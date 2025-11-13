自由電子報
自由開講》為防非洲豬瘟再起 台糖的循環養豬模式能否成為解方？

2025/11/13 15:40

◎ 王政憲

非洲豬瘟疫破功，台糖養豬場嚴格人車管制與消毒。（資料照）非洲豬瘟疫破功，台糖養豬場嚴格人車管制與消毒。（資料照）

繼2018年後非洲豬瘟再現，防疫亮起紅燈。農業部宣布「全國豬隻暫停屠宰、廚餘暫停養豬15天」，即便目前禁令已解除，但危機之後正是重新思考台灣養豬產業轉型的契機。

目前問題的討論多在「供給端」，像是如何確保廚餘蒸煮更安全、集中處理更有效率等。但或許更值得追問的是「需求端」：為何台灣的養豬產業會如此依賴廚餘？

7年過去，台灣的養豬產業仍未完成轉型，致使每一次疫情警訊，都暴露出系統性脆弱。

廚餘養豬的低成本，隱藏高風險

對許多豬農而言，廚餘作為飼料是降低成本的重要手段。然而若從整體社會成本來看，這樣的「低成本」其實藏著「高風險」。

台灣家戶及事業單位每年產生逾70萬噸廚餘，超過一半作為養豬飼料。一旦疫情爆發，不僅造成廚餘堆積與焚燒問題，更可能導致肉品供應中斷、物價波動。據估計，若非洲豬瘟失守，整體經濟損失恐上看千億元，這已不是個別豬農的風險，而是國家級的代價。

因此，產業應積極轉型，方向應從「降低成本」，轉向「降低風險、提升韌性」，這才是當前應關注的挑戰。

台糖的經驗可以領頭示範

值得注意的是，全台最大的養豬戶台灣糖業公司（以下簡稱台糖公司），近年已在養豬產業轉型上走出不同的路。

早在2018年，台糖帶頭啟動「現代化養豬場新建計畫」，共計13座養豬場預計在今年（2025）底前全數完工。

其中最具代表性的案例是「東海豐農業循環園區」，這是全球首座取得國際BS8001循環經濟標準認證的畜牧場，並於2024年獲得國家企業環保獎銀級獎。園區導入負壓水簾畜舍、雨污分流回收、智慧監控、自動飼料系統，以及太陽能與沼氣共生發電等設計。這不只是硬體升級，更是結合能源、資源與數據管理的「循環畜牧經營模式」。

2018年，台糖帶頭啟動「現代化養豬場新建計畫」，預計於今年（2025）底前，13座養豬場全數完工。（資料照）2018年，台糖帶頭啟動「現代化養豬場新建計畫」，預計於今年（2025）底前，13座養豬場全數完工。（資料照）

探索公私協力的經營模式

有鑒於並非所有豬農都有能力改建及營運新型態的養豬場，台糖曾提出以「公私協力」的模式開放循環園區的構想，讓民間豬農可進駐共養，中小型農戶不必負擔畜舍改建成本，所產生的糞尿與廢棄物也能統一回收、再利用於農田，形成畜牧業的封閉循環體系。一旦新型養豬場的硬體設備完工、測試運行後，正是試驗這樣創新的公私協力經營模式的契機。

與此同步，人才培育亦將啟動，台糖自2018年起成立「農畜學院」，至今已培訓許多青農，智慧化、循環與永續的理念將一舉將透過新青農帶入養豬產業，培養新世代的養豬人才。這些行動在在彰顯台糖能對養豬產業做出重要貢獻。

危機入世

非洲豬瘟的再起，提醒我們不應只停留在廚餘供給面的管理，更該從「需求端」積極回應整個養豬產業的長期轉型議題。

非洲豬瘟疫情，除了思考「供給端」如何改善，更應該探究「需求端」的問題，正視養豬產業轉型議題。（資料照）非洲豬瘟疫情，除了思考「供給端」如何改善，更應該探究「需求端」的問題，正視養豬產業轉型議題。（資料照）

台糖過去7年的前瞻經驗已說明，資源循環與高值化並非理想口號，而是具體可行的方向。

而身為國營事業的台糖責無旁貸，可擔任領頭羊，與產業及社會共同思考如何讓這樣的經驗擴散、制度化，這將是豬瘟危機過後，台灣畜殖產業邁向永續與韌性的下一步關鍵。

（作者為政大科技管理博士生）

