順利開發出來，利潤是相當不錯的，但另一方面來看，過去較為平均、中間的布料，像是有點磨毛敢但不突出，又或者有防水透濕，但不到非常頂尖的材料，用量是減少的。

.

有一部分我認為是被其他國家競爭者搶單

但另一部分，直到我出國訪店時才看出來。

adidas（愛迪達）是知名運動服飾用品品牌，圖為台中的adidas專賣店。（資料照）.#那就是

.

布料、材料打造出來的中間價位帶產品。

銷量其實也真的還蠻不好的。

.

不論是幾家過去自我定位為給中產階級的戶外品牌，店面都是門可羅雀，且接觸下來，多數都對未來感到悲觀，特別是在中產階級的收入多數被通膨給擠壓到沒有空間時，消費者更樂意往低價一點的品牌挑選衣服。

.

好比說伊頓中心內。

.

你我所熟知的那些可以提供還不錯品質的中產以上的品牌，如ZARA，adidas，NIKE，或者加拿大當地的中階品牌像Herschel Supply Co.，就算有人進去逛逛，但提袋率實在不高。

.

真的就只是逛逛而已。

.

#反之

.

在當地算相當便宜（還是比台灣貴）的UNIQLO。或者加拿大折扣品之王的WINNER，是從門口到試衣間還有到結帳櫃台都人滿為患。

請繼續往下閱讀...

日本平價服飾品牌「UNIQLO」在全球擁有上千家門市，是許多人的購衣首選。（法新社檔案照）至於說lululemon，的確還是很多人消費，但多數看起來也都不是買它知名的瑜珈褲、運動服。

.

更多人是挑他為了吸引口袋沒那麼深的消費者推出的小飾品、皮夾結帳。過去也是中階瑜珈之王的ATHELTA，也把價格降到幾乎是大賣場的價格，品質就先不多說，但作為紡織業者看到這樣的變化。

lululemon的確還是很多人消費，但多數看起來也都不是買它知名的瑜珈褲、運動服。（資料照）.卻是多少還是有點遺憾。

.

#未來

.

局勢會不會翻轉？

.

再回到布料開發來看，可能也是因為低價品已經很難回流到台灣，所以手上低價品的開發的確是屈指可數，高單價的產品需求的確是在增加，就我個人角度來看，或者是個不可逆的狀態。

.

但或許，也只是或許。

.

這些訂單其實未來將會轉由東南亞國家來生產製造，而歐美日韓等重要市場逐步復甦之時，可能還是會有機會看到些許中產品牌復興的希望。但時間要過多久？這個現在就很難給出答案了。

.

#工作 #工作日常 #繼續努力 #扛布者

（作者為紡織業務）

本文經授權轉載自扛布者-為紡織而活的男子臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法