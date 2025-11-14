自由電子報
自由開講》F-16履約爭議：民主國家不靠怨嘆「靠自主」

2025/11/14 11:30

◎ 張厚光

我國向美採購66架F-16戰機幾經延宕，原定明年（2026）全數交付，恐無法實現。（資料照）我國向美採購66架F-16戰機幾經延宕，原定明年（2026）全數交付，恐無法實現。（資料照）

台灣的F-16戰機計畫，再次因履約與維修自主問題引發外界關注。當初我們投入高額資源、承擔巨量工合點數、提出「亞太維修中心」的願景，那不是一場豪賭，而是建立在民主同盟體系中、互信、互惠與共同安全的戰略投資。

然而五年過去，關鍵零附件仍受限、技轉進度緩慢，政府官方的回應卻是「確實有困難、持續努力」。這樣的說法，對於經歷多年國防建軍、深刻理解安全風險的人民而言，顯然難以取得信任。

國防部長顧立雄10月21日於立法院受訪時表示，向美採購F-16戰機預期明年（2026）會交付，但想要全數交運完畢，有挑戰性。（資料照）國防部長顧立雄10月21日於立法院受訪時表示，向美採購F-16戰機預期明年（2026）會交付，但想要全數交運完畢，有挑戰性。（資料照）

軍購不是恩賜。

工合點數不是入場券。

這是民主共同體之間，基於價值與安全需求的契約與承諾。

當合作夥伴忽略履行義務時，我們不該沉默，也不該僅用「失職」帶過。台灣付出的是金額、是信任、是我們希望站在自由陣營中的清晰選擇。因此，要求對等、要求尊重、要求合約履行，是應有之義；不是情緒、不是對立，更不是不知輕重。

然而，這件事也提醒了我們：

同盟關係固然重要，但國防自主更不可取代。

如果核心技術永遠在別人手裡，那麼再多預算，也無法換來真正的安全。民主不是依賴，是選擇；國防不是買來是做出來。台灣要的不是空架構，而是能力與尊嚴。那麼我們應該做什麼？

第一，掌握自主節奏

「美方不願給，那我們自己也能做。」

這不是口號，而是每一個成功國防工業國家的路。從測試平台、數位孿生、零組件替代到資料自主，處處都有可切入之處。

第二，透明溝通、讓人民理解真相

升級與採購是一條漫長路，但透明能凝聚民心。現在民眾想知道的不是「困難」，而是「下一步」。進度落後不是問題，沒有路線圖才是問題。

第三，建立「自主與合作並行」思維

民主陣營合作不是單向輸送，而是共用風險、共享成果。台灣不能以「被動承受」自居，而是要從「需求方」走向「價值供應方」。以科技、韌性、資安與軍民整合能力，成為真正不可替代的夥伴。

台灣不能以「被動承受」自居，而是要從「需求方」走向「價值供應方」。（彭博檔案照）台灣不能以「被動承受」自居，而是要從「需求方」走向「價值供應方」。（彭博檔案照）

台灣不是孤島，我們站在自由世界的防線。然而自由世界的防線，必須先從台灣自己築起。當履約問題出現，我們要勇於捍衛權益，但更要把這視為推動自主能力的催化劑、不是挫敗。

合作關係若要牢固，就必須建立在互相尊重與責任上。我們的點數不是籌碼，是對自由與民主的投注。

結束依賴，不等於拒絕合作。

追求自主，也不會改變台灣的價值選擇。

我們知道自己站在哪一邊；這也是我們為何更要堅定走完這條自主之路。

（作者在漢翔航空從事製造）

