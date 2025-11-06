自由電子報
名家分享~扛布者》從紡織業 看消失中的中產階級

名家分享

名家分享

2025/11/06 09:30

◎ 扛布者-為紡織而活的男子
·
#消失
.
中產階級正在消失。
.
或許對一些人來說有感覺，但還是很虛幻，只是從我們紡織業當中，多少也可以感覺到這樣的味道越來越明顯，不只是品牌這邊的需求，而是訪店時的感覺，都感覺到消費者正在往兩極化前進。

作者訪店時，都感覺到消費者正在往兩極化前進。（取自貼文）作者訪店時，都感覺到消費者正在往兩極化前進。（取自貼文）.其實不是那麼健康。
.
#先說
.
品牌面好了。
.
其實這幾年關於所謂的【高端】布料需求雖說有減少，但其實幅度沒有那麼大，我們自己接觸到的品牌蠻多還是在找那些能在【機能】、【舒適】、【環境友善】中取得完美均衡點的頂尖布料。
.
開發是很困難，但這個範圍內品牌也不會吝嗇出錢開發、買單
.
雖說用量可能不像過去那麼巨大，只是如果順利開發出來，利潤是相當不錯的，但另一方面來看，過去較為平均、中間的布料，像是有點磨毛敢但不突出，又或者有防水透濕，但不到非常頂尖的材料，用量是減少的。
.
有一部分我認為是被其他國家競爭者搶單

但另一部分，直到我出國訪店時才看出來。

adidas（愛迪達）是知名運動服飾用品品牌，圖為台中的adidas專賣店。（資料照）adidas（愛迪達）是知名運動服飾用品品牌，圖為台中的adidas專賣店。（資料照）.#那就是
.
布料、材料打造出來的中間價位帶產品。

銷量其實也真的還蠻不好的。
.
不論是幾家過去自我定位為給中產階級的戶外品牌，店面都是門可羅雀，且接觸下來，多數都對未來感到悲觀特別是在中產階級的收入多數被通膨給擠壓到沒有空間時，消費者更樂意往低價一點的品牌挑選衣服。
.
好比說伊頓中心內。
.
你我所熟知的那些可以提供還不錯品質的中產以上的品牌，如ZARA，adidas，NIKE，或者加拿大當地的中階品牌像Herschel Supply Co.，就算有人進去逛逛，但提袋率實在不高。
.
真的就只是逛逛而已。
.
#反之
.
在當地算相當便宜（還是比台灣貴）的UNIQLO。或者加拿大折扣品之王的WINNER，是從門口到試衣間還有到結帳櫃台都人滿為患

日本平價服飾品牌「UNIQLO」在全球擁有上千家門市，是許多人的購衣首選。（法新社檔案照）日本平價服飾品牌「UNIQLO」在全球擁有上千家門市，是許多人的購衣首選。（法新社檔案照）至於說lululemon，的確還是很多人消費，但多數看起來也都不是買它知名的瑜珈褲、運動服。
.
更多人是挑他為了吸引口袋沒那麼深的消費者推出的小飾品、皮夾結帳。過去也是中階瑜珈之王的ATHELTA，也把價格降到幾乎是大賣場的價格，品質就先不多說，但作為紡織業者看到這樣的變化。

lululemon的確還是很多人消費，但多數看起來也都不是買它知名的瑜珈褲、運動服。（資料照）lululemon的確還是很多人消費，但多數看起來也都不是買它知名的瑜珈褲、運動服。（資料照）.卻是多少還是有點遺憾。
.
#未來
.
局勢會不會翻轉？
.
再回到布料開發來看，可能也是因為低價品已經很難回流到台灣，所以手上低價品的開發的確是屈指可數，高單價的產品需求的確是在增加，就我個人角度來看，或者是個不可逆的狀態。
.
但或許，也只是或許。
.
這些訂單其實未來將會轉由東南亞國家來生產製造，而歐美日韓等重要市場逐步復甦之時，可能還是會有機會看到些許中產品牌復興的希望。但時間要過多久？這個現在就很難給出答案了。
.
#工作 #工作日常 #繼續努力 #扛布者

（作者為紡織業務）

本文經授權轉載自扛布者-為紡織而活的男子臉書

