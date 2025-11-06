自由開講》不在籍投票爭議：投票權與國安之間的民主考題

◎ 不孝

邇來，藍白陣營力推「不在籍投票」立法；示意圖。（資料照）

近來藍白陣營再度推動「不在籍投票」立法，國民黨團更質疑民進黨「到底在怕什麼」。這樣的攻防，不只是技術性問題，而是攸關台灣民主防線的根本爭議：在投票權的普及與國家安全之間，如何取得平衡？

從形式上看，不在籍投票的訴求頗具說服力。台灣長年有超過兩百萬名民眾因工作或學業無法返鄉投票，原住民更因戶籍與生活地區相距遙遠，權益受限已久。國民黨團主張「公民平權」、「落實憲法選舉權」，確有其民主合理性。然而，民主制度不只是「人人能投票」，更包括「投票過程免於干擾與操控」。這正是民進黨與中選會謹慎以對的關鍵。

民進黨立委吳思瑤與鍾佳濱都指出，當「不在籍投票」與「中配六改四」等法案並行推動時，確實容易讓人產生「人口洗牌」與「介選滲透」的疑慮。尤其當部分政黨與中國之間的訊息互動不透明，任何可能被北京利用的制度改動，都不能僅以「平權」之名輕率通過。這並非「怕」不在籍投票，而是「怕」民主防線被打開破口。

民進黨立委吳思瑤（左）與鍾佳濱（右）都指出，當「不在籍投票」與「中配六改四」等法案並行推動時，容易讓人產生「人口洗牌」與「介選滲透」的疑慮。（資料照，本報合成）

國民黨團強調，其版本排除海外與中國地區投票，不存在外力介入疑慮。但現實是，資訊戰、金流滲透、輿論操控等手段，早已跨越地理疆界。台灣要討論的不只是「票投哪裡」，更要問「投票行為是否仍屬自主」。若制度未經充分防護、技術驗證與社會討論，即貿然擴大實施，只會讓台灣在面對中國時更加脆弱。

事實上，中選會早已提出「先公投、後選舉；先移轉、後其他」的審慎路線。行政院也曾送交「全國性公民投票不在籍投票法草案」，從國內公投試行，以便檢驗技術與防弊機制。這種循序漸進的做法，並非保守，而是務實。畢竟，民主的穩定建立在信任之上，任何環節若被懷疑可被操縱，結果都將是信心崩解。

更值得注意的是，「不在籍投票」被藍營包裝為「五大惡法」爭議的一環，與「中配六改四」、「公投綁大選」等法案相互連動。這樣的組合策略，讓人難以不懷疑背後有更大的政治算計。

當改革口號與選舉動員交織，當制度設計成為意識形態對抗的工具，民主的本質就被邊緣化了。民主不該只是「誰怕誰」的競爭，而是「誰更能守住制度」的考驗。保障全民投票權固然重要，但若忽略國安與制度韌性，最終被削弱的將是全民共同擁有的民主信任。台灣在經歷多年假訊息與滲透風暴後，更需要的是一套能兼顧開放與安全的投票制度，而非在政治互嗆中倉促立法。

全民享有投票權固然重要，但若忽略國安與制度韌性，最終只會削弱民主信任；示意圖。（資料照）

不在籍投票不是不能談，而是必須慢慢談。唯有建立共識、確保技術與監督機制完善，這項制度改革才能真正擴大民主，而非成為介選的便門。畢竟，投票不只是權利，更是一場對國家命運的信任投票。

（作者為退休人士）

